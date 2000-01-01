Dnes jsou z nich fešáci, které zná a na první pohled poznává celý svět. Ještě před lety to ale byli klučíci, kteří neměli kariéru v Hollywoodu jistou ani v nejmenším. Ke všemu se museli vypracovat a jejich aktuální postavení ve světovém šoubyznysu je vyústěním tvrdé dřiny. Podívejte se, o koho jde.
Autor: koláž iDNES.cz
Penn Badgley je americký herec a hudebník, kterého nejvíce proslavily role charismatických, ale vnitřně rozpolcených mladých mužů v úspěšných televizních seriálech.
Autor: koláž iDNES.cz
Ryan Gosling je kanadský herec, režisér a hudebník, který patří mezi nejvýraznější a nejvšestrannější hollywoodské hvězdy současnosti. Je známý tím, že dokáže plynule přecházet mezi charakterními nezávislými dramaty, romantickými rolemi i obřími blockbustery.
Autor: koláž iDNES.cz
Sebastian Stan je rumunsko-americký herec, který se zapsal do povědomí diváků především jako Bucky Barnes / Winter Soldier v Marvel Cinematic Universe (MCU). V posledních letech se úspěšně etabloval jako charakterní nezávislý herec, což mu vyneslo prestižní ocenění včetně Zlatého glóbu.
Autor: koláž iDNES.cz
Americký herec Josh Hutcherson ušel v Hollywoodu obrovskou cestu od úspěšné dětské hvězdy přes idol teenagerů až po vyhledávaného charakterního i žánrového herce. Celosvětovou slávu mu přinesla především role Peety Mellarka v dystopické sérii Hunger Games.
Autor: koláž iDNES.cz
Kieran Culkin je úspěšný americký herec, bratr slavného Macaulaye Culkina, který se z dětské hvězdy transformoval v jednoho z nejuznávanějších charakterních herců současnosti. Během své kariéry získal prestižní ocenění včetně cen Emmy, Zlatý glóbus, BAFTA i Oscara.
Autor: koláž iDNES.cz
Michael Fassbender je uznávaný irsko-německý herec a producent, který se proslavil svou mimořádnou schopností ztvárnit psychologicky nesmírně náročné postavy. Během své kariéry získal dvě nominace na Oscara (za filmy 12 let v řetězech a Steve Jobs) a stal se jednou z klíčových tváří jak autorského nezávislého filmu, tak velkých hollywoodských blockbusterů.
Autor: koláž iDNES.cz
Orlando Bloom je britský herec, který se stal ikonou velkofilmů, působí jako vyslanec dobré vůle UNICEF a dlouho tvořil ostře sledovaný pár se zpěvačkou Katy Perry.
Autor: koláž iDNES.cz
Leonardo DiCaprio je jedním z nejuznávanějších světových herců, držitelem Oscara, producentem a významným ekologickým aktivistou. Proslavil se mimořádným hereckým rozsahem a schopností ztvárnit psychologicky náročné a rozmanité postavy. Na počátku jeho kariéry ale zdaleka nebylo jisté, že z něj bude tak úspěšní umělec.
Autor: koláž iDNES.cz
Zac Efron je americký herec, zpěvák a producent, který se z idola náctiletých vypracoval v uznávaného dramatického a komediálního herce
Autor: koláž iDNES.cz
Matthew Lewis je britský filmový, televizní a divadelní herec, který se celosvětově proslavil jako Neville Longbottom v osmidílné filmové sérii Harry Potter. Po skončení kouzelnické ságy se úspěšně přeorientoval na dospělé role a v současnosti se věnuje především britské seriálové tvorbě, nezávislým filmům a divadlu.
