Baví vás číst si horoskop a řídíte se podle něj? Tak v tom případě jste na tom podobně jako známé hvězdy, které horoskopy doslova hltají. Astrologie je baví a mají za to, že je opravdu může ovlivnit například postavení hvězd. Místo náboženství zkrátka slavné tváře propadly horoskopům.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka a zpěvačka Lady Gaga o sobě sama říká, že je čarodějnicí a byla jí už v minulých životech. Myslí si, že má schopnost spoustu věcí ovlivnit a sama se řídí horoskopy, které na ní neskutečně sedí. „Není to záležitost, která by tu s námi byla pár let. Jsou to ověřené věci, které mám ozkoušené i já sama a říkám vám, že mě někdy až děsí, jak moc to sedí,“ uvedla pro ABS News hvězda.
Autor: AP
I zpěvačka Beyoncé je posedlá horoskopem. A neřeší jen ten svůj. Pravidelně si nechává od astrologa vypracovat horoskop i pro svého muže a děti.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Ariana Grande se snažila sama naučit vytvářet horoskopy. Je Rak a říká, že definice tohoto znamení je naprosto přesná.
Autor: ČTK
Málokdo by asi řekl, že i takový raper, jako je Drake, bude mít jako koníček horoskopy. Nejenže se jimi sám řídí, ale zároveň už dokáže horoskopy i sám sestavovat.
Autor: AP
Zpěvačka Taylor Swiftová na horoskopy nahlíží, když se chce stoprocentně připravit na koncerty. Věří, že jí pomáhají dostat se do té nejlepší kondice a naladit mysl tak, aby byla v co nejlepší pohodě i po psychické stránce. „Pamatuji si, že mě to zajímalo už jako malou holku. Tehdy to byla docela oblíbená záležitost. Čekalo se, jaký horoskop vyjde na další týden,“ uvedla pro People.
Autor: ČTK
Topmodelka Gigi Hadidová podle horoskopu dokonce upravuje i jídelníček. „Řídím se těmi věcmi dost. Připadá mi to magické. Kamarádky se mi smějí, že jsem jako čarodějka. Když je úplněk, jím docela jinak. Mění se to podle fáze měsíce i mého menstruačního cyklu,“ sdělila pro Red Talk.
Autor: AP
Překvapivé je, že se horoskopy rád řídí i raper Kanye West alias Ye společně se svou partnerkou Biancou Censori. Zda-li se dívá na horoskop krásná brunetka a říká si, jestli by se náhodou neměla konečně na veřejnosti více oblékat?
Autor: Profimedia.cz
Herečka Selena Gomezová po problémech se zdravím hledala útěchu v mnohém. Astrologie jí přirostla k srdci. „Mám moc ráda různé dokumenty. Vlastně je to taková moje záliba společně s horoskopem,“ uvedla pro Elle.
Autor: AP
I drsňák Jason Momoa se nechal slyšet, že ho baví číst si, co ho podle horoskopu další dny a týdny čeká. Přestože jsou mnohdy horoskopy považovány za záležitost čistě ženskou, ani muži jim nemohou odolat.
Autor: AP
Herečka Margot Robbie si v horoskopu ráda přečte, na jaké znamení si má dávat pozor. Říká, že to vždy vychází přesně tak, jak si přečetla. „Je tam, že mě čeká konflikt s Býkem. A hádejte co? S někým se pohádám, zeptám se, co je za znamení a je to Býk. No není to legrační?“ smála se.
Autor: AP
Zpěvačka Britney Spearsová veřejnost v posledních letech šokuje ledasčím. Její posedlost horoskopy tedy už málokoho překvapí. Nejčastěji šokuje svými videi na sociálních sítích, kde tančí jen v bikinách nebo spodním prádle.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvák Harry Styles je v mnohém kontroverzní. Rád šokuje outfity, gesty i vztahy. Horoskop a láska k astrologii je jen třešničkou na dortu.
Autor: AP
Podnikatelka a profesionální celebrita Kim Kardashianová si horoskopy zamilovala díky svému bývalému partnerovi a otci svých dětí raperu Kanye Westovi.
Autor: AP
Modelka Hailey Bieberová se díky horoskopům drží nad věcí. Pomáhají i jejímu partnerovi, zpěvákovi Justinu Bieberovi, který to v posledních letech nemá moc jednoduché a vše dopadá především na jeho psychiku.
Autor: AP
Jak plánuje dovolenou nebo setkání s přáteli Katy Perry? Pomáhá si horoskopem. A dává si dobrý pozor na to, aby se nepotkala s někým ve znamení, se kterým ji má v nejbližší době čekat konflikt. „Raději si věci usnadním dopředu, pokud je to možné. Nechci si přidělávat starosti,“ míní.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Podnikatelka Kris Jennerová se pro změnu do horoskopů zamilovala díky své dceři Kim Kardashianové.
Autor: Reuters
Zpěvačka Grimes věří v reinkarnace, jiné dimenze, život na jiných planetách i horoskopy.
Autor: Profimedia.cz
Herec Penn Badgley, který ztvárnil záporáka v seriálu You si rád čte horoskop v novinách. Je ze staré školy a zprávy si nechce číst na internetu. „Je to moje chvilka. Udělám si čaj, toast s džemem, sednu si a přečtu si, co je nového. Považuji to za luxus, který v dnešní době moc lidí nemá,“ sdělil.
Autor: AP
Zpěvačka Kesha horoskopy zbožňuje, na těle má dokonce několik tetování oblíbených hvězdných znamení včetně toho svého.
Autor: Instagram @kesha