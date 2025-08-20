náhledy
Někdy je k tomu donutili při natáčení, jindy museli slavní ochutnat bizarnosti například v rámci párty s přáteli. Jsou však i tací, kteří poměrně nechutné věci vyhledávají. Podívejte se do naší galerie, o jaké gurmánské zážitky se slavní podělili. Jedli syrové maso, živou chobotnici a další podivnosti.
Do herečky Emilie Clarkové by asi jen málokdo řekl, že bude ochotná před kamerou jíst něco nechutného. Přesto ale v seriálu Hra o trůny chtě nechtě musela jíst „koňské“ srdce. „Bylo to vyrobené ze hmoty podobné ztuhlému džemu. Nevím, jak lépe to popsat. Ale chutnalo to jako jahodová pasta smíchaná s bělidlem a těstovinami. Bylo to opravdu nechutné. Vedle jsem měla kýbl, protože jsem to ihned po natočení plivala z pusy ven. A několikrát se mi udělalo tak zle, že jsem se i pozvracela,“ uvedla herečka pro People. Během natáčení musela tuto pochoutku do úst vložit celkem osmadvacetkrát a věří, že vícekrát už něco takového nebude muset jíst.
Herec Mark Hamill také musel do úst v rámci natáčení vložit „jídlo“, které by jinak nepozřel. „Ve Hvězdných válkách jsem musel pozřít speciální mléko, které chutnalo jako olej smíchaný s cukrem a mělo i podobnou konzistenci. Dělalo se mi z toho strašně špatně. A ani to dobře nevonělo. Dodnes je mi trochu zle od žaludku, když si na to vzpomenu,“ svěřila se pro Buzz Feed herec.
Herec Nicolas Cage si vyloženě vyžádal pojídání švába před kamerou. Požádal režiséra Roberta Biermana, aby mu pro film Upíří polibek dovolil sníst švába, protože je to věc, kterou nejvíc na světě nenávidí. Produkce se následně poradila s lékařem, zda je to vůbec možná, a ten jim poradil, aby mu hned po natáčení dali vypít whisky. Herec si tedy mezi záběry vyplachoval ústa lihovinou. Ale vybral si místo whiskey svou milovanou vodku.
Herec Andy Serkis jako filmový Glum z Pána prstenů musel okusit syrovou rybu. Nešlo ovšem o opravdovou rybu. O to to podle herce bylo horší. „Vyrobili ji z želatiny. A ta chutnala otřesně. Miluji sushi a nevadí mi chuť syrové ryby. Ta želatina ale chutnala příšerně,“ uvedl pro TMZ.
Herec Danny DeVito si také užil, co se ochutnávání týče. Kvůli natáčení snímku Batman se vrací také pojídal ryby. To podle něj nebylo tak strašné. Horší bylo to, co tomu předcházelo. „Aby mi z pusy vytékala na první pohled nechutná tekutina, musel jsem si do úst nalít směs ústní vody a spiruliny a nepřeji vám něco takového polknout. Je to neskutečně odporné,“ uvedl pro Hollywood reporter.
I herec Christian Bale má bohaté zkušenosti z natáčení. Také souhlasil s pozřením něčeho, co by do úst za normálních okolností býval nevzal. „Ve filmu Temný úsvit jsem jedl opravdové červy a larvy. Měl jsem k tomu pochopitelně odpor. Nebylo to osolené ani smažené. Bylo to čistě odporné. Ale udělal jsem to,“ sdělil pro Collider.
Herec Matt LeBlanc nikdy nezapomene na díl seriálu Přátelé, kdy měli ochutnávat dort, který uvařila postava Rachel, kterou hrála Jennifer Anistonová. Sladký dort byl prokládaný masem. To podle něj tak zlé nebylo, a dokonce mu to chutnalo. Horší bylo, že omylem během natáčení snědl i kousky dortu, které předtím vyplivl na talíř z úst jeho herecký kolega David Schwimmer.
Herec Leonardo DiCaprio si pro změnu nechutné pochoutky užil během natáčení snímku Revenant. „Jedl jsem opravdová játra bizona. Pokud se na ten film podíváte, uvidíte mou reálnou reakci ve chvíli, kdy jsem se do nich zakousl. Režisér to tam všechno nechal, nic se nevystřihlo,“ uvedl pro Yahoo herec.
