Slavní, kteří jsou posedlí horoskopem
České krásky z filmů. Jaké byly, když hrály před desítkami let?
V mládí doslova zářily na filmových plátnech a oslňovaly diváky svou krásou. Řeč je o herečkách, které se v Česku proslavily a mnohdy jim jejich sláva vydržela další desítky let. Podívejte se do naší...
Slavní, kteří absolutně propadli scientologii
Scientologická církev je stále považována mnoha lidmi za kontroverzní. To si o ní však nemyslí slavné hvězdy, které se k ní rády přidaly. Některým jejich věrnost nevydržela, jiní jako například Tom...
Sklápěčka, igráček i kovová stavebnice. S čím jsme si hráli za socialismu
Kdo z čtenářů a čtenářek prožil dětství v dobách budování socialismu, určitě nezapomněl na ikonické hračky, se kterými trávil čas doma či v mateřské školce. Oblíbené sklápěčky Tatra byly velkým...
Zemřela Pam Hoggová, návrhářka uměla svými modely šokovat
Návrhářka Pam Hoggová patřila k nejvýraznějším osobnostem britské módní scény – rebelka, která dokázala propojit punk, umění, hudbu i vysokou módu do jednoho nezaměnitelného stylu. Její smrt ve věku...
Vzhled na prvním místě. Herečka Gia Skova ukazuje svou dokonalou krásu
Čtyřiatřicetiletá herečka a modelka Gia Skova měří sto sedmdesát centimetrů a ve světě modelingu by tak neměla mít větší úspěch. Přesto se dokázala prodrat i k lukrativnějším zakázkám. Nejvíc jí to...
Slavní, kteří mají pohádkové jmění
Jsou slavní a jsou bohatí. Ale své jmění zdaleka slavné hvězdy nezískaly jen díky práci. Stojí za tím i jejich předci, kteří jim do vínku dali slušný peněžní základ. Podívejte se do naší galerie,...
Vytahané bříško žena hrdě ukazuje a zbavovat se ho nechce, jde příkladem
Jessica Routová z Velké Británie hrdě ukazuje své bříško. Po porodu jí v oblasti břicha zůstalo hodně vytahané kůže, ale v žádném případě se jí pomocí plastik nechce zbavovat. Naopak se ukazuje...
Oči si zaslouží víc než tabuli písmen. Prevence je dnes otázkou pár minut
Mnoho lidí si myslí, že kontrola zraku je jen čtení písmen na tabuli. Moderní vyšetření ale odhalí i skrytá onemocnění. Navíc často dříve, než se projeví. Oční specialista Roman Heinz upozorňuje, že...
Bonbónek a málo spánku. Toto jsou zaručení zabijáci dětské imunity
Proč je náš Jenda zase marod, říkáte si, když vám dítě už potřetí v tomto školním roce skončí s rýmou a teplotami doma? Možná jeho imunitu aktivně oslabujete sami. Toto jsou nejčastější chyby,...
Strach z nemocí je na vzestupu. Jak zkrotit obavy z rakoviny a jiné úzkosti
Každý z nás má někdy strach o své zdraví. Stačí neobvyklé píchnutí na hrudi, nejasná bolest v břiše nebo článek o vážné diagnóze a v hlavě se rozjede nekonečný kolotoč myšlenek. Zatímco většina lidí...
Podle kabátu poznáte dámu. Do těchto kousků se zamilujete na prvních pohled
Není žena, která by se neobešla bez slušivého kabátu. Bundy jsou sice pohodlné, ale nehodí se pro každou příležitost. Bez ohledu na styl oblékání by proto měla mít každá žena ve svém šatníku...
Zůstaňte elegantní a v teple. V zimě zahřejí správné materiály i vrstvení
Zima je doba, kdy přirozeně vyhledáváme pohodlí. Zůstat i v mrazu prohřátá a přitom působit elegantně je výzva. Vyřeší ji vrstvení, měkké materiály a promyšlené doplňky. Pojďme na to.
Perníčky jsou symbolem Vánoc. Recepty a sladké tipy šesti hvězd cukrařiny
Vůně skořice, medu a hřebíčku dokáže proměnit kuchyň v místo plné klidu a očekávání. Perníčky jsou jedním z nejtradičnějších symbolů českých Vánoc, ale za jejich kouzlem stojí mnohem víc než jen léty...
Okukují lidem žíly, počítají cizí děti. Vtipné příběhy lidí s nemocí z povolání
Kdo má v ruce kladivo, vidí všude hřebíky. Profesní deformace může postihnout kohokoliv, obzvlášť jí propadají zdravotníci a učitelky. Jedna z nich cestou ze školy v tramvaji zjistila, že několik...
