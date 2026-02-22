|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Radikální změna, krutá reakce. Tyto vlasové proměny se slavným nepovedly
Odhalená těla i oslnivé kostýmy. Rio de Janeiro ožilo karnevalem
Brazilské Rio de Janeiro opět hýří barvami a městem se nese hudba. Karneval přináší obnažená těla, dokonalé kostýmy a radost. Podívejte se do naší galerie na výběr masek, které na sebe letos...
Za nadbytečná kila mohlo před mnoha lety zlomené srdce, říká Andrea po proměně
Jednačtyřicetiletá Andrea Kupková se po porodech dvou dětí do zdravého životního stylu opřela ještě víc než v minulosti. Jako mladá holka milovala párty, kde si dopřávala koktejly – a váha šla...
Slavní, kterým manželství vydrželo jen krátkou dobu
Někdy láska nevydrží a pár si jde raději po svých. A ač se dva snaží sebevíc, nemá smysl ve vztahu přetrvávat. Mnohé slavné hvězdy spolu vydržely jen pár hodin, jiné týdny, další měsíce. Každopádně...
Supermodelka Cindy Crawfordová slaví šedesát, stárne s grácií
Herečka a bývalá topmodelka Cindy Crawfordová už patří mezi šedesátnice. Žena s podmanivým pohledem, dokonalým úsměvem i něžnou pihou na tváři pobláznila v mládí celý svět. Byla vdaná za Richarda...
Už to zase není trapas. Vrací se úzké džíny, boho i tenisky na klínku
Rok 2026 přináší snad ještě víc módní nostalgie než ty předchozí. Celebrity, influenceři a nejmladší generace se navracejí k ikonickým kouskům z nultých a desátých let – od úzkých bokovek a culottes...
Návrat starých nemocí. Proč zapomenuté smrtící infekce ožívají, líčí infektolog
Ještě nedávno byla považována za banální „nemoc špinavých rukou“. Jenže loni žloutenka typu A ukázala i mnohem nebezpečnější tvář. Proč přibylo těžkých průběhů? Koho nemoc ohrožuje nejvíc a jak se...
Nejdřív hubnutí a pak nutná operace. Žena se změnila k nepoznání
Když měla čtyřiadvacetiletá Elliemay Sherwinová své „nejtěžší“ období, vážila sto šedesát kilogramů. Pak jí lékaři řekli, že s takovou nadváhou nikdy nebude mít potomky. To ji natolik vyděsilo, že se...
Kam se poděli kamarádi z mládí? Kdy je čas na restart a kde hledat nové
V mládí je přátelství jako řeka — přirozeně vzniká, plyne a jen těžko mizí. V dospělosti však tento tok často zpomalí, rozdělí se do větví, změní směr a někdy se i úplně vytratí. Jak poznat, že má...
Sauna je zdravá i pro pacienty s vysokým tlakem. Stačí zvolit správně
Saunování patří k oblíbeným rituálům Čechů. Uvolňuje, zahřívá a přináší pocit restartu. Mnozí se však ptají, zda je bezpečné i pro lidi s vysokým tlakem nebo cholesterolem. Odpověď lékařů je jasná –...
Přehnaně pečují a nedají volnost. Tak pečují vrtulníkoví rodiče
Snad každý rodič se snaží své dítě chránit. Stejně jako v mnoha jiných případech ale i v tomto případě platí, že všeho moc škodí. Mohl by se z vás totiž stát „vrtulníkový rodič“. Co to přesně...
Proč jste pořád unavení? Těchto deset návyků vám krade energii
Když ráno zazvoní budík, máte pocit, že jste vůbec nešli spát? Přes den se ploužíte jako mátoha a večer znovu „upadnete do kómatu“? Tady něco nehraje. Zkuste zjistit, co vám bere energii.
Radikální změna, krutá reakce. Tyto vlasové proměny se slavným nepovedly
Většina žen má někdy chuť změnit účes nebo barvu vlasů. Změna je fajn, ale ne vždy se povede a mnohdy je těžké vzít své rozhodnutí zpět. Podívejte se do naší galerie na známé krásky, které se...
Devět dětí a postavu má jako modelka. Žena vzhledem šokuje
Pětačtyřicetiletá Vesna Milićevićová ze Srbska už je devítinásobnou mámou. A stále vypadá skvěle. Má štíhlou postavu a za vším stojí úplně jednoduchý recept. Podle ženy je nejdůležitější pohoda a...
Nenechte strach mařit své sny. Známe techniky, jak ho překonat
Každý z nás má sny, které by chtěl žít, a cíle, které by rád naplnil. Přesto se často zastavíme dřív, než vůbec vykročíme. Strach z neúspěchu je tichý hlas, který nás paralyzuje – a nenápadně...
Horoskop pro každé znamení na 9. týden roku 2026
Valentýn za námi, jaro ještě daleko před námi. Co nám hvězdy slibují pro následující únorový týden? Blíženci, budete mít pocit, že zvládnete cokoli. Dýchejte a zvažujte momentální síly - pak to dáte....
Jacob Elordi kraluje Hollywoodu. Jak se ze zakřiknutého chlapečka stala hvězda
Herec Jacob Elordi je nepřehlédnutelný. Na plátně válí, a navíc měří bez čtyř centimetrů dva metry. Z dříve zakřiknutého chlapečka je hvězda první velikosti a ta největší sláva ho zřejmě ještě čeká....
Citlivé a romantické. Jaké jsou slavné Ryby Daniel Craig nebo Drew Barrymore
Ryby jsou bytosti velmi romantické, senzitivní, často žijící v iluzích a s velkou vnitřní potřebou se pro něco nebo někoho obětovat. Jak toto znamení ovlivňuje životy a kariéry známých osobností,...