Bizarní zážitky i podivné návyky, které se týkají slavných
Kam zmizely hvězdy devadesátek? Jejich osudy jsou různé
Hrály ve filmech a seriálech, které se vysílaly v devadesátých letech. Některé herecké hvězdy se hraní vzdaly, jiné u něj zůstaly. Podívejte se do naší galerie, jak některé z nich dopadly. Někdo...
Krásky z přelomu milénia: jaké byly dřív a jaké jsou dnes
Byly až příliš krásné, příliš štíhlé nebo naopak měly kila navíc. Krásky z dob milénia si vyslechly mnohé připomínky na svůj vzhled. Jak vypadaly před víc než dvaceti lety a jak vypadají dnes?...
„Moc“ pro někoho, akorát pro Itálii. Hana Vagnerová našla v Římě skutečný domov
Točí v Itálii, castingy má v Americe, partnera ve Francii, a přesto se stále objevuje i na českých obrazovkách. Hanu Vagnerovou můžete aktuálně vidět ve filmu Pod parou. My s ní kromě tématu nového...
28 let bez módní ikony, princezny Diany. Připomeňte si její méně známé modely
Lady Diana je právem považována za módní ikonu, její styl dodnes nepřestává inspirovat. Mnohé z jejích modelů máme nesmazatelně vryté do paměti. Během svého krátkého života ovšem vynesla také řadu...
Léto zdaleka nekončí. Inspirujte se u vody kráskami v bikinách s kanýry
Podívejte se do naší galerie, jaké bikiny rády nosí VIP ženy k vodě. Sází často na jednoduchost, ale v tomto případě si dovolily vynést roztomilé kanýry. A neskutečně jim sednou. Volí barevné i se...
Začátek školy bez stresu. Tipy a triky, jak se učit s prvňáčkem
První třída je velký krok nejen pro děti, ale i pro rodiče. Domácí úkoly a učení se najednou stávají součástí každodenního života a mnozí rodiče si kladou otázku, jak se učit s prvňáčkem. Nejde o to...
Před nástupem do školy podpořte děti mrtvými bakteriemi, radí imunolog
„Patnáct až dvacet let života člověka. To je období, kdy je naše imunita plně vyvinutá, zkušená a funguje nejlépe, jak umí,“ uvedl imunolog a alergolog Radek Klubal v podcastu NA KAFI. Mění se nám...
Cítíte se při sexu odpojeni? Možná trpíte strachem ze sexuálního výkonu
Sex by měl být přirozeným projevem blízkosti, lásky a radosti. Mnoho lidí ale místo toho zažívá napětí, nervozitu a obavy z toho, zda „budou dost dobří“. Tento fenomén, označovaný jako strach ze...
Padají, mění barvu nebo se mastí. Co o vás prozradí vlasy?
Nezáleží na tom, jestli jsou dlouhé, krátké, rovné, kudrnaté, tmavé nebo blond. Z každých se dá poznat, jak moc jste zdraví a co vašemu tělu přebývá nebo chybí. Dokážete je přečíst?
Léto a barvy? Samozřejmě! Čtyři outfity, se kterými vyniknete
Letošní počasí na nás docela šetří modrou oblohou a zářícím sluncem. Nám to ale nevadí: zlepšíme si náladu pořádně barevným oblečením.
Každý může mít lepší paměť. Vyzkoušejte jednoduché metody, které fungují
Když si nemůžete vzpomenout, kde máte klíče, nebo vám vypadne něčí jméno – nepanikařte. Neznamená to žádnou katastrofu. Jsou to jen vedlejší účinky vašeho hektického života. Poradíme vám, jak si...
Malinové řezy
Střední
45 min
Připravte si jednoduchý ovocný dezert podle našeho receptu.
Neumím si představit, že bych měl krásnou ženu, která je uvnitř prázdná, říká Majk Spirit
Majk Spirit patří už přes dvě dekády ke špičce slovenského rapu a výrazně zasahuje i české publikum. Nyní vstupuje do nové profesní etapy díky spuštění vlastního podcastu Spirit Show. V rozhovoru...
Amelia Gray umí fanoušky opravdu potěšit, miluje fotky v bikinách
Modelka Amelia Gray je rebelkou, která se nebojí vyrazit na party v outfitu, který odhaluje vnady. Svou ženskost chce ukazovat na každém kroku a na dovolené zásadně na pláži odhazuje vrchní díl...
Bizarní zážitky i podivné návyky, které se týkají slavných
Jiná jména, bizarnosti z dětství, podivné návyky. To vše o sobě prozradily slavné tváře a fanoušky šokovaly. Podívejte se do naší galerie, které hvězdy za svou jinakost rozhodně nestydí. Patří sem...
Osm cviků jógy zvládnete i u stolu v kanceláři. Uleví zádům a zklidní mysl
Trávíte většinu dne u počítače? Bolí vás záda a tuhne vám šíje? Zkuste několik jógových cviků, které zvládnete během pár minut přímo u pracovního stolu v běžném office oblečení.
Všestranný sport pro děti. Proč je lepší mít malého objevitele než malého olympionika?
Děti nepotřebují od prvních kroků mířit na olympiádu. Mnohem důležitější je, aby si hrály, objevovaly a přirozeně rozvíjely své schopnosti. Podle odborníků může všestranný rozvoj poskytnout pevný...