náhledy
Často se u soudu ocitly známé tváře kvůli nespravedlnosti týkající se přímo jejich osoby. Jindy je za nějakou nepřístojnost zažaloval někdo jiný. Tak či tak pro ně nebylo příjemné k soudu docházet a dokazovat nevinu. Podívejte se do naší galerie, o jaké osobnosti se jedná a co se u soudu řešilo.
Autor: koláž iDNES.cz
V prosinci 2023 princ Harry a jeho právníci vyhráli měsíce trvající spor proti Mirror Group Newspapers, vydavatelům The Mirror, Sunday Mirror a dalších. Mezi obviněními vznesenými královskou rodinou bylo i to, že vydavatel v letech 1991 až 2011 získával informace nezákonnými způsoby, jako je hacking telefonů a odposlechy. „Doufám, že zjištění soudu poslouží jako varování všem mediálním organizacím, které tyto praktiky používaly a poté o nich podobně lhaly,“ uvedl Harryho právník David Sherbourne v prohlášení před soudní budovou po vynesení rozhodnutí.
Autor: AP
V roce 2017 raperka Blac Chyna zažalovala rodinu Kardashianů poté, co byla reality show s jejím bývalým partnerem Robem Kardashianem – Rob & Chyna – zrušena po jejich rozchodu. Chyna zažalovala rodinu Kardashianů za údajné zasahování do budoucnosti její reality show. V době podání žaloby Chyna požadovala odškodné ve výši 108 milionů dolarů. O pět let později, v květnu 2022, porota v Los Angeles shledala klan Kardashianů nevinným.
Autor: Reuters
V roce 2021 herečka Scarlett Johanssonová způsobila rozruch, když podala žalobu na společnost Disney s tvrzením, že studio obětovalo kasovní potenciál filmu Black Widow ve prospěch růstu své streamovací služby Disney+, když film uvedlo ve stejný den jak na streamování, tak v kinech, jak uvádí The Hollywood Reporter. Nakonec mezi oběma stranami došlo ke vzájemné dohodě a spor byl u konce.
Autor: AP
V srpnu 2022 dostala Vanessa Bryantová, vdova po legendární basketbalové hvězdě Kobe Bryantovi, odškodnění ve výši 31 milionů dolarů. A to za za explicitní fotografie, které pořídili šerifovi zástupci a hasiči z místa havárie vrtulníku v roce 2020, při níž zahynul Bryant, jejich dcera Gianna a několik dalších lidí. Soudní spor neměl dlouhé trvání a výsledek byl jednoznačně ve prospěch Bryantové.
Autor: ČTK
V roce 2022 skončil hudebník Ed Sheeran u soudu, protože ho Sam Chokri & Ross O’Donoghue zažalovali za plagiátorství. Nakonec se ale ukázalo, že nikdo nikoho nekopíroval, a Sheeran byl zproštěn obvinění.
Autor: AP
V roce 2021 během vystoupení Travise Scotta došlo k tragédii, během které zemřelo devět lidí. Tehdy byl obviněn, že sám podněcoval k násilí. V roce 2023 se nashromáždilo už 1 500 žalob na jeho osobu i společnost, která koncert pořádala. Mezi jednou ze žalujících byla i žena, která přišla o nenarozené dítě poté, co byla téměř udupána prchajícím davem. Raper byl nakonec zproštěn obvinění s tím, že chyba rozhodně nebyla na jeho straně.
Autor: Reuters
V roce 2022 Brad Pitt podal žalobu na svou bývalou manželku Angelinu Jolie kvůli jejich vinici Chateau Miraval na jihu Francie. Když byli spolu, rozhodli se, že ani jeden z nich neprodá své podíly v podniku bez konzultace, ale Jolie prodala svůj podíl ruskému gigantu v oblasti lihovin Stoli, vedenému podnikatelem Jurijem Šeflerem. V reakci na Pittův spor podala Jolie protižalobu ve výši 250 milionů dolarů s tvrzením, že Pitt se pouze mstil za to, jak dopadl jejich předchozí boj o péči o dítě.
Autor: AP
Jednou z největších tragédií roku 2021 byla hrůzná střelba na natáčení filmu Rust, do které byli zapleteni Alec Baldwin a kameramanka Halyna Hutchinsová, která při incidentu zemřela na následky střelného zranění. Rodina Hutchinsové poté podala proti Alecu Baldwinovi žalobu. V roce 2022 dosáhli nezveřejněné dohody.
