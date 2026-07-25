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Tyto slavné hvězdy se netají bisexualitou. Některé vás možná překvapí

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Slavní, kteří se přiznali k bisexualitě. Angelina Jolie Megan Foxová Drew Barrymore na Breakthrough Prize v Santa Monice (5. dubna 2025) Kristen Stewartová (Londýn, 16. října 2025) Aubrey Plaza (březen 2026) Alan Cumming na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2025) Kit Connor v Londýně na premiéře filmu Navždy srdcerváči (14. červnece 2026) Bella Thorne na Oscarech v Los Angeles (15. března 2026) Michelle Rodriguezová na Governors Awards v Los Angeles (17. listopadu 2024) Lady Gaga na světové premiéře filmu Ďábel nosí Pradu 2 v New Yorku (20. dubna,... Miley Cyrusová na cenách Grammy v Los Angeles (2. února 2025)
Přiznat sexualitu není vždy jednoduché pro „obyčejné“ smrtelníky, natož pro hvězdy, které jsou pod drobnohledem celého světa. Přesto jsou tací, kteří se hrdě vyjádřili právě na toto téma. Podívejte se do naší galerie, které slavné hvězdy otevřeně přiznaly bisexualitu a jsou na ni hrdí.

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