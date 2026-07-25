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KVÍZ: 40 otázek, které by měl znát každý táborník. Kolik bodů získáte vy?
Pamatujete si ještě Morseovu abecedu, umíte určit sever podle buzoly nebo víte, jak správně uhasit táborový oheň? Připravili jsme velký tábornický kvíz plný otázek z přírody, orientace, první pomoci...
Tehdy je znal každý. Co dnes dělají největší české hvězdy 90. let
Vzpomenete si na seriály, filmy nebo televizní pořady, které na našich televizních obrazovkách běžely v devadesátých letech? Podívejte se do naší galerie na výčet hvězd, které jsme v televizi mohli...
Nejkrásnější ženy světa? Těchto 60 slavných krásek okouzluje vzhledem i úspěchy
Podívejte se do naší galerie na výběr šedesáti krásek ze zahraničí, které ovládly svět nejen kvůli svému vzhledu. Tvrdě dřou, daří se jim a slaví úspěch. Lidé je milují a díky svému vlivu se snaží i...
Slavné hvězdy ukázaly vyrýsovaná břicha. Kdo má nejlepší pekáč buchet?
Podívejte se do naší galerie, které slavné hvězdy si v posilovně léta pěstují pořádný pekáč buchet. Stojí je to hodně dřiny a odříkání, ale rozhodně to stojí za to. Dokonalé svaly na břiše mají nejen...
Žena nenáviděla svá ňadra, nechala si je chirurgicky odstranit
Třicetiletá Siarra Luttonová z USA si splnila sen, na který myslela už od puberty. Zatímco jiné ženy si nechávají zvětšovat poprsí, ona si nechala ňadra kompletně odstranit, protože je nenáviděla....
Žena se až v dospělosti dozvěděla krutou pravdu o svém původu
Dnes sedmdesátiletá Diana Hochbergová z USA se až v důchodu dozvěděla, že ji nevychovávali její biologičtí rodiče. Ještě víc šokující byl pro ni ale fakt, že ji vlastní matka prodala na černém trhu....
Akupunktura má vědecký základ. Zjistěte, kde čínská medicína opravdu funguje
Boj s dlouhodobými zdravotními potížemi bývá vyčerpávající a lidé často hledají cestu v koordinovaném propojení západních postupů a metod, jako je tradiční čínská medicína. Pokud má být ale takový...
Štíhlá díky ledovému čaji. Dejte si letní sklenku vždy mezi jídly
Zdravé osvěžení v kombinaci s dalšími triky vám odčaruje tukové polštářky. Jde to jednoduše, a brzy tak můžete být bez námahy klidně o pár kilo lehčí.
Tyto slavné hvězdy se netají bisexualitou. Některé vás možná překvapí
Přiznat sexualitu není vždy jednoduché pro „obyčejné“ smrtelníky, natož pro hvězdy, které jsou pod drobnohledem celého světa. Přesto jsou tací, kteří se hrdě vyjádřili právě na toto téma. Podívejte...
Večerní sklenička. Kdy jde ještě o relax a kdy už o problém
Víno po práci či pivo u televize. Chvíle pohody a odpočinku, která se ale může nenápadně změnit v závislost. Zkuste si představit večer bez skleničky. Jde to ještě snadno?
Krupička, nudle s mákem, buchtičky. Z dětského talíře na menu trendy bister
Jako děti jsme je milovali a ve školní jídelně si chodili přidávat, dneska už ale po sladkých obědech nijak extra netoužíme. Řízek je prostě řízek, o tom žádná. Přesto se z dětského talíře hity naší...
Horoskop pro každé znamení na 31. týden roku 2026
Jaké dny nám hvězdy předpovídají na přelomu července a srpna? Berani, vy si dáte na první místo vztahy. A pokud ne, tak se samy přihlásí. Uvědomíte si, co pro vás lidi znamenají. Váhy, vy se na...
Žena shodila 22 kilogramů během tří měsíců jen díky vlastní píli
Třiapadesátiletá Vicki McFarlane z Velké Británie měla problémy s nadváhou už od dovršení dospělosti. A podařilo se jí efektivně zhubnout po letech bojů s dietami. Po padesátce se rozhodla změnit...
S kým žijí nejslavnější modelky světa? Prohlédněte si muže jejich srdcí
Podívejte se do naší galerie na pětatřicet slavných světových modelek a jejich protějšky, se kterými žijí. Některé krásky už jsou pod čepcem, jiné si zatím užívají, že jsou ještě oficiálně svobodné....
Jak se správně chránit před sluncem? Jsou místa, na která zapomínáme
Většina lidí si hlídá obličej a ramena. Slunce ale často poškodí úplně jiná místa, na která se zapomíná. Stejně tak si mnozí neuvědomují, že kůže potřebuje ochranu, i když je zataženo.
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Léto v šortkách. Nebojte se vystavit nohy, pro každé existuje správný střih
Horko je tady a odhalit nohy rozhodně není jen výsadou dvacítek. I ve zralém věku můžou šortky působit elegantně, žensky a svěže. Myslete na správnou délku a střih.
Už jsme klidnili vášeň. Sex na záchodě za to nestojí, vypráví letuška Emirates
Jakého pasažéra mají letušky na palubě letadla nejraději? Spícího. Vtip, který koluje mezi palubním personálem, občas není daleko od pravdy. Podle bývalé letušky společnosti Emirates Mariky Mikušové...