Prohřešky z mládí se s mnohými hvězdami nesou celý život a lidé od nich dávají ruce pryč. Někomu ale i ty nejšílenější věci odpustili. Podívejte se do naší galerie, co někteří slavní udělali, ale svět jim přesto dal zase zelenou. Mají za sebou prohřešky jako znásilnění, zabití nebo napadení.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Gwyneth Paltrowová šokovala, když nabádala ženy, aby si do vagíny umisťovaly minerální kameny, které jim pomohou harmonizovat tělo. „Vajíčka“ z růženínu nebo jiných minerálů měla mít podle herečky blahodárný vliv. Dnes už se jejímu doporučení lidé zasmějí, ale ještě před pár lety si kvůli tomu „klepali“ na čelo.
Autor: Reuters
Hudebník Chris Brown opakovaně skončil za mřížemi, protože nebyl schopný držet své emoce na uzdě a dopustil se násilí na ženách. Když vyvázl jen s podmínkou, zpravidla se do vězení opět vrátil, protože ho policie zadržela za řízení pod vlivem omamných látek. Chris je zkrátka nepoučitelný, přesto mu jeho fanoušci stále odpouštějí a jeho představení jsou vyprodaná.
Autor: AP
Bývalá partnerka herce Jima Carreyho naštvala veřejnost, když se rozhodla přidat k organizaci, která odrazovala občany od očkování. Podle veřejnosti ohrozila společnost a její chování bylo neodpustitelné. Přesto jí nakonec všichni odpustili. Dnes už Jenny očkování neodsuzuje poté, co světem „prolétla“ děsivá vlna koronaviru. I ona sama se nakonec nechala naočkovat.
Autor: Reuters
Zpěvačka Beyoncé byla kritizována za to, že i přes své obrovské jmění svou crew velmi málo platí. Její „poskokové“ měli tak malý plat, že se jen těžko uživili. Dnes už je zpěvačka štědřejší a její lakomství je minulostí.
Autor: Profimedia.cz
Anglický hudebník Jimmy Page v šestadvaceti letech začal randit s teprve čtrnáctiletou Lori Maddoxovou a veřejnost byla značně pohoršena. Jeho zálibu v mladších ženách už mu však společnost dávno odpustila.
Autor: Reuters
I hudebník Elvis Presley miloval mladinké dívky. Když bylo Priscille Presley teprve čtrnáct let, už spolu měli intimní poměr. A to veřejnost jen těžko dokázala pochopit. Přesto byl Elvis natolik velkou osobností, že lidé přimhouřili oči a jeho choutky mu odpustili.
Autor: Reuters
Americký zpěvák Marvin Gaye se provinil tím, že přivedl do jiného stavu teprve patnáctiletou neteř své vlastní ženy.
Autor: Profimedia.cz
Sportovec Logan Paul šokoval veřejnost například tím, že se natáčel v lese v Japonsku u těla oběšeného muže a vysmíval se mu. Jeho chování bylo neodpustitelné, přesto mu lidé odpustili.
Autor: Profimedia.cz
Bývalá sportovkyně Caitlyn Jennerová způsobila dopravní nehodu, kvůli které zemřel člověk.
Autor: AP
Americký komik a herec Jerry Seinfeld šokoval veřejnost, když v devětatřiceti letech randil s dívkou, která teprve chodila na střední školu. Podle veřejnosti zneužíval svou slávu pro svůj prospěch a nalákal dívku na vidinu dokonalého života v Hollywoodu. Když románek ukončil, veřejnost na jeho prohřešek brzy zapomněla.
Autor: Profimedia.cz
Herec Mark Wahlberg už je dávno „napraveným“ hříšníkem. Pro společnost dělá spoustu prospěšných věcí a škraloup z minulosti odčinil. Když byl mladý, napadl muže jen kvůli tomu, že byl jiné rasy.
Autor: Profimedia.cz
Herec Charlie Sheen uvedl, že měl nechráněný sexuální styk s několika ženami, když už byl HIV pozitivní a o své nemoci věděl. Vědomě tak mohl nakazit touto nemocí další lidi.
Autor: Reuters
Boxerský šampion Floyd Mayweather napadl svou ženu před zraky dětí. Ačkoli skončila v nemocnici, nakonec vyvázl bez trestu.
Autor: Reuters
Hudebník Johnny Cash opustil ženu a děti, protože pro něj byla přednější kariéra. Záhy poté si našel jinou ženu a opět s ní založil rodinu. S nimi už zřejmě kariéra tak důležitá nebyla, ačkoli to bylo jen pár měsíců poté, co opustil první ženu. Přesto ho svět miloval a pro jeho hudební tvorbu obdivoval.
Autor: repro z knihy Od Armstronga k Bécaudovi, nakl. Galén
Sportovec Karl Malone přivedl do jiného stavu teprve třináctiletou dívku. Když se dcera narodila, odmítal se podílet na její výchově.
Autor: AP
Britský hudebník Boy George málem zabil muže. Napadl ho a způsobil mu vážná zranění, kvůli kterým skončil v nemocnici.
Autor: archiv redakce
Zpěvák Vince Neil v opilosti boural se svým vozem a o život přišel jeho spolujezdec.
Autor: archiv kapely
Herec Jim Carrey vědomě nakazil svou bývalou přítelkyni pohlavně přenosnou chorobou. Kvůli němu pak měla genitální opary.
Autor: Profimedia.cz
Herec Matthew Broderick způsobil autonehodu, při které zemřel člověk. Do vězení nešel, rodině zaplatil směšně nízkou částku a jeho život šel dál.
Autor: AP