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My všichni školou povinní: jak vypadaly jeho hvězdy dřív a po letech
My všichni školou povinní je legendární třináctidílný československý televizní seriál z roku 1984, ve kterém excelovaly mnohé herecké hvězdy. Některé z nich jsou stálicemi české herecké scény dodnes,...
Douglas a jeho Catherine slaví. Podívejte se, jak se měnili od seznámení
Začali spolu randit v roce 1998 a málokdo věřil, že jim vztah vydrží déle než pár měsíců. Catherine Zeta-Jonesová a Michael Douglas ale pochybovače překvapili. Přestože je dělí přesně 25 let, oba se...
KVÍZ: Zahrajte si na doktora. Poznáte 40 nemocí podle příznaků?
Bolest břicha, záhadná vyrážka, dušnost nebo potíže se zrakem. Poznáte, co se za nimi skrývá? Nasaďte pomyslný bílý plášť a pusťte se do našeho kvízu. Čtyřicet pacientů, čtyřicet diagnóz. Kolikrát se...
KVÍZ: Myslíte si, že umíte česky? Těchto 20 otázek vás prověří
Češtinu používáme každý den, přesto nás její pravopis, mluvnice i slovní zásoba dokážou pořádně potrápit. Zjistěte, kolik školních znalostí vám ještě zůstalo v hlavě. O voucher na Chytrý Kvíz můžete...
Přátelé, Kobra 11 i Krok za krokem. Jak se změnily hvězdy seriálů 90. let
Přátelé, Krok za krokem, Ženatý se závazky, Kobra 11, To je vražda, napsala nebo Hvězdná brána. To je výčet jen několika seriálů, které se v devadesátých letech v Česku objevovaly na televizních...
Nehoda v dětském koutku ženě zachránila život, odhalila rakovinu
Dvaatřicetiletá Claire Webbová z Velké Británie byla v dětském koutku, když ji vlastní dítě uhodilo do jednoho ňadra. Z malé rány se ale do rána vyklubal velký otok a nesnesitelná bolest. Žena tak...
Přátelé, Kobra 11 i Krok za krokem. Jak se změnily hvězdy seriálů 90. let
Přátelé, Krok za krokem, Ženatý se závazky, Kobra 11, To je vražda, napsala nebo Hvězdná brána. To je výčet jen několika seriálů, které se v devadesátých letech v Česku objevovaly na televizních...
Příběh Petry: Rozešli jsme se. Bývalý partner nechce synovi změnit školu
S Tomášem jsme se rozešli během letošních prázdnin a já se se synem odstěhovala téměř čtyřicet kilometrů od našeho původního bydliště. Prázdniny skončily a Matěj nastoupil zpátky do své školy. Už...
Plné, úzké, srdíčkové. Co o nás a naší nátuře prozradí tvar našich rtů
Jsou ozdobou obličeje a dokážou vyjádřit emoce ještě dřív, než promluvíte. Co odhalí tvar a plnost rtů o vaší povaze?
Užijte si podzim v pohybu. Rekordy a výkony můžete pokořit i stylově
Hýbat se je potřeba a dobře se na to obléknout je základ, obzvlášť teď je to aktuální. Vymlouvat se na vysoké teploty už nejde – takže hurá sportovat!
Desítky schůzek a partner nikde? Koučka vysvětluje krutý paradox seznamek
Najít na seznamce někoho, s kým si padnete do noty, není jen otázka štěstí. Záleží i na tom, jak se představíte, koho oslovíte, ale taky kdy přestanete projíždět profil za profilem a dáte šanci...
Zlodějka, které to slušelo. Winona Ryderová odešla od soudu jako módní ikona
Winona Ryderová miluje módu. A to natolik, že se v roce 2001 pokusila ukrást celou hromadu luxusního oblečení. Soud byl nemilosrdný, herečka dostala zasloužený trest. Pokus o krádež se jí však v...
KVÍZ: Zahrajte si na doktora. Poznáte 40 nemocí podle příznaků?
Bolest břicha, záhadná vyrážka, dušnost nebo potíže se zrakem. Poznáte, co se za nimi skrývá? Nasaďte pomyslný bílý plášť a pusťte se do našeho kvízu. Čtyřicet pacientů, čtyřicet diagnóz. Kolikrát se...
Média z nich udělala monstra. Hvězdy, na které se dnes díváme úplně jinak
Podívejte se do naší galerie na slavné hvězdy, které některá média vykreslila jako monstra, ale realita byla někde jinde. Mnohdy jim právě nenávistné články zničily kariéru a dlouho trvalo, než světu...
Pět kilo po čtyřicítce za víkend nezhubnete. Jaký je reálný počet týdnů
Věk je sice jen číslo, ale když dojde na zapínání kalhot kolem čtyřicítky, člověk má pocit, že se pravidla hry ze dne na den změnila. Váha, která dříve reagovala na vynechání jedné večeře poklesem...
Tomáš z Extrémních proměn po čase: Jídlo už mě neovládá, teď mířím na maraton
Tomáš Fremr díky Extrémním proměnám prošel neskutečnou proměnou. Měl 185 kilo, byl závislý na jídle z rychlého občerstvení a sám nedokázal zhubnout. Podařilo se mu ale zamakat a dnes je z něj zcela...
Pamatujete si na ně? Těchto pět retro kosmetických produktů obstojí i dnes
Možná si je pamatujete z babiččina kosmetického stolku, možná jste je sama používala během dospívání. Kosmetické ikony s nálepkou „retro“ však nejsou jen vzpomínkou na minulost. Při bližším pohledu...