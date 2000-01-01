náhledy
Vrchol kariéry jednotlivých hvězd vnímá každý jinak. Samotné osobnosti ale moc dobře vědí, kdy se cítily na vrcholu. A možná vás to překvapí. Přesto stále věří, že další vrchol kariéry ještě přijde. Podívejte se do naší galerie, kdo ze slavných promluvil o svém místečku na výslunní.
Herečka a zpěvačka Sabrina Carpenterová je v současnosti mezi mladými velmi oblíbená a dalo by se říct, že si užívá své místo na výslunní plnými doušky. Sama si ale jako hvězda připadala v situaci, která by pro ostatní byla spíš bizarní. „Nedávno jsem si uvědomila, že jsem dosáhla nové úrovně slávy. Bylo to poté, co si z mě Dan a Eugene Levyovi během svého úvodního monologu na udílení cen Emmy v roce 2024 udělali legraci. Šokovalo a polichotilo mi, že si ze mě dělali legraci, i když jsem tam ani nebyla. Jsem asi slavná,“ smála se.
Nebyl to kupodivu úspěch role Hannah Montany, co Miley Cyrusovou přiměl uvědomit si, že „to“ opravdu dokázala. Všechno se změnilo během její éry v Bangerz v roce 2013. Miley později vysvětlila, že se skutečně cítila jako hvězda, když si jí začaly všímat ikonické celebrity jako Cher. „Množství lidí, kteří mluvili o mých nahrávkách nebo o tom, co dělám, mě udivilo. Najednou to byl celý svět a slavní,“ podotkla.
Herečka Jennifer Lawrence žertem prozradila, že okamžik, kdy věděla, že je slavná, nastal, když se s ní herec Paul Rudd chtěl spřátelit. Vysvětlila, že si vždycky myslela, že si s Paulem bude rozumět. A okamžik, kdy se potkali, pro ni byl zlomový. „Když mi Paul Rudd řekl, že si myslí, že navždy zůstaneme přáteli, bylo to wow. Říkala jsem si: ‚Až se lidé ohlédnou a budou se divit, co se stalo, kdy se změnila, kdy se všechno zničilo,‘ bude to právě tady, v tomto okamžiku. Protože jsem se vždycky dívala na Paula Rudda a myslela si, že budeme přátelé,“ řekla v pořadu Chelsea Handler na Netflixu s názvem Chelsea se smíchem.
Herečka Kate Winsletová říká, že se její život po uvedení filmu Titanic změnil takřka „přes noc“ a i když byla varována, přiznává, že nebyla připravená. „Byla jsem najednou všude. Na výslunní, známá, slavná, obletovaná, chtěná. Ale hlavně nepřipravená,“ uvedla pro People.
„Velkým okamžikem pro mě bylo vystoupení stand-up v The Arsenio Hall Show. Pro mě to bylo větší než to, že jsem hrála Def Comedy Jam, bylo to větší než to, že jsem hrála Live at Gotham nebo The Tonight Show. Nebo cokoli podobného. Protože si pamatuji, jak jsem jako malá holčička sledovala původní Arsenio Hall Show a přála si, abych se s Arseniem mohla potkat. Chtěla jsem být jeho kamarádkou nebo něco takového,“ řekla Vanity Fair hudebnice Tiffany Haddishová.
Herečka Lisa Kudrowová věděla, že se proslavila, během svého vystoupení v Oprah Winfrey Show po první sérii Přátel. „Když jsem tam tehdy seděla se svými kolegy ze seriálu, Oprah nám řekla, že jsme slavní. A tehdy mi to konečně všechno došlo,“ uvedla v minulosti.
Herec Jeff Daniels je úspěšný už po celá desetiletí, ale teprve nedávno cítil, že se mu to jako herci opravdu podařilo. Vysvětlil, že na konci svého působení na Broadwayi s hrou Zabít ptáčka si uvědomil, že splnil všechny své kariérní ambice, a cítil, že je konečně celkově na výslunní.
Herečka Michelle Williamsová říká, že okamžik, kdy věděla, že v Hollywoodu uspěla, souvisel s pocitem finančního zabezpečení. Vysvětlila, že měla pocit, že to dokázala, když nemusela uvažovat o tom, zda utratit peníze za taxi místo za metro. „Když přestanete uvažovat o 2,50 dolarech za metro versus 20 dolarech za taxi a nemáte propracovaný myšlenkový proces o tom, jestli to zvládnete nebo jestli byste to měli udělat. Tehdy vám to sepne. Nebo alespoň mně ano,“ řekla deníku The Hollywood Reporter.
