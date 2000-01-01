náhledy
Každému se někdy stane, že zrovna nemá náladu, nechce se s nikým dát do řeči a ostatní lidé ho otravují. Když se to ale stane uznávané slavné osobnosti, veřejnost hned bije na poplach. Podívejte se do naší galerie, které hvězdy se na veřejnosti nechovaly tak, jak by si fanoušci představovali.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Zac Efron je ve světě vnímám jako sympaťák s úsměvem na rtech a těžko se věří, že by někdy byl hrubý a už vůbec ne na veřejnosti. Nikdo ale nemá každý den vyplněný sluncem a dobrou náladou. Takže i u této hollywoodské hvězdy se někdy objeví horší dny. Třeba jako když přímo na červeném koberci herci z kapsy vypadl prezervativ a on se hrubě ohnal proti fotografovi, který to vyfotil. Nakonec se Efron omluvil s tím, že si raději příště bude lépe kontrolovat před vstupem na červený koberec kapsy. Na druhou stranu je aspoň hezké, že je, co se sexu týče, herec zodpovědný a používá ochranu.
Autor: AP
Trapas herečky a zpěvačky Charli D’Amelio nebyl až taková hrůza, přesto se podle mnohých docela zapotila. Když totiž na Twitteru začal trendovat hashtag #hereforcharli, myslela si, že jde o podporu od jejích fanoušků. Začala tedy veřejně děkovat, ale ukázalo se, že jde o podporu zpěvačce Charli XCX, které zemřela její kamarádka. Na to pak odvětila, že ji to nezajímá.
Autor: AP
Raper 50 Cent je sám o sobě velmi kontroverzní osobou a nerozhodí ho žádné drama týkající se jeho osoby. Má svůj názor na celý svět a o všem také rapuje ve svých písních. Jednou se ale ztrapnil, když přišel hrdě na baseballový zápas a všem říkal, jak dobrý je. Místo toho, aby na hřišti bodoval, předvedl příšerný výkon a navíc ještě odpálil míč tak, že trefil jednoho z přítomných do břicha. Od lidí na tribuně si pak vyslechl nepříjemné bučení, ale stejně nedokázal uznat chybu. Asi zkrátka neměl den.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Lindsay Lohanová za sebou před lety neměla zrovna super období. Alkohol jí málem zničil kariéru, ale dostala se opět na výslunní a na temné období už by nejraději zapomenula. Fanoušci si ale moc dobře pamatují její chování. A to včetně sprostých slov, která vypustila z úst, když na ni čekali fanoušci před hotelem a prosili o podpisy. „Lidé si myslí, že musí mít slavní lidé vždy dobrou náladu a musí se na všechny smát a pro všechny tu být. Ale nejsme stroje, jsme jen lidé,“ uvedla pak pro People.
Autor: Reuters
Texaský senátor Ted Cruz pohoršil veřejnost opakovaně svými výroky. Nejvíc ale ve chvíli, kdy měl projev a jakási zvláštní věc mu ulpěla na rtech. Místo aby si podivný bílý kousek sundal ze rtů, bez okolků ho olízl a spolkl. Lidé pak spekulovali, o co se mohlo jednat. Mnozí měli za to, že šlo o ptačí trus. Víc pak ale jeho fanoušky naštvalo, když veřejně lajkoval pornografické video. „To se u tak vysoce postaveného člověka nesluší,“ uvedli.
Autor: ČTK
Zpěvák Justin Bieber znechutil fanoušky, když se v roce 2012 vyzvracel přímo na pódiu během vlastního koncertu. Jen se otočil a vyzvracel se. Pak na chvíli odešel do zákulisí, ale vzápětí se vrátil a dál pokračoval v koncertu.
Autor: AP
Herečka Jennifer Lawrencová naštvala podle serveru Bored Panda fanoušky, když se odmítla podepsat na kartičky se svým jménem. Fanoušci na ni čekali před hotelem v Los Angeles v den, kdy měla dorazit na předávání filmových cen. Tehdy svůj smolný den navíc zakončila ještě tím, že cestou na pódium zakopla. Každý den holt není posvícení.
Autor: Profimedia.cz
Těžko věřit, že miláček fanynek, herec Adrien Brody někdy může někoho naštvat. Většinou totiž svým fanouškům nahrává videa na Instagram, kde jim s úsměvem přeje dobrý den. A zdá se, že je opravdu dobrým člověkem podobně jako jeho herecký kolega Keanu Reeves. Přesto šokoval a znechutil fanoušky, když si během přímého přenosu na Oscarech vytáhl z úst žvýkačku a plivl ji do ruky své partnerce. Šlechtí ho, že s ní nepřišel na pódium, ale partnerku to asi tolik netěšilo.
Autor: Reuters
Herečka a zpěvačka Jennifer Lopezová patří mezi největší dříče ve světovém šoubyznysu. Její kariéra je opravdu vydřená. A hlídá si i své tvrdě vydělané peníze. Pro server Bored Panda několik lidí uvedlo, že nechtěla nikomu dávat peníze navíc. „Když mi v casinu dával její tehdy ještě manžel Ben Affleck spropitné, vzala si je ode mě. Řekla jsem to vedení. Jasně jsem uvedla, že pokud se tam ještě někdy objeví a bude mi zase chtít brát peníze, tak se s ní poperu,“ sdělila žena, která se s hvězdou potkala v casinu. O Benu Affleckovi je ale zase známo, že peníze rád rozhazuje. Možná tedy tehdy ještě jako jeho manželka jen chtěla, aby se Ben choval zodpovědněji a peníze nerozdával na potkání.