Herečka Miaa Farrowová pro film Rosemary má děťátko také zatnula zuby. Během jedné ze scén jedla syrová krůtí játra a nebylo to pro ni nic příjemného. „Já jsem vegetariánka. Bylo to pro mě mučení,“ uvedla pro People.
Modelka Kendall Jennerová musela v pořadu Jamese Cordena sníst býčí penis zatímco sám moderátor snědl tresčí spermie. Oba měli pouze malinké množství pochutiny, ale prý to stačilo, aby se jim udělalo nevolno.
Herečka Jessica Chastainová musela v show Jimmyho Kimmela sníst durian. Odporně páchnoucí ovoce jí prý nechutnalo. Navíc musela snést dobře známý odpudivý zápach. „Kdykoli o tom někdo mluvil, chtěla jsem to zkusit. Nakonec jsem to zkusila a klidně bych si tuto zkušenost odpustila. Ten pach je tak příšerný, že se dá těžko vydržet,“ sdělila poté.
Americký novinář Anderson Cooper musel v rámci kuchařské show ochutnat husí pařáty i s plovacími blánami. A prý musel okamžitě jídlo vyplivnou, protože hrozilo, že by se pozvracel v přímém přenosu. „Nemusím mít všechno. Jsem gurmán, rád ochutnávám i nové věci a na cestách si užívám různé pokrmy. Toto a fermentované sójové boby už si ale nikdy nedám.“ dodal.
Zpěvačka Katy Perry je také gurmánkou. Ovšem ne takovou, jaká by se od tak velké hvězdy čekala. Miluje totiž velmi zvláštní kombinaci jídel z rychlého občerstvení. „Miluji cheeseburger, který si naplním smaženými kroužky cibule a do toho si dám med,“ uvedla. Z takové kombinace by se asi udělalo zle i těm nejotrlejším.
Moderátor Jimmy Fallon pro změnu miluje popcorn z multikina, který si doma ještě vylepší omáčkou z pálivých papriček.
Kanadská herečka a modelka Shay Mitchellová nikdy nezapomene na moment, kdy musela ochutnat pizzu, na které byl místo kečupu použit džem. „Byla to jinak houbová pizza a z té chuti se mi udělalo okamžitě zle,“ zavzpomínala.
Herečka Jennifer Lawrencová je naopak obrovskou fanynkou pizzy. A miluje takovou, kterou by si asi jen tak někdo nedal. „Sýrová pizza, nahoře feferonky a preclíky v čokoládě,“ uvedla. Ano, čtete správně. A nešlo o kombinaci, kterou by si užívala například v těhotenství. Má to tak ráda stále.
Zpěvačka Rihanna miluje obyčejnou „čínskou“ polévku, ze které vylije vodu a doplní ji o tavený sýr a kečup.
Herečka Selena Gomezová kdysi milovala pálivé jídlo. Ovšem jen do té doby, kdy ochutnala extrémně pálivou papričku a měla pocit, že shoří. „Snažila jsem se toho pocitu zbavit, ale trvalo to hodiny. Bylo mi naprosto zle, potila jsem se a už to odmítám zkusit,“ uvedla.
Herec John Leguizamo musel kvůli natáčení sníst pizzu, na které mu nasypali živé červy. Ale kupodivu to byl jeho výmysl. „Víte, chtěli mi tam dát něco plastového. Ale já potřeboval živé tvory. Potřeboval jsem, aby se to hýbalo, aby to bylo autentické. Od té doby se ale červů štítím,“ uvedl pro People.
Herečka Samantha Hanratty nikdy nezapomene na natáčení seriálu Yellowjackets. „Museli jsme tam jíst maso přímo z mrtvého těla. A bylo potřeba, aby to vypadalo věrohodně, tak si s tím pohrávali a nakonec nám dali cosi, co se nedalo pozřít. Kousla jsem si a pozvracela jsem se,“ sdělila pro Buzz Fedd.
Herec Min-Sik Choi by pro roli také udělal téměř vše. Proto kvůli natáčení snímku Oldboy před kamerou jedl ještě živou chobotnici. „Bylo odporné, jak se hýbala, když jsem se do ní zakousl,“ sdělil.
