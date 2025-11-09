|
Když slavní mají hvězdné kmotry. Tyto dvojice vás překvapí
Nahá seznamka fascinuje víc intimitou než erotikou, míní psycholožka
Televizní seznamka založená na nahotě podle psycholožky Hany Mezerové připomíná spíš nudapláž než svádění a erotickou situaci. „Lidé jsou fascinováni tím, jak se chováme, když odpadnou všechny...
KVÍZ: Škamna, bradýř nebo furtka: Rozumíte slovům, která dávno vyšla z módy?
Čeština se za staletí pořádně proměnila. Některá slova vymizela, jiná přežila jen v nářečích nebo v pohádkách. Vyzkoušejte si, jak dobře rozumíte starší češtině, a zjistěte, jestli byste se domluvili...
Hasičky z Nového Zélandu se po vzoru australských kolegů odhalily
Australští hasiči a jejich kalendář se sexy fotografiemi se zvířaty už je známý po celém světě. S novinkou ale přicházejí na Novém Zélandu. Vydali vůbec první národní kalendář na podporu výzkumu...
Modelka Pontonová ukazuje, že sexy jsou i ženy s menším poprsím
Nehroutí se z toho, že jí v oblasti hrudníku nebylo příliš přáno. Naopak udělala modelka Olivia Pontonová z menšího poprsí přednost a opravdu nepomýšlí na plastiku. Užívá si a těší ji, že je zdravá....
Znamení, která nejsou stvořena pro vztah, ale budou super milenci či kamarádi
Tak s těmito lidmi do partnerství raději nechoďte, nepatříte-li k těm, kteří mají rádi adrenalin a rozchody. Ovšem, pokud hledáte skvělého milence nebo kamaráda, pak vám tato znamení poslouží nejlépe...
Chránila se tělískem, přesto žena otěhotněla. Překvapily ji křeče
Milja Maunuvaara z Helsinek roky brala hormonální antikoncepci. Z pilulek ale nakonec přešla k tělísku, které měla zavedené osmnáct měsíců. Ani v nejmenším nečekala, že by otěhotněla. Přesto se tak...
Nezvěstný – pravděpodobně mrtvý. Hrdina z Wintonova transportu padl nad Normandií
Příběh záchrany téměř sedmi set převážně židovských dětí skupinou kolem pozdějšího Sira Nicholase Wintona je v dnešní době velmi dobře známou kapitolou moderních československých dějin. Nese v sobě...
Krátké kalhoty a tři prsteny. Nový starosta New Yorku nosí oblek, jen protože musí
Zohran Mamdani je úkaz! A to nejen co do politického smýšlení, nebo vedení kampaně, ale také co do garderoby. V době, kdy světoví politici vybírají mezi krejčími ze Savile Row či Brioni, si nový...
S hroznovým vínem zhubnete. Lahodné kuličky vás zbaví chuti na sladké
Je považováno za superpotravinu. Jeho slaďoučké plody, které se rozplývají na jazyku, vás zasytí, když máte chutě, a dodají vašemu tělu vitaminy a minerály. Co si přát víc?
Podívejte se do naší galerie, které známé tváře mají za kmotry možná ještě známější hvězdy, než jsou ony samy. Často se jedná o staré rodinné známé ale i kolegy z branže nebo jejich idoly, kteří...
Na podzim vlasy víc padají, probuďte je s námi zpět k životu
Podzim bývá pro vlasy náročným obdobím – častěji vypadávají, pomaleji rostou a celkově ztrácejí vitalitu. Naštěstí existují způsoby, jak tomu předejít a probudit hřívu k životu.
Nesnažte se zapadnout do škatulek. Co Ashley Jamesová radí mladým dívkám?
Britská modelka, moderátorka, spisovatelka a DJka Ashley Jamesová je hlasitou obhájkyní ženské emancipace. Na svých sociálních sítích dodává sebedůvěru a odvahu dívkám nejen ve Spojeném království a...
Zbavte se syndromu kancelářské krevety. Tyto rady fyzioterapeutky pomohou
Předsunutá hlava, kulatá ramena, povolený hrudník a ochablá hluboká stabilizace trupu. Když se na člověka sedícího u počítače podíváte zboku, tak trochu připomíná mořského korýše. Jak ven ze syndromu...
Uzlíky s čokoládou a pistáciemi
Střední
60 min
Nevíte, co upéct sladkého? Zkuste tyto výborné uzlíky s pistáciemi a čokoládou.
Nemohla se zbavit vytahaného bříška, tak si žena zaletěla pro plastiku
Dvaatřicetiletá Maleny Rapalo z Kalifornie letěla do jiné země, aby si splnila sen o dokonalém těle, které si po porodech vysnila. Zaplatila v přepočtu sto třicet tisíc korun a konečně je sama se...
Preventivní prohlídky 2026 se mění. Lékař vám udělá víc testů zdarma
Chodíte pravidelně k lékaři? Měli byste. Preventivní prohlídky mohou pomoci odhalit závažné onemocnění v jeho začátku, a tím zlepšit jeho prognózu. Od ledna 2026 se navíc preventivní prohlídky mění,...
Husa pečená přes noc, svěží lehké letošní víno. Znáte svatomartinské tradice?
Svátek svatého Martina letos připadne na úterý, ale mnoho z nás se vrhne do hodování už o víkendu. V nejedné domácnosti či hospůdce se budou prohýbat stoly pod pečenou husou s knedlíky a několika...