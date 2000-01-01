náhledy
Vypadají dokonale, mají úspěch a jsou pro mnohé něco jako bozi. Řeč je o slavných osobnostech, které jsou pro lidi inspirací. I takové VIP ale mají své „choutky“. Podívejte se do naší galerie, jaké bizarní návyky některé celebrity mají. Pojídají hmyz, mažou se výkaly nebo jedí stále to samé.
Zakladatel společnosti Apple Steve Jobs byl známý tím, že jedl celé týdny pouze jeden druh jídla, například mrkve nebo jablka. V jeden čas údajně jedl tolik mrkve, že mu kůže zoranžověla. Byl extrémně zapálený pro zdravý životní styl. Jeho představa o dlouhověkosti a dobrém zdraví byla jasná, ale ani dodržování všech zásad mu nezajistilo dlouhý život. Zemřel ve věku šestapadesáti let.
Zpěvačka a módní návrhářka Victoria Beckhamová šokuje stravovacími návyky. Mnozí by už byli dávno kvůli pojídání tak malého množství jako ona v nemocnici. Sama ale tvrdí, že je naprosto v pořádku a stačí jí výživové doplňky. Už desítky let se drží svého návyku, kdy jí grilovanou rybu a k tomu salát.
Herečka Angelina Jolie před lety zařadila do svého jídelníčku hmyz. Miluje cvrčky, ale i červy. Jsou skvělým zdrojem bílkovin a podle Angeliny navíc například pražení skvěle chutnají v salátu, ale i jako příloha k masu.
Stejnou labužnicí je i herečka Nicole Kidmanová. I ta si s oblibou dává pražené červíky. Jsou podle ní lepší než chipsy a jiné nezdravé pochutiny.
Průkopník moderního automobilového průmyslu Henry Ford neměl rád obchody s potravinami. Vyhýbal se průmyslově zpracovaným potravinám a pravidelně jedl domácí chléb s máslem a zeleninou, kterou si sám vypěstoval u sebe na zahradě. Nedůvěřoval potravinám, které nepocházely z jeho vlastních zdrojů.
Herečka Demi Moore si pro změnu oblíbila pijavice. Doporučila jí je její kamarádka, podle které jsou pijavice skvělé na detoxikaci a omlazení. Nutno uznat, že zřejmě nebyly tak účinné, protože má za sebou Demi už několikátou plastiku, aby vypadala mladší.
Malíř Salvador Dalí měl poněkud bizarní návyk. Když usínal, držel v ruce lžičku. Ta spadla na zem a hlasitě cinkla, kdykoli tvrdě usnul. Umělec byl vytržen ze snu, který mu byl právě při tvorbě jeho děl inspirací. Kdyby spal celou noc, sny by si prý nepamatoval.
Francouzský klavírista a skladatel Erik Satie měl víc bizarních návyků. Dodržoval přísný rozvrh, vstával přesně v 7:18 ráno, obědval ve 12:11 a chodil spát ve 22:37. Jedl také výhradně bílé potraviny, jako jsou vejce, cukr a kokosové ořechy. Později se spekulovalo, že byl autistou a dodržování všech rituálů mu pomáhalo.
Vynálezce a fyzik Nikola Tesla byl posedlý holuby a často si nemocná zvířata nosil dokonce z ulice zpět do hotelového pokoje, aby je ošetřoval. Měl jich několik a nechával je volně se pohybovat v pokoji.
Americký podnikatel Howard Hughes vyžadoval od svého personálu, aby mu balil lžíce do několika vrstev hedvábného papíru a celofánové pásky, aby se zajistilo, že neobsahují bakterie.
I herec Brad Pitt má své „choutky“. Také jste čekali, že takový hollywoodský idol bude bez chybičky? Nakonec je to ale trochu jinak. Údajně se totiž vyhýbá mýdlu kvůli jeho „toxinům“ a pro čistotu se často spoléhá na dětské ubrousky nebo domácí roztok citronu a jablečného octa.
Herec Tom Cruise používá trochu nechutnou kosmetickou vychytávku. Maže si obličej ptačím trusem. Jedná se o tradiční japonskou omlazující kúru.
Zní to šíleně, ale herečka Renee Zellwegerová prohlašuje, že si pro pocit sytosti dává kostky ledu. „Dokud mám ten pocit neustálého hladu i po jídle. Dám si, je to částečně snesitelné,“ řekla.
Zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg v roce 2011 uvedl, že hodlá jíst jen maso ze zvířete, které sám ulovil. Zda se toho drží i nadále, ale není jasné. Už tehdy sdělil, že díky tomu jí maso jen zřídka.
Americký spisovatel Stephen King před psaním vždy usedne ke stolu a dá si cheesecake. Pak k němu myšlenky přicházejí jedna radost a podle jeho tvorby i úspěchu je to zřejmě opravdu skvělý recept na dokonalé dílo. Kromě toho také nejí nic, co by bylo kluzké nebo slizké. Jen při pomyšlení na ústřice se mu dělá zle.
Zpěvačka Fergie v rozhovoru pro časopis Glamour prohlásila, že nikdy nevynechá svou denní dávku organického jablečného octa. Podle ní má skvělé účinky na její ploché břicho. Ocet konzumuje na rady svého osobního trenéra, který má „pod palcem“ i další světové osobnosti.
Producent Simon Cowell má bizarní návyk, který kupodivu nezapočal, když se stal otcem. Už desítky let si ráno pouští animované pohádky, aby měl lepší den. „Jsem hned veselejší. Je to tak rozdílné oproti pouštění zpráv a čtení všech těch děsných věcí, co se zase udály ve světě,“ sdělil.
Herečka Jennifer Anistonová má poněkud roztomilý návyk. Kdykoli má vstoupit na palubu letadla, vkročí pravou nohou. A okamžitě se dotkne stěny letadla z vnitřní strany. Má pak pocit, že let bude bezpečný a v pořádku doletí na určené místo.
Zpěvačka Mariah Carey má návyk, který by si mohl dovolit jen málokdo. Potřebuje patnáct hodin spánku. K tomu využívá všemožné technologie a dokonce spává i v místnosti, kde je stejná vlhkost jako v pralese.
