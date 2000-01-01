náhledy
Většina žen má někdy chuť změnit účes nebo barvu vlasů. Změna je fajn, ale ne vždy se povede a mnohdy je těžké vzít své rozhodnutí zpět. Podívejte se do naší galerie na známé krásky, které se fanouškům ukázaly jinak než obvykle. Místo obdivu se dočkaly negativních reakcí.
Herečka Katie Holmesová s barvou vlasů příliš neexperimentuje. Její přirozená kaštanově hnědá barva jí skvěle sedí. V minulosti ale vyzkoušela jiný účes a nebyla to zrovna ta nejlepší volba. Z mikáda v jejím případě fanoušci nadšení nebyli.
Zpěvačka Miley Cyrusová v poslední době vzhledem dost šokuje. Mnohdy ji fanoušci přirovnávají k herečce Jane Fondě, protože se jí prý podobá víc než kdokoli jiný. Neměli ale na mysli nic milého, spíš poukazovali na to, že díky líčení a účesu vypadá mnohem starší. Názory druhých si ale Miley už dávno nepřipouští k tělu. „Když se v tomhle světě pohybujete od malička, už vás jen tak něco nerozhází. Vím, že mě nemusí mít každý rád. A já se neměním pro druhé, dělám to pro sebe,“ uvedla pro People.
Herečka Charlize Theronová v minulosti zkusila světle zrzavou barvu, tmavě hnědou, hodně krátké vlasy i vlasy po zadek. Nejvíc jí ovšem sedí blond a vlasy střižené na krátko. To aspoň vyzdvihují její fanoušci. Faktem je, že herečka vypadá skvěle za všech okolností. A stále je jednou z největších hvězd Hollywoodu.
Účesem šokovala i Pamela Andersonová. Zatímco u ní byli fanoušci zvyklí na blond hřívu, ona se rozhodla pro zcela jiný účes. Sundala dolů nastavené vlasy a nechala se ostříhat na krátké mikádo s ofinou a barvu navíc nechala ztmavit. Chce být víc přirozená a už si na nic „nehrát“. „Nelíbilo se mi už delší dobu, že jsem byla vnímána jako sexuální symbol. Miluji své ženství, ale myslím, že by se na něj mělo pohlížet ne pouze sexuálně. Žena je dokonalá, křehká bytost a zaslouží si uznání,“ myslí si herečka.
Herečka Nicole Kidmanová šokovala už v dávné minulosti. A to ve chvíli, kdy své dokonalé lokny nechala narovnat. Tehdy to veřejnost příliš vřele nepřijala. Nakonec si ale zvykla. A dnes si naopak herečku s kudrlinkami umí představit jen málokdo.
Herečka a zpěvačka Ariel Winterová se nechala odbarvit na zrzavou barvu. Víc jí ale sedí tmavé vlasy.
Zpěvačka Britney Spearsová šokuje dodnes. Ne ovšem vzhledem. Víc jsou fanoušci znechuceni z jejího bizarního chování. Dřív ale všem vyrazila dech, když si hlavu kompletně oholila. „Byla jsem zahnaná do kouta. Chtěla jsem udělat něco, co konečně lidem okolo mě otevře oči,“ uvedla v dokumentu, který ukázal pravdu o její osobě.
Herečka Emma Stone se nechala ostříhat úplně na krátko. Nádherné dlouhé vlasy byly během chvíle pryč. Ale za pár měsíců dorostly a v současnosti mimo rolí krátké vlasy už neplánuje.
Zpěvačka Christina Aguilera to má s proměnami jako na horské dráze. Jednou je blond, pak zase tmavovláska, další měsíc zrzka. Nebo má vlasy rovnou jako duhu. Fanoušci ji ale mají stejně nejraději jako blondýnu.
Zpěvačka Jessica Simpsonová se nechala v minulosti obarvit a na veřejnosti se ukázala s hnědými vlasy. Moc dlouho jí ale nadšení pro tmavší kštici nevydrželo a jen o pár týdnů později už byla zase blond.
Herečka Justine Skye se pro změnu ukázala s blond vlasy, které jí příliš nesedly. „Neničte si vlasy a neměňte přirozenost. Jste krásná, tak proč ze sebe dělat blondýnu. Těch je na světě tolik, vy jste jedinečná,“ psala jí jedna ze sledujících pod fotografii s blond vlasy na Instagramu.
I herečka Keke Palmerová změnila barvu vlasů a navíc se nechala ostříhat.
Herečka Kristen Stewartová měla během natáčení filmu Stmívání krásné dlouhé tmavé vlasy. Pak se ale chtěla výrazně odlišit, změnit svůj život a zvolila krátké vlasy a světlejší barvu.
Herečka a umělkyně Lachlan Watsonová s barvou vlasů dost experimentuje stejně jako s líčením i outfity. Nejvíc jí ovšem sedí její přirozená hnědá barva.
Raperka Megan Thee Stallion šokovala fanoušky, když se rozhodla být blondýnou. „Myslím, že každá tmavovláska chce být někdy blondýna a naopak. My ženy většinou chceme to, co nemáme. A když už to máme, chceme zase něco jiného,“ sdělila pro Hollywood reporter.
Herečka Millie Bobby Brownová si novým účesem i světlejší barvou přidala roky. Zbytečně vypadala o několik let starší.
Raperka Nicki Minaj zvolila blond kštici, ale fanoušci šíleli. „Je mi jedno, co si o mě kdo myslí. Už dávno mám takové vyjádření lidí u zadku,“ vzkázala drsně před časem na Instagramu.
Zpěvačka Rihanna odhalila své roztomilé kudrlinky, které si nechala odbarvit. Ale u fanoušků moc nepochodila.
Zpěvačka Rita Ora v minulosti účesy často měnila.
Herečka Zendaya si nechala vlasy odbarvit kvůli natáčení. Jinak je ale věrná tmavým vlasům.
