|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Slavní, kteří se chovali otřesně na veřejnosti
KVÍZ: Zvládli byste přijímačky z češtiny? Otestujte si znalost přísloví
Znáte opravdu všechna česká přísloví? Tento kvíz vás prověří nejen v nejznámějších rčeních, ale také v těch, která v minulých letech při přijímacích zkouškách z českého jazyka dokázala zaskočit i...
Odhalená poprsí, dokonalé křivky a masky. To nejlepší z karnevalu v Riu
Festival v brazilském Riu de Janeiro za poslední roky odhalil mraky skvělých tanečníků i tanečnic a jejich propracované kostýmy. Podívejte se do naší galerie na výběr těch nejpikantnějších...
Trvalá, suchý šampon i Živé květy. Krása made in socialistické Československo
V šedesátých letech se účesy šplhaly do výšin, o jakých si může nechat snít i Marge Simpsonová, v osmdesátkách zase letěla krepatá trvalá. Ani šedivé období, kdy vládla strana a unifikace,...
Slzy u moře, šok z paneláku. Vyměněná manželka letěla do Itálie
Nová Výměna manželek zavedla diváky do slunné Itálie. Pohodová Dáša si vyzkoušela život v rodině s úplně jiným životním stylem a musela se poprat s jazykovou bariérou. Zdeňka si připomněla, jaký je...
Nejdřív hubnutí a pak nutná operace. Žena se změnila k nepoznání
Když měla čtyřiadvacetiletá Elliemay Sherwinová své „nejtěžší“ období, vážila sto šedesát kilogramů. Pak jí lékaři řekli, že s takovou nadváhou nikdy nebude mít potomky. To ji natolik vyděsilo, že se...
Dvoumilimetrový nádor rozjede hormony tak, že pacienta zničí, líčí neurochirurg
Operuje nádory u mozkového kmene, kde nesmí sáhnout vedle ani o milimetr. Vypíná bolest pomocí elektrod a zároveň přemýšlí o duši jako o anténě. Ředitel Ústřední vojenské nemocnice Václav Masopust...
Romantika v dlouhodobém vztahu. Nákup kytek si spojte třeba s návštěvou benzinky
V kabelce schováváte harlekýnku, v playlistu vám vyskakují balady od Eda Sheerana, v audioknihovně máte předplacenou sekci Romantika nebo Erotika? Pozor, vztahoví kouči se už shodli, že nadměrná...
Žena je na vozíku a odnosila trojčata, pět dětí s manželem zvládají hravě
Stephanie a Ryan Woodwardovi z New Yorku oba k životu potřebují invalidní vozík, jinak by se nemohli samostatně pohybovat. Nefungují jim dolní končetiny a toto je jediná cesta pro jejich pohyb. Svůj...
Elegán s kšiltovkou. JFK Jr. byl ikonou 90. let, nový seriál vrací jeho styl zpět do hry
Nikdo nenosil čepici s kšiltem tak jako John F. Kennedy Jr. Právě jeho výrazný módní styl, ale také jeho tragický příběh znovu ožívá díky seriálu Love Story. Byla Kennedyho láska ke kulichům a...
Mají rádi lidi, ale v davu jsou za outsidery. Seznamte se s otroverty
Máte rádi lidi a kontakt s nimi, ale davy a hromadné hurá akce nesnesete? Vyhledáváte blízkost, ale mezi lidmi si přijdete jako naprostý outsider? Možná jste otroverti. Nová charakteristika...
Proč nás emoce nutí jíst? I tento hlad můžete zvládnout
Nejíme jen proto, že máme hlad. Často saháme po jídle ve chvíli smutku, stresu nebo únavy. Emoční pojídání a mlsání uklidní jen na chvíli – a pak zanechá výčitky i další kila navíc. Co s tím?
Jak správně dýchat a zvládat stres: techniky, které fungují
Dech je základní životní funkcí, přitom jen máloco nám připadá jednodušší a samozřejmější než dýchání. Záleží na něm ale víc, než si myslíme – špatné dýchání může způsobit mnohé zdravotní komplikace.
Slavní, kteří se chovali otřesně na veřejnosti
Každému se někdy stane, že zrovna nemá náladu, nechce se s nikým dát do řeči a ostatní lidé ho otravují. Když se to ale stane uznávané slavné osobnosti, veřejnost hned bije na poplach. Podívejte se...
Horoskop pro každé znamení na 10. týden roku 2026
Jaké budou naše první březnové dny podle hvězd? Raci, březen vám může trochu rozkývat emoce, popřemýšlejte, proč tomu tak je. Kozorozi, s koncem zimy potřebujete dolít energii do žil, a to jak...
Nádory močového měchýře postihují spíše muže, říká onkolog. Ženy chrání hormony
Každý rok diagnostikují lékaři v Česku téměř dva tisíce nových případů rakoviny močového měchýře. Mezi pacienty převládají muži, u žen se ovšem taková nemoc projevuje mnohem agresivněji. Jaké jsou...
Lékař radí, jak nejlépe předejít Alzheimerově chorobě
Lékař Austin Perlmutter z USA se zabývá mozkem a léčbou Alzheimerovy choroby už nějaký ten pátek. A dnes může s jistotou říct, co by měl člověk dělat, aby zvýšil šance na zdravý mozek a život bez...
Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu
Analýza DNA a toxinů či výměna plazmy, to jsou jen některé z metod, v nichž vidí budoucnost průkopník longevity a investor Petr Šrámek. „Obecné rady o zdravém životním stylu nestačí. Každý jsme jiný....