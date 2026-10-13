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Z obyčejných kluků světové hvězdy. Komu se povedlo vyšplhat až na vrchol

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Z mladých klučíků jsou světově známí herci. Penn Badgley Ryan Gosling Sebastian Stan Josh Hutcherson Kieran Culkin Michael Fassbender Orlando Bloom Leonardo DiCaprio Herec Zac Efron vypadá se zubními implantáty opravdu k světu. V minulosti... Matthew Lewis Nicholas Hoult
Dnes jsou z nich fešáci, které zná a na první pohled poznává celý svět. Ještě před lety to ale byli klučíci, kteří neměli kariéru v Hollywoodu jistou ani v nejmenším. Ke všemu se museli vypracovat a jejich aktuální postavení ve světovém šoubyznysu je vyústěním tvrdé dřiny. Podívejte se, o koho jde.

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Témata: herec, Hollywood

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