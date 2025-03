Krachy se nevyhýbají ani celebritám. Podívejte se, komu neklaplo podnikání

Zdá se, že úspěch je jim vlastní a není nic, co by se jim nepovedlo. Opak je však pravdou. I některé populární osobnosti mají za sebou kolosální neúspěch, a to především v oblasti byznysu. Podnikání zkrátka není pro každého. Podívejte se do naší galerie, kdo už má zkušenosti s krachem.