Autor: Profimedia.cz
Americký raper Ye, dřív známý jako Kanye West, pobouřil fanoušky mnoha výroky i podivným chováním. Největším škraloupem je pro něj ale rozhodně chování k partnerce, designérce Biance Censori. Podle jejích blízkých ji nutí oblékat se nevhodně. Zakazuje jí zahalovat se a přesvědčuje ji o tom, aby ukazovala své přednosti. Censori se ho ale zastává a tvrdí, že je Ye nemocný a lidé by to měli přijmout. Bizarnější pár aby ve světě člověk pohledal.
Autor: ČTK
Herec Owen Wilson se zdá jako milý chlápek, který nemůže mít žádného kostlivce ve skříni. Opak je ovšem pravdou. Nemá se ke své dceři, kterou má s milenkou. Fanoušky tím zklamal. Uvedli, že nemá smysl pro zodpovědnost a měl by se nad svým chováním zamyslet.
Autor: Profimedia.cz
Šéfkuchař Gordon Ramsay zklamal veřejnost mnoha záchvaty vzteku, které předvedl během své kuchařské show. Ukázal tak světu, jak velký je cholerik. Mnohdy se nedokáže ovládat, hází s věcmi a je velmi hrubý ke kuchařům, které by měl místo křiku hlavně zaučovat. Přesto ho svět stále miluje a je považován za jednoho z nejgeniálnějších kuchařů.
Autor: Profimedia.cz
Herec William Shatner naštval letušku, když letěl na dovolenou. „Myslela jsem, že je to milý chlap. Když mě ale požádal náš kapitán o jeho autogram a já za ním zašla, zatřásl mi přímo před obličejem novinami a zařval na mě, že si čte. Autogram ni nedal. Takové chování celebrity jsem zažila poprvé. V minulosti jsem už pro kapitána u jiných slavných autogram sháněla. A vždy byli velmi ochotní,“ uvedla pro Bored Panda letuška, která ho obsluhovala na cestě z Los Angeles.
Autor: Profimedia.cz
Herec Wesley Snipes se vybarvil, když si zašel v Los Angeles s početnou rodinou na večeři. Tehdy se zhruba deseti členy rodiny dorazili do restaurace, kde dostali veškeré jídlo i nápoje zdarma. Jak uvedl magazín People, číšníci tedy aspoň očekávali tučné spropitné. Nedostali ale vůbec nic a herec se tak ukázal jako držgrešle.
Autor: AP
Americký televizní moderátor Jerry Springer je známý svým humorem i kontroverzními pořady. Jednou to ale přepískl, když si utahoval z muže na vozíčku, který se přišel podívat na natáčení jednoho z pořadů. Následně se mu omluvil, ale trapas už byl na světě.
Autor: ČTK
Zpěvačka Rihanna byla dřív známá tím, že byla extrémně tvrdá na všechny, co pro ni pracovali. Vyžadovala naprostou spolehlivost, oddanost za všech okolností a s nikým se nebavila víc, než bylo nutné. Podle jejích asistentů se ale výrazně změnila poté, co se stala matkou. „Její srdce to obměkčilo,“ uvedl jeden z bývalých asistentů pro People.
Autor: Profimedia.cz
Herec a komik Russell Brand má poměrně komplikovanou povahu a jeho minulost je opravdu pestrá. Ovšem ne v tom dobrém slova smyslu. Jednou byl vyhozen z luxusního hotelu v New Yorku, protože byl velmi hrubý k zaměstnancům a v podnapilém stavu dokonce ničil nábytek. Vše ale popřel a tvrdil, že si to nepamatuje. Vzpomínky zaměstnanců jsou ovšem stále velmi živé.
Autor: Reuters
Hudebník Vanilla Ice se předvedl, když po jednom ze svých vystoupení své fanynce vylil na hlavu pivo. „Přišel jsem na koncert s kamarádkou, která ho pak chtěla pozdravit a říct mu, jak moc miluje jeho hudbu. A reakce? Prostě jí vylil na hlavu pivo a odešel. Nepřípustné,“ uvedl pro Bored Panda jeden z jeho bývalých fanoušků.
Autor: Profimedia.cz
O prohřešcích herce Kevina Spaceyho asi netřeba zacházet do detailů. Jeho hrubé chování na place se rozebírá už roky. Dokonce čelil obvinění ze sexuálního napadení.
Autor: ČTK
Herečka Angelina Jolie naprosto znechutila své fanoušky, když na veřejnosti líbala svého vlastního bratra a vše korunovala slovy, že je do něj hluboce zamilovaná. Její incestní chování podle veřejnosti nebylo v pořádku. Ruku na srdce, kdo by dal francouzský polibek vlastnímu sourozenci?
Autor: Profimedia.cz