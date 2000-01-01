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Přiznat sexualitu není vždy jednoduché pro „obyčejné“ smrtelníky, natož pro hvězdy, které jsou pod drobnohledem celého světa. Přesto jsou tací, kteří se hrdě vyjádřili právě na toto téma. Podívejte se do naší galerie, které slavné hvězdy otevřeně přiznaly bisexualitu a jsou na ni hrdí.
Autor: koláž iDNES.cz
Angelina Jolie otevřeně mluví o své bisexualitě a v minulosti potvrdila, že měla vztahy i se ženami. Nejznámější z nich byl její románek s kolegyní Jenny Shimizu při natáčení filmu Foxfire v roce 1996. Herečka se dlouhodobě hlásí k podpoře práv LGBTQ+ komunity.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Megan Foxová se ke své bisexualitě hrdě hlásí už od roku 2009, kdy poprvé veřejně promluvila o tom, že považuje lidi za přirozeně bisexuální a sama o své orientaci nepochybuje. V průběhu let se stala výraznou osobností komunity.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Drew Barrymore se otevřeně hlásí k bisexualitě a je dlouholetou podporovatelkou LGBTQ+ komunity. Svou orientaci potvrdila již v minulosti, přičemž v rozhovorech otevřeně mluvila o tom, že ženy vnímá sexuálně přitažlivé a vždy se považovala za bisexuálku. Její sexuální život byl také v posledních letech předmětem veřejného zájmu poté, co po rozvodu v roce 2016 přiznala šestileté období celibátu.
Autor: AP
Herečka Kristen Stewartová otevřeně randí s muži i ženami. Aktuálně žije ve vztahu se scenáristkou Dylan Meyerovou.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Aubrey Plaza otevřeně promluvila o své bisexualitě v rozhovoru pro magazín The Advocate v roce 2016. Přiznala, že se zamilovává jak do mužů, tak do žen. Popsala také, že vnímá jistou androgynnost své osobnosti a dodala, že je jí blízká jak ženská, tak mužská energie.
Autor: Profimedia.cz
Skotský herec Alan Cumming otevřeně promlouvá o své bisexualitě od roku 1998, kdy se k ní poprvé veřejně přihlásil na obálce časopisu Out. Svou sexuální orientaci hrdě hájí dodnes a aktivně bojuje proti jejímu přehlížení.
Autor: AP
Herec Kit Connor se ke své bisexualitě přihlásil na podzim roku 2022. K tomuto kroku byl ale tehdy pouhým osmnáctiletým mladíkem donucen tlakem fanoušků na sociálních sítích, kteří ho obviňovali z tzv. queer-baitingu a neustále ho zahrnovali intimními dotazy. Ve svém vyjádření tehdy vyjádřil zklamání z toho, že někteří diváci nepochopili poselství samotného seriálu.
Autor: AP
Herečka Bella Thorne veřejně promluvila o své bisexualitě v srpnu 2016. Svou orientaci potvrdila na síti Twitter v reakci na přímý dotaz fanouška.
Autor: Reuters
Herečka Michelle Rodriguezová otevřeně promluvila o své bisexualitě v roce 2013. Herečka známá ze série Rychle a zběsile uvedla, že vyzkoušela obě pohlaví, přičemž svou orientaci popsala jako přirozenou a osvobozující.
Autor: AP
Herečka a zpěvačka Lady Gaga se otevřeně hlásí k bisexualitě a je dlouholetou výraznou zastánkyní práv komunity LGBTQ+. Svou orientaci veřejně potvrdila již v roce 2009 v rozhovoru s Barbarou Waltersovou. Její hit „Poker Face“ pojednává právě o její přitažlivosti k ženám, přičemž v minulosti otevřeně mluvila o tom, že některé její vztahy s muži její bisexualitu nepochopily.
Autor: AP
Zpěvačka Miley Cyrusová se otevřeně hlásí k bisexualitě a pansexualitě. Přestože se v minulosti bránila pouhému označení „bisexuální“, později význam tohoto slova plně přijala. Je známá tím, že ji přitahují lidé bez ohledu na jejich pohlaví či gender.
Autor: AP
Zpěvačka Billie Eilish otevřeně promluvila o své sexualitě na konci roku 2023. Svou náklonnost k ženám potvrdila v rozhovoru pro magazín Variety, kde vyjádřila překvapení, že její bisexualita již nebyla dříve zřejmá.
Autor: Reuters
Frontman skupiny Green Day, Billie Joe Armstrong, je otevřeně bisexuální a svou orientaci veřejně sdílí již od 90. let. Sám se hrdě hlásí k tomu, že je považován za bisexuální ikonu, a toto téma se promítá i do tvorby kapely.
