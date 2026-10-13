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Výsledky voleb
Z chudoby mezi milionáře. 40 hvězd, které si své bohatství musely vydřít
Podívejte se do naší galerie na čtyřicet světových osobností, které se dnes „topí“ v penězích, ale v minulosti žily v chudobě. Všechen svůj majetek si musely tyto hvězdy tvrdě vydřít a rozhodně znají...
Instagramové krásky, které slávu staví na obřím poprsí
Podívejte se do galerie na dvaatřicet krásek, které mají jedno společné. Všechny mají obří silikonová ňadra, kterými se rády chlubí a právě na nich postavily i svou kariéru a celkovou slávu....
Pamatujete si je? 50 seriálových krásek, které okouzlily diváky
Podívejte se do naší galerie na výběr padesáti seriálových krásek, které excelovaly na televizních obrazovkách nebo v dílech na streamovacích platformách. V každém ze seriálů se vždy najde nějaká...
Bikiny, volány, zvonáče. Módní přehlídky za socialismu inspirovaly i dráždily
Z dnešního pohledu by se mohlo zdát, že móda nezná hranic. Pojďme se však vrátit pár desetiletí zpět. V dobách budování socialismu šly parádní outfity na export, zatímco v československých obchodech...
Co jedí Chorvati, když turisté odjedou? Objevte chutě, které možná neznáte
Na pobřeží je to kuchyně středomořská, se silnými benátskými vlivy. Směrem do vnitrozemí se k ní přidávají chutě pikantních Uher i sladkost osmanského Turecka. A voní jako celý Balkán dohromady!...
Maska je první pomoc pro vaši pleť. Vypozorujte, co vaše tvář potřebuje
Když se řekne první kosmetická pomoc, napadne vás nejspíš pleťová maska. To je pravda, ale vybrat tu pravou není jenom tak. Víte, co vaše pleť potřebuje?
Nuda není promarněný čas. Může vás přivést na ty nejlepší myšlenky
Odpočinek byl odjakživa vnímán jako něco zakázaného, nežádoucího, jako znak zahálky. Psychologové však upozorňují, že nuda je pro naše zdraví důležitá. A může dokonce přinést mnoho benefitů. Třeba...
Co se děje s tělem, když zhubnete 5, 10, 20 nebo 30 kilo? Změny překvapí
Menší břicho a volnější oblečení jsou jen tím, co vidíme na první pohled. Když kila mizí, mění se toho v těle mnohem víc – ubývá tuk kolem orgánů a v játrech, může se zlepšit hladina cukru a tuků v...
Pětiminutový make-up: Vytvořte si svěží look podle naší make-up artistky
Může zachránit hned zítřejší ráno a rozhodně zachrání vaši image, až nebudete stíhat. Zkuste tento snadný videonávod na pětiminutový make-up od naší make-up artistky Adély Maděryčové. Potřebovat...
Depeche Mode: Příběh temných idolů, kteří ovlivnili styl několika generací
Jeden byl introvertní bankovní úředník, druhý extrovert s hlasem i vzhledem, ze kterého šly fanynky do mdlob. Třetí se snažil ukočírovat, aby se ti dva navzájem nezabili, a čtvrtý byl hudební...
Mlsejte raději nárazově, kazy mohou ohrozit i srdce. Co jste možná nevěděli o zubech
Stálý chrup sestává z 32 zubů. Dospělý člověk má 12 stoliček, 8 třenových zubů, 4 špičáky a 8 řezáků. Když však o některý z nich přijde, může ho maximálně nechat nahradit umělým implantátem. Lidské...
Onkologové popsali výhody protonové léčby: Ničí nádor, ale šetří zdravé tkáně
Moderní léčba rakoviny má zničit nádor a zároveň co nejvíce chránit zdravé tkáně. Jak v tom pomáhají protony a umělá inteligence, vysvětlili v iDNES Lounge onkoložky Jana Prausová a Kateřina...
Z obyčejných kluků světové hvězdy. Komu se povedlo vyšplhat až na vrchol
Dnes jsou z nich fešáci, které zná a na první pohled poznává celý svět. Ještě před lety to ale byli klučíci, kteří neměli kariéru v Hollywoodu jistou ani v nejmenším. Ke všemu se museli vypracovat a...
Kosmetika, která se vyplatí: rtěnka a tužka udělají službu vždycky
Je opravdu nutné mít drahou řasenku, několik paletek a kosmetickou rutinu o deseti krocích? Odpověď asi známe všechny... Zeptali jsme se vizážistky Vilmy Baum, do čeho investovat a na čem naopak bez...
Jak posílit imunitu? Na kila vitamínů a doplňků zapomeňte, soustřeďte se na spánek a jídlo
Rýma, kašel a virózy opět šplhají na první místa v žebříčku zdravotních potíží. Než tito nezvaní hosté zaklepou i na vaše dveře, máte šanci zapracovat na své obranyschopnosti. Jak by se vám líbilo...
Od toho tu nejsem. Proč Nicole Kidmanová nechce být kamarádkou svých dcer
Hollywoodská hvězda Nicole Kidmanová přiznává, že není nejlepší kamarádkou svých dětí. Pro mnoho rodičů jde o poměrně kontroverzní tvrzení. Spousty z nich totiž zoufale touží po uznání svých potomků...
Co jedí Chorvati, když turisté odjedou? Objevte chutě, které možná neznáte
Na pobřeží je to kuchyně středomořská, se silnými benátskými vlivy. Směrem do vnitrozemí se k ní přidávají chutě pikantních Uher i sladkost osmanského Turecka. A voní jako celý Balkán dohromady!...