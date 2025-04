Slavní, kteří se narodili slavným a nakonec mají větší úspěch než rodiče

bib Bibiana Martina Hykl Autor:

8:32

„Vklouznutí“ do světa šoubyznysu měly některé osobnosti jednodušší, protože se narodily do rodin, které už v hollywoodském rybníčku měly zkušenosti. Ukázat, co v nich doopravdy je, ovšem nebyla procházka růžovým sadem. Přesto jsou nakonec některé VIP slavnější než jejich rodiče.