Autor: Reuters
Zpěvák Jason Mraz veřejně potvrdil svou bisexualitu v roce 2018 v rozhovoru pro časopis Billboard. O své sexuální orientaci promluvil otevřeněji již dříve, přičemž přiznal, že měl zkušenosti a vztahy s muži, i když byl v té době ženatý se svou tehdejší manželkou. Jeho manželka ho v jeho identitě plně podporovala.
Autor: Reuters
Zpěvačka Halsey otevřeně vystupuje jako bisexuálka a dlouhodobě bojuje proti stereotypům. V minulosti čelila kritice, že její identita není platná, když chodila s muži. Na svém profilu otevřeně mluví o tom, že za svou orientaci čelila dvojí diskriminaci jak od heterosexuálů, tak zevnitř samotné LGBT+ komunity.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Anna Paquinová se otevřeně hlásí k bisexualitě, kterou veřejně potvrdila v roce 2010. Otevřeně promluvila o své orientaci v kampani „True Colors“ na podporu LGBT+ komunity. Od roku 2010 je ale šťastně vdaná za svého hereckého kolegu ze seriálu Pravá krev (True Blood) Stephena Moyera.
Autor: Reuters
Herečka Tessa Thompson veřejně promluvila o své bisexualitě v roce 2018 v rozhovoru pro magazín Porter. Uvedla, že je přitahována jak k mužům, tak k ženám, ačkoliv striktním nálepkám se spíše vyhýbá.
Autor: AP
Herečka Stephanie Beatrizová známá rolí Rosy Diazové v seriálu Brooklyn Nine-Nine se veřejně přihlásila k bisexualitě v červenci 2016 na Twitteru
Autor: Profimedia.cz
Herečka Sarah Paulsonová se otevřeně hlásí k LGBTQ+ komunitě, ale odmítá se nechat zaškatulkovat. O své sexualitě se vyjadřuje tak, že chodila s muži i ženami.
Autor: AP
Americká herečka Lili Reinhartová veřejně promluvila o své bisexualitě v červnu 2020. Svou orientaci potvrdila prostřednictvím sociálních sítí, přičemž později v rozhovorech otevřeně sdílela, že se s přitažlivostí k ženám setkávala již od mládí.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Evan Rachel Woodová se otevřeně hlásí k bisexualitě. Svou orientaci veřejně potvrdila v roce 2012, ačkoliv s přijetím své identity dlouho bojovala. V minulosti otevřeně mluvila o tom, že kvůli obavám a nepochopení její sexuální orientace v dospívání dokonce uvažovala o sebevraždě.
Autor: Reuters
Skotský komik a tvůrce seriálu Sobík (Baby Reindeer) Richard Gadd otevřeně vystupuje jako bisexuál. Svou sexualitu popisuje jako komplexní cestu a přiznává, že nálepka bisexuála je pro něj nejjednodušším způsobem, jak lidem vysvětlit své pocity, i když sám vnímá svou orientaci jako flexibilní.
Autor: AP
Herečka Amber Heardová se otevřeně hlásí k bisexualitě, kterou veřejně potvrdila již v roce 2010. Přiznala však, že jí hollywoodští zástupci zpočátku varovali, že otevřená orientace negativně ovlivní její hereckou kariéru a mohla by jí připravit o role v heterosexuálních romantických filmech.
Autor: Profimedia.cz
Raperka Cardi B otevřeně mluví o své bisexualitě. Svou sexuální orientaci opakovaně potvrdila, přičemž čelila nařčením z tzv. queerbaitingu, na která reagovala poukazem na své dlouhodobé zkušenosti s ženami. Ve své tvorbě a rozhovorech se navíc otevřeně vyjadřuje ke svým sexuálním preferencím a fantaziím.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Demi Lovato otevřeně hovoří o své bisexualitě a svou sexuální orientaci vnímá jako fluidní. Přestože v minulosti otevřeně mluvila o přitažlivosti k oběma pohlavím, později svou identitu rozšířila o pansexualitu.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Phoebe Bridgersová je otevřeně bisexuální a otevřeně o své sexualitě mluví. S randěním se ženami začala už na střední škole a aktivně se zasazuje za práva LGBT+ komunity.
Autor: AP
Hudebník Frank Ocean promluvil o své bisexualitě v červenci 2012 prostřednictvím otevřeného dopisu na Tumblru. Oznámil, že jeho první velkou láskou byl muž, když mu bylo 19 let. Později svou sexuální orientaci reflektoval také ve své tvorbě, například v textu písně Chanel z roku 2017.
