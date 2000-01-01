náhledy
Jiná jména, bizarnosti z dětství, podivné návyky. To vše o sobě prozradily slavné tváře a fanoušky šokovaly. Podívejte se do naší galerie, které hvězdy za svou jinakost rozhodně nestydí. Patří sem Harry Styles, Whoopi Goldbergová a další.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Millie Bobby Brownová se ve skutečnosti jmenuje jinak. Její pravé jméno je Millie Bonnie Brownová. Ve škole se jí ale kvůli prostřednímu jménu děti posmívaly a už ho zkrátka měla dost, takže se rozhodla, že si změní prostřední jméno na Bobby po svém otci Robertovi, kterému se Bobby říká od mala.
Autor: Reuters
Herečka Mikey Madisonová dlouho tajila, že má dvojče. Nejprve si veřejnost myslela, že nemá žádného sourozence a později vyšlo najevo, že má dokonce dvojče. Její bratr se s ní příliš neukazuje, ale velmi ji podporuje.
Autor: Reuters
Hudebník Benny Blanco má velmi bizarní zálibu. Maluje si sám nehty na nohou a nejde jen o obyčejný lak, snaží se na nehtech vytvářet umělecká díla. Nehty si maluje častěji než jeho partnerka.
Autor: Reuters
Princ Harry ve své knize uvedl bizarní fakt, který mnohé šokoval. A to sice přespání u herečky Courteney Coxové poté, co pozřel halucinogenní houby a nebyl schopen se dopravit jinam, kde by se vyspal.
Autor: Profimedia.cz
Herec Bradley Whitford (na fotografii vpravo) je extrémně flexibilní. Už jako dítě předváděl před kamarády neskutečně ohebné kousky a sklízel za to velký úspěch. „Byl jsem hrdina. Mysleli si, že jsem z jiné planety,“ smál se v rozhovoru s Jimmy Fallonem.
Autor: AP
Herečka Margot Robbie se pro změnu pochlubila s tím, že umí pod vodou zadržet dech na celých pět minut.
Autor: AP
Herečka Keke Palmerová ve skutečnosti není Keke, ale Lauren Keyana. Keke si říkala jako malé dítě a tato přezdívka jí zůstala. Dnes už ji nikdo neoslovuje jinak, proto se tak prezentuje i veřejně.
Autor: Reuters
Herečka Jenna Ortega uvedla, že měla jako dítě velmi bizarní zálibu. Ráda pitvala mrtvé ještěrky, které nacházela doma na dvorku.
Autor: AP
Zpěvák Harry Styles odhalil, že má čtyři bradavky. Jako dítě kvůli tomu byl šikanován, v pubertě pak z jeho jedinečnosti holky šílely.
Autor: Profimedia.cz
Herec Benedict Cumberbatch uvedl, že má za sebou velmi bizarní zážitek, který se mu stal, když natáčel v Africe. „Přijelo ke mně asi šest mužů. Vystoupili z auta, svázali mě, nějakou dobu mě vezli v autě a pak mě z toho auta zase svázaného vyhodili,“ svěřil se. Nic vážného se mu nestalo, ale velmi jím to otřáslo. Musel vyhledat pomoc terapeuta.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Whoopi Goldbergová ve skutečnosti není Whoopi. Je to Caryn Elaine Johnsonová. Whoopi si vymyslela jako jméno, protože trpí plynatostí a přišlo jí to zkrátka vtipné.
Autor: Reuters
Herečka Julia Robertsová v minulosti odvolala svatbu s hercem Kieferem Sutherlandem. Místo toho šla na rande s jiným mužem, se kterým nakonec „prchla“ do Irska. Pár měsíců na to natočila film Nevěsta na útěku.
Autor: Reuters
Herec Jack Nicholson si do čtyřiceti let myslel, že byl vychováván svou matkou a žil se sestrou. Nakonec ovšem zjistil, že matka byla ve skutečnosti babička a sestra jeho pravá matka.
Autor: © TriStar Pictures
Herečka a zpěvačka Barbra Streisandová se podělila o bizarnost týkající se jejího psa. Když zemřel v roce 2017, nechala si ho dvakrát naklonovat.
Autor: Shutterstock
Zpěvačka Adrienne Bailonová se podělila s bizarní závislostí. Nemůže žít bez sendviče s tuňákem, který s oblibou namáčí do punče.
Autor: ČTK
Herec Sean Penn byl kdysi ve vězení s Richardem Ramirezem, známým jako sériový vrah z filmu Noční pronásledovatel. Ramirez dokonce poslal Pennovi fanouškovské dopisy s žádostí o autogram. V té době strávil Sean šedesát dní ve vězení za bezohlednou jízdu a napadení komparzisty.
Autor: Profimedia.cz
Hráč amerického fotbalu Patrick Mahomes zvedl svou bizarní obsesi. Na každý zápas nosí stejné trenky.
Autor: Mark J. Rebilas, Reuters
Herec Bill Skarsgard uvedl, že má za sebou bizarní zkušenost. Během natáčení musel nosit umělý penis. Týkalo se to natáčení filmu Nosferatu.
Autor: Profimedia.cz
Herec Paul Rudd prozradil, že ani jeho život se neobešel bez bizarnosti. Jeho matka a otec jsou ve skutečnosti bratranec se sestřenicí.
Autor: Profimedia.cz