Herečka Brie Larsonová cítila, že je na vrcholu, když byla najednou obklopena úspěšnými hereckými kolegyněmi. „Bylo to šílené. Byly tam víceméně Helen Mirrenová, Cate Blanchettová a já. Pak na chvíli přišla Jennifer Lawrence a Kate Winsletová a také Carey Mulliganová Byla to taková celá ta skupina, se všemi těmi různými novinářskými záležitostmi, které jsme musely dělat. Jedly jsme spolu, bavily se. Měla jsem pocit, že mám halucinace. Došlo mi, že jsem to dokázala,“ řekla Elle.
Zpěvák Lance Bass byl kdysi členem nejpopulárnější chlapecké skupiny na světě a když se ohlédne zpět, říká, že věděl, že se skupina prosadila. Bylo to během jejich vystoupení jako předkapely na turné Janet Jacksonové Velvet Rope v roce 1999. Během vystoupení v Detroitu byl dav neskutečně ohlušující a on sám byl v naprostém šoku, jak moc byli s kapelou vítáni.
Americká herečka a komička Awkwafina řekla, že si uvědomila, že je na vrcholu kariéry, když si mohla dovolit odmítnout práci. „Do té doby jsem měla strach. Měla jsem pocit, že musím dělat všechno. Že kdybych odmítla, všichni si to řeknou a už žádnou další práci mít nebudu. Pak jsem ovšem řekla ne a život šel dál i s nabídkami práce. Tehdy mi to došlo,“ uvedla.
„Byla jsem na slavnostní akci, kde mě požádali, abych něco vydražila, takže jsem si řekla: Nevím, pojďte se se mnou podívat na svou oblíbenou epizodu Hry o trůny u mě doma a sníme koňské srdce nebo něco takového. Když začal přihazovat i Brad Pitt, došlo mi, že jsem asi slavná,“ řekla Emilia listu The Hollywood Reporter.
„Poté, co jsem natáčela film Pravdivá romance, jsem dostala zprávu od Bruce Willise. Volala jsem zpátky a říkala: ‚Drž hubu a řekni mi, kdo to doopravdy je? Kdo se snaží ze mě udělat blbce?‘ Myslela jsem si, že si ze mě kamarád dělá legraci. A on na to: ‚Toto je Bruce Willis.‘ Bylo to neskutečné. Jako takto tento svět funguje? Volají vám lidi jen tak?“ svěřila se herečka Patricia Arguette pro The Hollywood Reporter.
Herec Penn Badgley si uvědomil svou slávu a místo na výslunní, když si na něj začali ukazovat lidé v ulicích New Yorku a chtěli se s ním fotit. „Měli mě za nejmazanějšího vraha, jakého kdy potkali. A bylo jim jedno, že je to jen role,“ smála se v rozhovor s Jimmy Fallonem.
Herečka Leighton Meesterová měla pocit, že je na výslunní, když natáčela seriál Gossip girl. „Cítila jsem se jako hvězda. Ale později jsem si sama uvědomila, že pokud mám být opravdová hvězda, musím pro to udělat mnohem víc,“ sdělila pro People.
Herečka Katie Holmesová uvedla, že se nikdy necítila slavnější a šťastnější, než když natáčela seriál Dawsonův svět. Od té doby podle ní už nikdy nenastalo tak spokojené období, kdy by v práci okolo sebe měla partu lidí, se kterými by si tolik rozuměla.
„Když jsem natáčel film Muži v černém, pocítil jsem ten pocit, kdy jsem si řekl, že jsem to dokázal. Že se mi to povedlo. Tehdy jsem cítil ten pocit štěstí. Trvalo to pár okamžiků, ale bylo to nepopsatelné,“ uvedl herec Will Smith.
„Když jsem byla součástí natáčení filmu Piráti z Karibiku, měla jsem ten pocit. Že jsem tam, kde jsem chtěla být. Jako by to bylo přesně to, co jsem si přála už od dětství. Cítila jsem, že dělám správnou věc,“ sdělila herečka Keira Knightley.
Herečka Jula Robertsová v minulosti uvedla, že se nejvíc slavná cítila, když měla po natáčení filmu Pretty Woman. Stále však doufá, že další vrchol kariéry ještě přijde a na „stará kolena“ si ji najde nějaká přelomová role.