Autor: Reuters
Australská zpěvačka a skladatelka Sia veřejně promluvila o své sexuální orientaci a otevřeně se hlásí k bisexualitě. V průběhu své kariéry otevřeně hovořila o vztazích s muži i ženami a stala se výraznou podporovatelkou LGBTQ+ komunity.
Autor: ČTK
Hvězda filmu Ladíme! (Pitch Perfect) herečka Anna Campová veřejně promluvila o své bisexualitě v roce 2013 a potvrdila vztah s partnerkou Jade Whipkeyovou.
Autor: Profimedia.cz
Australský herec a zpěvák Keiynan Lonsdale, známý ze seriálu The Flash nebo filmu Já, Simon, veřejně promluvil o své bisexualitě v květnu 2017. Svůj coming out sdílel prostřednictvím dojemného příspěvku na Instagramu, kde otevřeně přiznal: „Mám rád holky a mám rád kluky“.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Dove Cameronová otevřeně o své bisexualitě promluvila v roce 2021, kdy už se dál nechtěla skrývat a být ke svým fanouškům upřímná. Uvedla také, že pro ni bylo nesmírně těžké tajit bisexualitu v době dospívání.
Autor: AP
Herečka Mae Whitmanová (na fotografii vlevo) o své bisexualitě promluvila v roce 2021. Zároveň uvedla, že se ráda zamiluje do jakéhokoli pohlaví.
Autor: AP
Herečka Lindsay Lohanová v minulosti otevřeně randila se ženami i muži. Nejznámějším vztahem byla její několik let trvající romance s DJ Samanthou Ronsonovou. Dnes žije s mužem a má s ním syna.
Autor: Reuters
Zpěvačka Kali Uchisová se ke své bisexualitě otevřeně hlásí dlouhodobě, o své orientaci otevřeně promluvila například v rozhovoru pro GAY TIMES Magazine. V současnosti je známá spíše její životní cesta a mateřství, neboť se svým partnerem, rapperem Donem Toliverem, přivítala na svět prvního potomka.
Autor: Reuters
Frontman skupiny Panic! At The Disco, Brendon Urie, otevřeně promluvil o své orientaci v roce 2018. Tehdy přiznal bisexualitu.
Autor: Profimedia.cz
Britská zpěvačka Rita Ora veřejně promluvila o své bisexualitě a vztazích se ženami i muži v roce 2018. Učinila tak v souvislosti s vydáním svého singlu „Girls“, který označila za svou osobní pravdu. Píseň, na které spolupracovala s Cardi B, Bebe Rexhou a Charli XCX, však tehdy vyvolala smíšené reakce.
Autor: Profimedia.cz
Americká modelka a influencerka Olivia Pontonová veřejně promluvila o své sexualitě. V červnu 2021 vyšla s pravdou ven jako bisexuálka v rozhovoru pro magazín Teen Vogue.
Autor: Profimedia.cz
Herec Drew Starkey uvedl, že má za sebou bisexuální zkušenost a podporuje komunitu všech pohlaví.
Autor: AP
Herečka Anya Taylor-Joy uvedla, že měla v minulosti sexuální zkušenost s muži i ženami. Přesto se v posledních letech přiklání hlavně ke vztahům s muži.
Autor: Profimedia.cz
Herec Nico Tortorella se otevřeně hlásí k bisexualitě a sexuální i emocionální fluiditě. V průběhu let veřejně sdílel svou cestu objevování genderové identity a sexuality.
Autor: ČTK
Americká herečka Alia Shawkatová, známá ze seriálu Arrested Development, veřejně promluvila o své bisexualitě v roce 2017. Uvedla, že její sexuální orientace se vyvíjela, a otevřeně sdílela své zkušenosti v Out Magazine interview.
Autor: AP
Hudebnice Kehlani se v minulosti identifikovala jako bisexuálka, přičemž v poslední době prý tíhne spíše k ženám.
Autor: AP
Americká zpěvačka a skladatelka Clairo veřejně promluvila o své bisexualitě na sociálních sítích už v roce 2018. Ačkoliv se stala queer ikonou, v nedávných rozhovorech uvedla, že se omezujícím nálepkám vyhýbá. Svoji sexuální orientaci vnímá jako fluidní a dává přednost soukromí.
Autor: AP
Britská modelka a herečka Cara Delevingne se otevřeně hlásí k bisexualitě a genderfluiditě. Svou sexuální orientaci vnímá jako velmi proměnlivou a dlouhodobě bojuje za to, aby lidé její vztahy nevnímali jen jako přechodnou fázi.
Autor: Profimedia.cz
Megan Rapinoe se otevřeně hlásí k bisexuální orientaci s tím, že tíhne více k ženám, ale má sexuální zkušenosti i s muži.
Autor: Profimedia.cz