OBRAZEM: Krásky roku 2024, které se ukázaly s největším výstřihem

Málokdo dnes dokáže šokovat, slavné krásky to ovšem stále umí. Podívejte se do galerie na oslnivé outfity, které letos zvolily na společenské akce. Měly tak hluboké výstřihy, že do očí se jim zřejmě díval opravdu jen málokdo. Sexy byla Dakota Johnsonová, Kim Kardashianová a další.