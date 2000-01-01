Ještě před pár desítkami let bylo běžné, že v šedesáti letech měly šedesátnice šedé vlasy a opravdu na první pohled vypadaly jako babičky. Takové časy už jsou dávno pryč a ženy jsou šik i ve vyšším věku. A mnohdy by jim skutečný věk málokdo hádal. Podívejte se do galerie na úžasné celebrity šedesát plus.
Francouzská herečka Isabelle Huppertová už oslavila třiasedmdesáté narozeniny, ale postavu má stále jako za mlada.
Návrhářka Vera Wangová opravdu klame tělem. Je jí šestasedmdesát let a na první pohled by člověk řekl, že se jedná o dívenku ze střední školy.
Šestasedmdesátiletá herečka Sigourney Weaverová byla vždy velmi štíhlá. V legendárním snímku Vetřelec ukázala vysportovanou postavu a tu si drží celý život. „Věřím, že za svůj mladistvý vzhled vděčím veganství. Musím říct, že celkově hodně pozitivně ovlivnilo i můj zdravotní stav,“ sdělila.
I herečka Goldie Hawnová je v super kondici. A to už dokonce oslavila osmdesátku. Nezapomíná ovšem na pohyb. „Sportuji celý život. Opravdu nepamatuji, že bych se nehýbala. I teď chodím každý den běhat nebo se vrhnu na rychlou chůzi,“ uvedla.
Jako mladice vypadá stále i bývalá bond girl herečka Jane Seymourová. Už oslavila pětasedmdesátku.
Ani se nechce věřit, že je herečka Susan Sarandonová trojnásobnou matkou, několikanásobnou babičkou a už oslavila sedmasedmdesáté narozeniny. Je stále sexy a ve skvělé kondici. „Nezastavuji. Není čas ztrácet čas,“ uvedla. V říjnu tohoto roku oslaví osmdesáté narozeniny.
Velkou ikonou je i herečka Helen Mirrenová. Jako jedna z mála hereček umí opravdu stárnout s grácií a nepodlehla tlaku Hollywoodu. „Plastiky nejsou nic pro mě. Není lepší utratit peníze za jídlo a cestování?,“ ptala se v rozhovoru pro People. Také už oslavila osmdesátku.
Herečka Sharon Stone byla považována za sex symbol a pozornost mužů si náležitě užívala. V kondici se udržuje i nyní. Nedávno oslavila osmašedesáté narozeniny. „Pokud se nechcete ve stáří plazit o holi, musíte pro tělo něco udělat,“ myslí si.
Sedmašedesátiletá herečka Michelle Pfeifferová má jasno, co stojí za její kondicí. „Jen já sama. Protože já sama se musím donutit zvednout se a něco dělat,“ uvedla.
Herečka Meg Ryanová se snaží být celý život co nejvíc fit. A i ve čtyřiašedesáti letech je v obdivuhodné kondici.
Herečce Sandře Bullockové je jednašedesát let. Ale ruku na srdce, na takový věk opravdu nevypadá.
Herečka Demi Moore podle některých fanoušků s vzhledem zašla už do extrému, ale sama říká, že je spokojená, jak ve třiašedesáti letech vypadá.
Herečka Viola Davisová vypadá fantasticky. V srpnu oslaví jednašedesátku, ale rozhodně nepůsobí jako usedlá babička.
Celý život se udržuje ve skvělé kondici i herečka Courteney Coxová, které je v současnosti jednašedesát let.
Herečka a modelka Elle Macphersonová porazila rakovinu a dál se snaží žít nejzdravěji, jak dokáže. Zdravá strava a pravidelný pohyb k jejím životu patří a vždy tento styl života propagovala. „Nemohu poradit nic víc, než kvalitní a zdravou stravu a pohyb. Víc tělo nepotřebuje. Plus dobrý spánek,“ míní. Na konci března oslavila dvaašedesát let.
Herečka Marisa Tomei už se také řadí mezi šedesátnice, ačkoli na první pohled by to jen málokdo řekl.
Herečka Jaclyn Smithová už je dokonce osmdesátiletou dámou. A také velkou milovnicí plastických operací.
Ztělesněním dokonalosti je jistě francouzská herečka Philippine Leroy-Beaulieu, které je je třiašedesát let.
