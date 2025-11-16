|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Co všechno už ochutnali slavní? Od syrového masa po bizarní pokrmy z večírku
Nejzoufalejší pokusy o hubnutí slavných, které neměly dobré konce
Museli hubnout kvůli roli nebo zakázkám a měli na to velmi málo času. Často se tak slavní uchylovali k možnostem, které nebyly úplně šetrné k jejich tělu a podle toho to také pak s hubnutím vypadalo....
Polyamorní rodina nemá tušení, kdo je otcem dvou posledních dětí
Taya, Sean, Alysia a Tyler jsou jedna velká rodina. Patří do ní ovšem ještě čtyři děti. Že už vám nějak nejdou počty dohromady? Není se čemu divit, žijí totiž v polyamorním svazku. Poslední dvě...
KVÍZ: Co víte o svatém Martinovi a jeho svátku?
Každoročně 11. listopadu slavíme svátek svatého Martina, který je mimo jiné oslavou tradiční gastronomie a vinařství, ale také oživuje různé zapomenuté zvyky našeho venkova a samotnou osobu světce,...
Pes napadl ženu v parku. Při útoku přišla o část brady a rtu
Pětatřicetiletá Minna Pickellová se procházela v parku se svým jedenáctiletým psem Diem, když se k nim najednou přiřítil cizí pes a začal ho napadat. Žena se snažila svého mazlíčka ochránit a v tom...
Proteiny jsou marketing, nadbytek má vliv na únavu a zátěž, varuje lékař olympioniků
Lidské tělo je geniálně samostatné, většinu živin si dokáže vzít či vyrobit z pestré stravy. Jen dvě látky mu zpravidla scházejí: vitamin D a omega-3 mastné kyseliny. „Většina lidí má kvůli...
Není důvod zůstat sám. Seznámit se zvládnete i v pozdějším věku
Láska se neptá na věk. Může přijít, ať je vám dvacet, padesát, nebo sedmdesát. Touha po blízkosti, doteku a porozumění je totiž stejně silná, i když už máte dospělé děti a ve vlasech šediny.
Jak jíte sušenky a jak moc uklízíte? Malé drobnosti o vás hodně vypoví
Své malé umanutosti má skoro každý, prozradí o vás ale víc, než si myslíte. Vytipovali jsme pro vás pět naprosto běžných činností. Či možná posedlostí? Kdo ví! Děláte to také tak? Dozvíte se, co...
Co všechno už ochutnali slavní? Od syrového masa po bizarní pokrmy z večírku
Někdy je k tomu donutili při natáčení, jindy museli slavní ochutnat bizarnosti například v rámci večírku s přáteli. Jsou však i tací, kteří poměrně nechutné věci vyhledávají. Podívejte se do naší...
Piano, tvoření i hledání kešky. Jak zabavit děti lapené v digitálním světě
V dnešní době jsou technologie zcela běžnou součástí života. Tak běžnou, že si často sami neuvědomujeme, kolik času u nich dohromady strávíme, ani to, kolik času jsou u nich děti. Ty si na tuto...
Když mozek jede na půl plynu: proč přichází mozková mlha a jak se z ní dostat
Možná se vám někdy stalo, že jste se nedokázali soustředit, zapomínali jednoduché věci nebo vám všechno připadalo jako přes závoj. Může jít o takzvanou mozkovou mlhu. Proč vlastně vzniká a jak s ní...
Vepřové kotlety na zelenině
Střední
90 min
Maso chutná nejlépe pečené na kořenové zelenině.
Změna rozložení populace ve světě může mít mocenské dopady, varují vědkyně
Věkový průměr obyvatel stoupá prakticky na celém světě. Stárneme, protože se rodí stále méně dětí, a naopak se dožíváme čím dál vyššího věku. Změny odstartovala Evropa, kterou nedávno předběhly...
Narodila se bez rukou, ale jiná si nepřipadá. Žena své postižení miluje
Sedmadvacetiletá Nicolette Rivera z USA sice nemá ruce, ale nepřipadá si nijak zvlášť odlišná. „Když mě někdo začne podceňovat, hned mu chci dokázat, že zvládnu všechno,“ říká žena. Je šťastně vdaná,...
Číst, psát, meditovat i snít. Co všechno vám může zlepšit konec týdne
Taky máte rádi pošmourné podzimní chvíle, kdy zůstanete doma a uděláte si pohodový den? Co k tomu potřebujete? Šestnáct tipů, jak se rozmazlit!
Slavní, kteří si nemohli pomoct a randili s hereckými kolegy
Hráli spolu často partnerské dvojice a to by bylo, aby nepřeskočila nějaká jiskra. U mnohých hollywoodských dvojic se tak nestalo, u jiných to ale oheň zažehlo. Některým láska vydržela, jiní už spolu...
Horoskop pro každé znamení na 47. týden roku 2025
Advent už je téměř za dveřmi! Jak prožijeme následující týden podle hvězd? Berani, vy už začnete organizovat setkání a večírky. Pozor, ať to nepřeženete s alkoholem. Váhy, přepočítáte si peníze a...
Smích jako nejlepší lék. Pomáhá zmírnit stres, zhubnout i posílit srdce
Podle odborníků má deset minut smíchu stejný efekt jako dvě hodiny spánku. A to není všechno! Má ještě spoustu dalších zdravotních benefitů. Přečtěte si, s čím vším vám může smích pomoci.