Autor: koláž iDNES.cz
Britský herec Nicholas Hoult je známý svou obrovskou hereckou přizpůsobivostí, kdy dokáže plynule přecházet mezi velkolepými hollywoodskými blockbustery, nezávislými charakterními dramaty a černými komediemi. Vypracoval se od dětských rolí k uznávaným rolím, které ho vynesly do světa slávy.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Devon Sawa na sebe upozornil rolí ve snímku Nezvratný osud a nebyl to zdaleka jediný snímek, kterému se jako herec věnoval. Herectví je totiž jeho láskou dodnes. Zahrál si dále ve snímcích jako Consumed nebo Black Friday. Za roky u filmu se ohromně vypracoval.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Freddie Highmore je britský herec, scenárista a režisér. Proslavil se jako jedna z nejúspěšnějších dětských hvězd své generace a na rozdíl od mnoha jiných dokázal plynule navázat úspěšnou dospělou kariérou. Mimo herectví je velmi jazykově nadaný – na Cambridgeské univerzitě vystudoval španělštinu a arabštinu.
Autor: Profimedia.cz
Christian Bale je britský herec proslulý svými extrémními fyzickými proměnami, pohlcujícím metodickým herectvím a schopností dokonale maskovat svůj rodný britský přízvuk. Je držitelem Oscara a Zlatého glóbu za film Fighter (2010). Globální popularitu získal především jako Bruce Wayne v trilogii Temný rytíř (2005–2012) od Christophera Nolana.
Autor: koláž iDNES.cz
Americký herec a producent Elijah Wood se celosvětově proslavil jako Frodo Pytlík v oscarové fantasy trilogii Pán prstenů , ale před kamerou stál poprvé už v osmi letech. Mimo herectví je úspěšným hudebním DJem a spoluzakladatelem produkční společnosti SpectreVision, která se zaměřuje na nezávislé horory a netradiční snímky.
Autor: Profimedia.cz
Thomas Brodie-Sangster je britský herec a hudebník. Je známý svým mladistvým vzhledem, díky němuž i v dospělosti často ztvárňoval mladší postavy. Mezi zajímavosti z jeho osobního života patří, že jeho vzdáleným bratrancem je slavný herec Hugh Grant a v roce 2024 se oženil s herečkou Talulah Riley (bývalou manželkou Elona Muska). Vedle herectví hraje na baskytaru v rodinné kapele Winnet.
Autor: koláž iDNES.cz
Jared Leto je americký herec, zpěvák, režisér a frontman úspěšné rockové kapely Thirty Seconds to Mars. Je proslulý jako extrémní method actor – pro své role podstupuje drastické fyzické proměny (hubnutí, tloustnutí) a zcela se do nich vtěluje i mimo kamery. Za vedlejší roli transsexuální ženy Rayon v dramatu Klub poslední naděje (Dallas Buyers Club, 2013) získal Oscara i Zlatý glóbus.
Autor: koláž iDNES.cz
Britský herec Tom Hardy patří k nejvýraznějším hollywoodským hvězdám současnosti, známým pro svou obrovskou hereckou intenzitu, fyzické proměny pro role a schopnost hrát složité antihrdiny.
Autor: koláž iDNES.cz
Chris Evans je celosvětově známý americký herec, režisér a producent. Proslavil se především jako ztělesnění superhrdiny Captain America (Steve Rogers) ve filmovém světě Marvelu (MCU).
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Paul Stephen Rudd je populární americký herec, scenárista a producent, který je v Hollywoodu známý svým nestárnoucím vzhledem, charismatem sympaťáka odvedle a skvělým komediálním načasováním.
Autor: koláž iDNES.cz
Ryan Reynolds je kanadsko-americký herec, scenárista, producent a úspěšný podnikatel. Proslul svým nezaměnitelným komediálním stylem, který kombinuje pohotový sarkasmus, jedinečný humor a charisma. Globální superhvězdu z něj udělala role komiksového antihrdiny Deadpoola.
Autor: koláž iDNES.cz
Shia LaBeouf je americký herec, scenárista a performativní umělec, který je známý svým intenzivním herectvím, bouřlivým osobním životem a oddaností k tzv. method actingu (pro roli je schopen extrémních obětí, například si nechal kvůli filmu Železná srdce vytrhnout zub).
