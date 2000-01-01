náhledy
Podívejte se do naší galerie, které známé tváře mají za kmotry možná ještě známější hvězdy, než jsou ony samy. Často se jedná o staré rodinné známé ale i kolegy z branže nebo jejich idoly, kteří přijali roli kmotra nebo kmotry s velkou radostí. Patří sem David Beckham, Elton John a další.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka Blake Lively si pro tři ze svých čtyřech dcer zvolila jako kmotru zpěvačku Taylor Swift. Pak se ovšem ale jejich přátelství rozpadlo, takže čtvrtá dcera už má jinou kmotru.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Drew Barrymore si pro své děti vybrala kmotru z řad nejlepších kamarádek. A není to nikdo jiný než další herečka Cameron Diazová.
Autor: ČTK
Když se herečka Eva Longoria rozhodovala, kdo bude kmotrem jejího syna, měla jasno hned. Vybrala si návrhářku Victorii Beckhamovou, se kterou se přátelí už desítky let.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Liv Tylerová si vybrala pro své děti také slavného kmotra – fotbalovou legendu Davida Beckhama.
Autor: Profimedia.cz
Herec Jake Gyllenhaal má opravdu velmi známou kmotru. Je jí herečka Jamie Lee Curtisová. Rodiče herce totiž jsou velmi dobrými přáteli herečky. „Pro někoho je to paní herečka. A pro mě samozřejmě také. Ale hlavně moje oblíbená teta, která je i mou kmotrou,“ uvedl Gyllenhaal.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Drew Barrymore je pyšná, že je její kmotrou herecká legenda Sophia Lorenová.
Autor: Profimedia.cz
Rodiče herečky Gwyneth Paltrowové jsou nejlepšími přáteli režiséra Stevena Spielberga a jeho ženy. Tudíž není kmotrem herečky nikdo jiný než právě slavný režisér.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Jennifer Garnerová si společně se svým dnes již bývalým mužem hercem Benem Afleckem vybrala jako kmotra dětí jejich hereckého kolegu Victora Garbera.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Jessica Alba si jako kmotru pro své děti vybrala svou kamarádku herečku Jaime Kingovou.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Jennifer Anistonová je kmotrou dcery své nejlepší kamarádky Courteney Coxové. „Je skoro jako moje dcera. Neskutečně ji miluji. Nedá se to popsat. Nemám vlastní děti, ale tak si představuji, že vypadá láska k vlastnímu dítěti,“ uvedla herečka pro People.
Autor: Profimedia.cz
Herec Macaulay Culkin je kmotrem dcery Michaela Jacksona Paris Jacksonové. Dodnes jsou skvělými přáteli a pravidelně se navštěvují.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Miley Cyrusová má také hvězdnou kmotru v podobě americké country legendy zpěvačky Dolly Partonové.
Autor: Profimedia.cz
Meghan Markle si společně s princem Williamem vybrali pro své děti jako kmotra herce a moderátora Tylera Perryho.
Autor: Profimedia.cz
Herec Johnny Depp si jako kmotra pro své děti zvolil velmi dobrého přítele umělce a režiséra Tima Burtona.
Autor: Profimedia.cz
Kathie Lee Giffordová (vlevo) je kmotrou podnikatelka a influencerky Kylie Jennerové (vpravo)
Autor: Profimedia.cz
Herec Vin Diesel je kmotrem modelky Meadow Walkerové. Zesnulý herec Paul Walker byl totiž nejlepším přítelem Diesela.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Billie Lourdová má skutečně hvězdnou kmotru. Je jí herečka Meryl Streepová.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Glenn Close si jako kmotra pro svou dceru vybrala politika a spisovatele Roberta F. Kennedyho Jr. Pojí je dlouholeté přátelství.
Autor: Profimedia.cz