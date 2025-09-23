|
VIP a proměny. Přehnali to s plastikami a přestávají si být podobní
Přísná Melania a pohádková Kate. Móda z návštěvy Trumpových u britského dvora
Prezident USA Donald Trump s manželkou ve středu přiletěli do Velké Británie. Jejich přijetí u královského dvora bylo vskutku velkolepé. Stejně jako modely, které se během návštěvy objevily. Jak...
Touha po věčném mládí někdy může přerůst v posedlost. A své o tom vědí i některé slavné hvězdy. Snaží se za každou cenu udržet mladistvý vzhled nebo se zbavit zdánlivých nedokonalostí. Volí botox,...
Krásky z Česka a Slovenska, které se rozhodly pro umělé poprsí
Mnoho žen se silikonových implantátů zbavuje a vrací se k přírodnímu poprsí. Silikonové výplně si nechala odstranit například Zuzana Belohorcová nebo Alice Bendová. Stále jsou tu ovšem ženy, které...
Nemá ruce ani nohy, přesto si žena užívá spokojeného života
Šestadvacetiletá Briel Adamsová se narodila s mužskými pohlavními orgány. Neměla ruce ani nohy a její příchod na svět nebyl jednoduchý. V pubertě si uvědomila, že se necítí být mužem, a dnes si užívá...
Bella Thorne: Rebelka, která ráda ukazuje světu své tělo
Herečka Bella Thorne říká, že už není takovou rebelkou, jako byla dřív, přesto stále ráda provokuje. Nyní se soustředí na filmy a především na svého partnera, který je jí oporou. Přesto nepřestává se...
Nemohla se vysoukat ze svatebních šatů, tak se žena rozhodla zhubnout
V přepočtu téměř sto padesát tisíc korun utratila Kira Allenová ročně za rychlé občerstvení. Projedla se k obezitě, která ji trápila, ale roky s ní nechtěla nic dělat. Vše se změnilo až po svatební...
Nevěrníka nemlaťte, píše chatbot. Podle psychologa odpovídá celkem rozumně
Možná jste se i vy dostala do situace, kterou často pomáhají v poradnách rozplést odborníci na partnerské vztahy. Muž má milenku, nerozumíte si v sexu, na rozdíl od něj si přejete dítě a svatbu nebo...
Čas na refresh. Správně vybraný peeling opečuje tvář, ruce i tělo
Teplé dny se pomalu stávají minulostí, je tady podzim, a proto je čas změnit letní kosmetiku za podzimní, výživnější a hutnější: zkrátka takovou, která vám pomůže pečovat o chladem vysušenou pokožku....
Objevte kouzlo babího léta. Vrstvěte, kombinujte, zdobte
Babí léto je kouzelnou chvílí, kdy se prázdniny loučí a podzim pomalu blíží. Přinášíme tipy, jak kombinovat lehké vrstvy, barvy a doplňky tak, aby vaše outfity byly elegantní, stylové a přitom...
Jogurt a ovoce místo tyčinky. Proč nezpracovaná jídla pomáhají zhubnout?
Je na hubnutí lepší bílý jogurt a čerstvé ovoce – nebo průmyslově zpracovaný snack, který se chlubí minimem cukru a spoustou proteinu? Podle nového výzkumu je lepší volbou ta první. Jeho účastníci,...
Jablečné cheesecake řezy
Střední
60 min
Výborný jablečný moučník, ideální ke kávě.
Neléčená spánková apnoe může vyústit v mrtvici, cukrovku či depresi, varuje lékař
Spánkem strávíme zhruba třetinu života. Ve chvíli, kdy selhává či není kvalitní, značně to ovlivňuje náš život. A když se při spánku objevuje chrápání provázené zástavami dechu, což je označováno...
Přístup „jen si dej, z toho vyrosteš“ je nebezpečný, říká trenér z proměn Košťál
Trenér Martin Košťál strávil rok po boku třinácti dobrovolníků, kteří se pustili do boje s obezitou. Někteří shodili i přes sto kilo. Změny se ale neodehrávaly jen na váze. „Lidé začali jinak...
Janě se podařilo zhubnout 38 kilo. Dala si předčasný dárek k padesátinám
Jana nedávno oslavila padesátku a k narozeninám si už dopředu nadělila hezčí, štíhlejší a hlavně zdravější postavu. Jak to dokázala?
Bytový dům v Lužických horách
Komenského, Cvikov - Cvikov I, okres Česká Lípa
17 500 000 Kč
Růžová, kam se podíváš. Pravá blondýnka je díky ní feministickou ikonou
Pokud by měl vzniknout žebříček nejvlivnějších filmů, někde na jeho špičce bychom našli komedii Pravá blondýnka z roku 2001. Nejen, že zbourala zažitý stereotyp „krásná rovná se hloupá“, navíc nás...
Přemýšliví realisté s touhou po kráse. Jaké jsou Váhy jako partner i kolega
Znamení Vah je složeno z vnějšího elementu Vzduchu a vnitřního elementu Země. Obecně jsou to lidé, kteří hodně přemýšlejí, mají rádi krásu, harmonii a pokud možno se vyhýbají konfliktům. Přestože...