Autor: koláž iDNES.cz
Ryan Phillippe se proslavil koncem 90. let jako jeden z nejvýraznějších idolů dívčích srdcí a idolů tehdejší mladé generace. Jeho kariéra začala přelomovou rolí v mýdlové opeře One Life to Live, kde ztvárnil prvního homosexuálního teenagera v historii amerického denního televizního vysílání. V průběhu let se z rolí dospívajících svůdníků přesunul k dramatickým charakterům a akčním thrillerům.
Autor: koláž iDNES.cz
Robert Pattinson je britský herec, který prošel jednou z nejzajímavějších kariérních proměn v Hollywoodu – od idolů náctiletých se vypracoval v jednoho z nejuznávanějších nezávislých i blockbusterových herců současnosti.
Autor: koláž iDNES.cz
Matt Damon patří mezi nejúspěšnější a nejstabilnější hollywoodské herce, producenty a scenáristy své generace. Během své kariéry se dokázal proměnit z talentovaného mladíka v nezávislých dramatech v jednu z největších kasovních hvězd na světě, která plynule střídá akční blockbustery s charakterními rolemi.
Autor: koláž iDNES.cz
Josh Peck je americký herec, komik a úspěšný youtuber, který se proslavil na přelomu tisíciletí jako hvězda dětské televizní stanice Nickelodeon. Z nadváhou trpícího vtipného teenagera se v průběhu let proměnil v charakterního dramatického i komediálního herce.
Autor: koláž iDNES.cz
Joseph Gordon-Levitt je americký herec, režisér a producent, který se proslavil svou schopností plynule přecházet mezi nezávislými charakterními snímky a obřími hollywoodskými blockbustery. Na rozdíl od mnoha jiných dětských hvězd dokázal svou kariéru úspěšně transformovat do uznávaného dospělého herectví a autorské tvorby.
Autor: koláž iDNES.cz
Americký herec Jerry O’Connell je známý svou všestranností, kdy plynule přešel z rolí dětských hvězd a idolů teenagerů do pozice úspěšného televizního moderátora, komediálního herce a dabéra.
Autor: koláž iDNES.cz
Jared Padalecki je americký herec a producent, kterého po celém světě proslavila především role Sama Winchestera v kultovním seriálu Lovci duchů (Supernatural).
Autor: koláž iDNES.cz
Jake Gyllenhaal je jedním z nejvšestrannějších a nejuznávanějších amerických herců své generace. Během své kariéry se proslavil zejména intenzivními, psychologicky komplexními rolemi.
Autor: koláž iDNES.cz
Cole Sprouse je americký herec a fotograf, který se proslavil jako dětská hvězda po boku svého dvojčete Dylana, aby se později úspěšně etabloval v dospělých dramatických a nezávislých rolích.
Autor: koláž iDNES.cz
Bradley Cooper je jedním z nejúspěšnějších a nejvšestrannějších hollywoodských tvůrců, který se od vedlejších komediálních rolí vypracoval v uznávaného dramatického herce, scenáristu, producenta a režiséra. Během své kariéry posbíral již 12 nominací na Oscara.
Autor: koláž iDNES.cz
Austin Butler je americký herec, který se proměnil z idolu teenagerských seriálů v jednoho z nejžádanějších a nejuznávanějších hollywoodských herců své generace. Zásadním zlomem v jeho kariéře byla titulní role v životopisném dramatu Elvis, za kterou získal Zlatý glóbus, cenu BAFTA a nominaci na Oscara.
Autor: koláž iDNES.cz
Aaron Taylor-Johnson je britský herec, scenárista a producent, který patří k nejvýraznějším tvářím současného akčního a žánrového filmu a v médiích je dlouhodobě skloňován jako jeden z hlavních favoritů na roli nového Jamese Bonda.
Autor: koláž iDNES.cz
Milo Ventimiglia je americký herec, režisér a producent, který se proslavil především svými výraznými rolemi v úspěšných televizních seriálech. Během své více než třicetileté kariéry se posunul od rolí dospívajících rebelů k uznávaným charakterním postavám otců a akčních hrdinů.
Autor: koláž iDNES.cz