Autor: AP
V roce 2022 se zdálo, že se mluví jen o procesu s bývalými manželi Amber Heardovou a Johnnym Deppem. Spolu s žalobou proti deníku The Sun Depp žaloval Heardovou o 50 milionů dolarů kvůli jejímu komentáři z roku 2018 publikovanému v deníku The Washington Post. Tvrdil, že se označila za oběť domácího násilí, aniž by ve svém článku zmínila jméno hvězdy Pirátů z Karibiku, ale silně ho naznačovala. Současně tvrdil, že se k němu chovala hrubě, přičemž ona podala proti Deppovi protižalobu o 100 milionů dolarů, protože jeho bývalý právník Adam Waldman označil její obvinění za „podvod“. Po šestitýdenním televizním procesu porota rozhodla ve prospěch Deppa, kterému bylo přiznáno 10,35 milionu dolarů jako odškodné. Heardová vyhrála jednu ze tří žalob a byla jí přiznána náhrada škody ve výši přibližně 2 milionů dolarů. Oba se však proti sobě navzájem odvolali kvůli penězům, které si dluží.
Autor: AP
Rádiový DJ David Mueller údajně v roce 2013 na setkání fanoušků osahával Taylor Swiftovou a poté se ji pokusil zažalovat o peníze, když kvůli sexuálnímu napadení přišel o práci. Mueller tvrdil, že kontakt byl neúmyslný, ale Swiftová vypověděla jasně: „Bylo to jednoznačné uchopení. Velmi dlouhé uchopení,“ uvedl The Guardian. Muellera žalovala o symbolický jeden dolar, protože chtěla, aby soudní proces sloužil jako „příklad pro ostatní ženy“, uvedlo NPR. V momentě povzbuzení během soudního procesu se Muellerův právník zeptal Swiftové, jak se cítí v souvislosti s tím, že Mueller kvůli tomuto setkání přišel o práci, na což Swiftová odpověděla: „Nedovolím vám ani vašemu klientovi, abyste mi jakkoli dávali pocit, že je to moje chyba. Jsme tady o několik let později a já jsem obviňována z nešťastných událostí jeho života, které jsou výsledkem jeho rozhodnutí. Ne mých,“ dodala. Swiftová žalobu vyhrála v srpnu 2017.
Autor: Reuters
Právní spory mezi popovou ikonou Britney Spearsovou a jejím otcem Jamiem Spearsem se táhly více než deset let. Jamie vedl třináct let opatrovnictví své dcery, které nakonec skončilo v listopadu 2021. Od doby, kdy si znovu získala svobodu a autonomii, Spearsová v těchto právních sporech pokračovala ještě o krok dál. Během své výpovědi tvrdila, že její otec špatně nakládal s jejími financemi, profitoval z její práce a další věci. Nedávno bývalý agent FBI podle serveru ET dospěl k závěru, že Jamie Spears špehoval svou dceru a sledoval i v její ložnici.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2021 skončil právní spor mezi Nicki Minaj a Tracy Chapmanovou ohledně neoprávněného samplování Chapmanové písně „Baby Can I Hold You?“ ze strany Nicki Minaj. V roce 2018 Minaj veřejně prohlásila, že „netušila“, že její píseň obsahuje samply Chapmanové. Prosila zpěvačku, aby jí práva udělila, aby nemusela odkládat vydání svého nového alba. Chapmanová však opakovaně odmítla a o dva roky později přijala nabídku Minaj, a to 450 000 dolarů jako vyrovnání.
Autor: Profimedia.cz
Hudebnice FKA Twigs zažalovala v minulosti herce Shiu LaBeoufa za psychické i fyzické týrání a sexuální obtěžování v době, když byli ve vztahu. V žalobě uvedla, že měl u postele v noci nabitou zbraň a tvrdil, že pokud se hne, použije ji. Tudíž se bála jít i na toaletu. Po soudním sporu, který se táhl několik let, byl nakonec herec zproštěn obvinění.
Autor: AP
V říjnu 2019 Meghan Markle podala žalobu na Associated Newspapers, vydavatele britských deníků, jako je The Sun, za zveřejnění ručně psaného dopisu mezi ní a jejím otcem z roku 2018. Vévodkyně tvrdila, že tyto publikace porušily zákon o ochraně osobních údajů, zneužily soukromé informace a porušily autorská práva. Dopis byl emotivní prosbou Meghan adresovanou jejímu otci Thomasi Markleovi, v němž ho žádala, aby přestal mluvit s médii a pózovat pro paparazzi snímky. V prosinci 2021 Markle spor vyhrála.
Autor: Netflix
Modelka Janice Dickinsonová obvinila herce Billa Cosbyho ze znásilnění, které na ní bylo spácháno v roce 1982. A vyhrála.
Autor: Reuters
Zpěvačka Kesha obvinila producenta Dr. Luke z opakovaného znásilnění. Soud ale nevyhrála.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Keira Knightley zažalovala deník Daily Mail za pomluvu ohledně údajné poruchy příjmu potravy týkající se její osoby. Soud vyhrála.
Autor: Reuters
V roce 2010 jeden z paparazzi fotografů tvrdil, že auto, v němž byla herečka Lindsay Lohanová, vážně poranilo jeho nohu, když před ním ujíždělo. Herečku zažaloval a spor byl nakonec vyřešen vzájemnou dohodou.
Autor: Reuters