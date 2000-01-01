náhledy
Touha po věčném mládí někdy může přerůst v posedlost. A své o tom vědí i některé slavné hvězdy. Snaží se za každou cenu udržet mladistvý vzhled nebo se zbavit zdánlivých nedokonalostí. Volí botox, výplně i plastiky. A pak přicházejí o původní já. Podívejte se do galerie, kdo se mění k nepoznání.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka a zpěvačka Ariana Grande bojuje podle mnohých s poruchou příjmu potravy. Fanoušky vyděsila extrémní štíhlostí i změnami v obličeji, za kterými stojí výplně a botox.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Zpěvačka Madonna je známá tím, že touží po věčném mládí. Obklopuje se „koloušky“, řádí jako ve dvaceti a co se vzhledu týká, dohání to plastikami.
Autor: koláž iDNES.cz
Modelka Amelia Gray Hamlinová chtěla přispět k dokonalosti a zvolila cestu plastik. Půvabná byla ovšem už před nimi.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Hunter Tylo to s plastikami přehnala a po faceliftech a dalších zákrocích už si opravdu není podobná.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka a modelka Erin Moriarty také propadla kouzlu plastik a tlaku Hollywoodu na dokonalý vzhled.
Autor: koláž iDNES.cz
Podnikatelka a profesionální celebrita Kylie Jennerová v letech 2013 a 2024. Z rodu Kardashianů má za sebou jednoznačně nejvíc plastik i úprav vzhledu. V plastikách jí podporují sestry, otec i matka.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Megan Foxová mnohokrát uvedla, že měla ze svého vzhledu mindráky a nikdy si nemyslela, že je krásná. Chtěla být dokonalá a dopomohla si k vysněnému vzhledu plastikami.
Autor: Profimedia.cz
Podnikatelka Kim Kardashianová je milovnicí plastik stejně jako její matka Kris Jennerová i sestry.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka Renée Zellwegerová v minulosti uvedla, že si uškodila výplněmi i botoxem.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Nina Dobrevová také patří mezi VIP, které chtějí věčné mládí.
Autor: koláž iDNES.cz
Podnikatelka Kris Jennerová svým dcerám od puberty opakuje, že musí být dokonalé, jinak nemají ve světě šanci a sama jim jde příkladem. Na sociálních sítích se prezentuje díky filtrům ještě mladší a jinak si k mladšímu já dopomáhá plastikami.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Zoe Kravitzová říká, že vyrůstala pod velkým tlakem médií a vždy měla pocit, že musí zapadnout a být taková, jakou si ji představují fanoušci. Takže také „propadla“ úpravám vzhledu.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Modelka Kendall Jennerová dlouho odolávala úpravám vzhledu. Nechtěla být jako její sestry z rodu Kardashianů. Odmítala plastiky a zatím má své poprsí. V obličeji už ale za sebou zkrášlovací zákroky má.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka Kate Beckinsale propadla plastikám a bojuje i s poruchou příjmu potravy.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Zpěvačka Demi Lovato měla deprese nejen kvůli vzhledu. Proto se i ona rozhodla pro plastiky.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka Aishwarya Rai chtěla zvrátit proces stárnutí plastikami, ale podle mnohých už si přestává být podobná.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Extrémní proměnou prošla návrhářka Donatella Versace. Nyní je ve fázi, kdy se snaží opět vracet k přirozenějšímu vzhledu.
Autor: koláž iDNES.cz