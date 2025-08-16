|
Celebrity, které skončily u soudu. Kdo se musel obhajovat a proč?
Slavné ženy, které se rády opalují nahoře bez. Kdo u vody odhodil plavky?
Vadí vám opálená ramínka nebo vás jen horní díl bikin nepříjemně tlačí? Nejste samy, i slavné ženy se jim chtějí pokud možno vyhnout a ukazují se nahoře bez. Podívejte se do galerie, které VIP krásky...
Bez sklapovaček i hladovění. Deset rad, jak se zbavit tuku na břiše
Výživoví specialisté upozorňují, že si nejde tak úplně vybrat, z jaké části těla zhubneme. Když však zařadíte do svého životního stylu pár nových návyků, určité výsledky se dostaví. A to nejen v...
Jaké letní šaty nosit po čtyřicítce, aby podtrhly vaši přirozenou krásu
Jaké zvolit letní šaty po čtyřicítce, ve kterých se budete cítit hezčí a mladší? Vsaďte na kvalitu, vzdušné materiály a jednoduché střihy, které podtrhují přirozenost.
Tajemství, která vyšla na povrch až po smrti slavných tváří
Někdy šlo o maličkosti, jindy se odhalila tajemství, z kterých mrazilo. Podívejte se do naší galerie, o kterých slavných hvězdách vyšlo najevo něco šokujícího až po jejich smrti. Patří sem zpěvačka...
Zhubla sto čtyřicet kilogramů, přesto žena nemůže do bazénu
Lexi Reedová z USA vážila původně 222 kilogramů. Podařilo se jí bez injekcí na hubnutí nebo operace žaludku zhubnout sto čtyřicet kilo, ale stále není se svým vzhledem plně spokojená. Kvůli vzácnému...
Nejlepší přivýdělek na mateřské? Prodej mléka kulturistům, říká žena
Třiadvacetiletá McKenzie Stelly je právě na rodičovské dovolené a má přebytek mateřského mléka. A právě díky tomu si měsíčně vydělá v přepočtu okolo sta tisíc korun, protože mléko prodává...
Vzlétněte na křídlech svobody a dálek. Odstíny modré vás zcela pohltí
Mořská hladina i prázdninová obloha. Ne nadarmo si s modrou spojujeme klid, důvěru a harmonii. S touto jemnou a zároveň výraznou barvou, u které se nemusíte bát ani kombinace několika odstínů, nikdy...
Uchovejte si letní bronz co nejdéle. Chce to kůži hydratovat i chránit
Kdo by si nechtěl udržet opálenou pokožku co nejdéle? Díky těmto snadným trikům a efektivním přípravkům se budete pyšnit zářivou a zdravou barvou i po prázdninách.
Zpátky do reality. Návrat z dovolené může vyvolat post-vacation blues
Po návratu z dovolené vás vytáčí maličkosti, všechno a všichni vás štvou, cítíte se pod psa a zmáhá vás únava? Je možné, že právě prožíváte post-vacation blues. Nebojte se, dá se s tím něco dělat a...
Těžké kovy mohou škodit zdraví. Na tyto věci si dejte pozor
Přes veškerou snahu se jim těžko vyhneme. Toxiny z těžkých kovů se uvolňují z mnoha věcí kolem nás a obsahují je i běžně konzumované potraviny. Přesto se před nimi lze chránit.
Kynuté buchty s jablky
Střední
80 min
Naplňte buchty neobvyklou náplní ze sušeného ovoce a jablek, pochutnáte si.
Počet zánětů prostaty stoupá, riziková je klimatizace i kožené sedačky, říká urolog
Prostata je malá mužská pohlavní žláza, která má za normálních okolností velikost vlašského ořechu. S přibývajícím věkem však může dosáhnout i velikosti pomeranče. Její růst může vyústit až v...
Kruté dospívání Pamely Andersonové. Poprvé ji znásilnili ve dvanácti, podruhé skupinově
Červené plavky, blond vlasy, velká prsa. Málokomu se při vyslovení jména herečky Pamely Andersonové vybaví něco jiného než její role záchranářky v seriálu Pobřežní hlídka. Její život je vše, jen ne...
Kdysi šmudly, nyní módní hvězdy. Teď je správný čas vytáhnout ponožky do sandálů
Ponožky a sandály bývávaly riskantní spojení. Jenže karta se obrací - co bylo dříve výsadou českých turistů v Chorvatsku, je nyní esem módních fashion weeku od Paříže po Tokio. Jaké sandály se k...
Prodej stavebního pozemku 1086 m2
Jizerní Vtelno, okres Mladá Boleslav
3 795 000 Kč
Vzala si imitátora Elvise Presleyho, nyní kvůli tomu žena zažívá muka
Jessica Allenová si vzala imitátora Elvise Presleyho a uvádí, že jít s ním jen po ulici jsou neskutečná muka, protože se na něj vrhají fanynky všech věkových kategorií. „Odstrkávají mě, vrhají se na...
Průvodce jógou pro začátečníky od prvních kroků po oblíbené styly
Nejste si jistí, který styl jógy je pro vás vhodný, co si vzít s sebou na první lekci a jak často cvičit? Tento článek vám poradí, jak začít, a ukáže hlavní styly, ze kterých si vyberete podle svých...