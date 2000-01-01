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Ve filmu a v seriálech to vypadá, že si sexuální scény herci a herečky nesmírně užívají. Skutečnost je ale taková, že si to snad nikdy nikdo ze slavných hvězd neužil. Naopak to považují za vcelku otřesné zkušenosti a raději by se takovým scénám už vyhnuly. Přečtěte si v galerii, co na ně říkají.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka Dakota Johnsonová si užila nespočet sexuálních scén před kamerou v Padesáti odstínech šedi. Ačkoli to mohlo vypadat, že je mezi ní a hercem Jamiem Dornanem neskutečná chemie a přitažlivost, ve skutečnosti pro ně byly sexuální scény muka. „Je potřeba choreografie, vytrvalost a hodně velké odhodlání. Upřednostňuji autentické scény a nahotu, protože když to mám udělat pořádně, nechci něco skrývat. Je to role. A tak jsem k tomu vždy přistupovala. Byla to dřina, kterou bych přirovnala k jakékoli jiné fyzické práci,“ sdělila pro Vogue.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Sydney Sweeney se neskutečně odvázala v seriálu Euforie. Ukázala se tam ve velmi kontroverzních scénách. „Jsem nervózní, když mám být na pódiu a je přímý přenos. Paradoxně kvůli natáčení sexuálních scén nejsem nervózní vůbec. Ženské tělo je mocná zbraň, jsem ráda, že jsem díky němu mohla odvyprávět příběh mé postavy,“ uvedla pro IMDb.
Autor: Instagram sydney_sweeney
Herečka Jennifer Lawrence uvedla pro Vogue, že natáčení intimních a sexuálních scén je pro ni snazší s kolegy, které předtím neznala, než s dlouholetými přáteli. Dle jejího názoru jsou tyto scény s cizími lidmi méně trapné, protože na place neřeší žádnou vzájemnou hereckou či osobní historii. Zároveň dává přednost tomu, když jde o naprostou profesionalitu bez intimních koordinátorů.
Autor: AP
Herečka Florence Pughová popisuje intimní scény jako „tanec“, který vyžaduje profesionální koordinaci, aby se předešlo nepříjemným situacím. Přiznala, že má zkušenosti s naprosto nevhodnými režijními pokyny, ale díky skvělým koordinátorům intimity se její pohled změnil k lepšímu. Sama se před kamerou zcela odhalila například v dramatu Oppenheimer.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Keira Knightley před časem prohlásila, že už odmítá natáčet sexuální a odhalené scény. Uvedla, že je to kvůli „mužskému pohledu“ a vlastní ješitnosti. Nechce, aby ji lidé viděli nahou před štábem plným mužů a raději využívá dablérky. Od narození dětí má v každé smlouvě klauzuli o zákazu nahoty. Přesto měla v minulosti sexuální scénu například ve filmu Pokání.
Autor: Reuters
Herečka Nicole Kidmanová se sexuálních scén rozhodně nebojí. Téměř v každém druhém filmu se bez okolků před kamerou na oko pomiluje se svým hereckým kolegou. V seriálu Sedmilhářky to byl její denní chleba. „Nemám problém dělat to několikrát, aby to bylo dokonalé a uvěřitelné. Nemůžete před diváky nic schovat, dávám do toho všechno,“ sdělila pro The Guardian.
Autor: Reuters
Partnerem Nicole byl v seriálu Sedmilhářky herec Alexander Skarsgard. Pro něj to nebylo lehké natáčení, protože se k Nicole musel chovat hrubě a obzvlášť on s tím měl velké problémy. „V reálném životě jsem jiný. Chovat se takovým způsobem je pro mě nepřípustné, takže jsem se docela zapotil,“ nechal se slyšet tento hollywoodský fešák.
Autor: AP
S herečkou Nicole Kidmanovou má za sebou sexuální scény i herec Zac Efron. Ten s ní měl „sex“ před kamerami ve filmu Rodinná aféra. „Byl jsem strašně nervózní. Je to jedna z nejlepších hereček, nechtěl jsem nic pokazit,“ uvedl.
Autor: Instagram @zacefron
Herečka Kate Winsletová uvedla, že natáčení intimních scén bez koordinátora intimity pro ni bylo v mládí stresující, a zpětně lituje, že neměla nikoho, kdo by se jí zastal. Postrádala podporu, která by jí umožnila ohradit se proti nevhodným úhlům kamery nebo prosadit menší počet lidí na place. Sexuální scénu měla například ve snímku Titanic s Leonardem DiCapriem.
Autor: AP
„Nevím, jestli jste mluvili s někým, komu to připadalo rušivé, ale většinou lidé říkají, že se díky tomu cítili pohodlně a bezpečně a měli díky tomu pocit, že jsou schopni dělat tuto práci. Kdybych je tam neměla, cítila bych se nepohodlně,“ uvedla herečka Emma Thompsonová, která se před kamerou svlékla ve snímku Hodně štěstí, Leo Grande.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Emilia Clarke se ukázala bez oblečení a v intimních scénách v seriálu Hra o trůny, kde ztvárnila Daenerys Targaryenovou. Natáčení těchto scén pro ni bylo velmi nepříjemné. Přestože zpočátku neměla s nahotou problém a vnímala ji jako součást práce čerstvé absolventky herecké školy, později přiznala, že to pro ni bylo děsivé a mnohdy před natáčením plakala na toaletě.
Autor: Reuters
Herečka Phoebe Dynevorová uvedla, že natáčení intimních scén bylo díky koordinátorům intimity bezpečné a připomínalo spíše choreografii tance nebo kaskadérský kousek, při kterém se používaly rekvizity, jako např. jógové míče. Před kamerou se takto proslavila v roli Daphne Bridgertonové v historickém seriálu Bridgertonovi a ve filmu Fair Play.
Autor: AP
Herec Michael Fassbender se stal známým tím, že se při natáčení intimních scén nestydí odhalit a klade velký důraz na to, aby tyto scény nepůsobily vzrušivě, ale spíše naturalisticky, smutně a obnažovaly vnitřní démony postav. Fassbender uvedl, že nejlepší způsob, jak se vyrovnat s rozpačitostí při intimních scénách, je udržovat si smysl pro humor a brát je jako choreografii. Zároveň se snažil, aby v těchto momentech vypadal spíše ošklivě a odpudivě, než aby působil přitažlivě. Odhalil se například ve filmu Stud nebo Nebezpečná metoda.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Sharon Stone otevřeně promluvila o natáčení sexuálních scén v nedávných rozhovorech i ve své autobiografii The Beauty of Living Twice. Dnes tvrdí, že moderní sexuální scény ve filmech a seriálech jsou příliš vulgární, tvrdé a divákovi nic netají. Upřednostňuje intimitu založenou na touze, tajemství a představivosti. Její sexuální scény ve filmu Základní instinkt jsou legendární.
Autor: AP
Herec Michael Douglas přirovnal natáčení intimních scén k choreografii bojových scén. Zdůraznil, že je nutné mít vše dopředu přesně nacvičené a komunikovat s partnerkou, aby se cítila bezpečně. Odmítl trend nových koordinátorů intimity s tím, že jde o zbytečný zásah. Odhalil se a proslul takto zejména v erotických thrillerech devadesátých let, jako jsou Základní instinkt, Skandální odhalení a Osudová přitažlivost.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Herečka Viola Davisová uvedla, že natáčení milostných scén je pro ni nekomfortní a nepřirozené. Prohlásila, že v nich již odmítá účinkovat, pokud partner nemá „velké břicho“, což podle ní nutí autory psát hlubší příběhy založené na emocích namísto pouhého předvádění vypracovaných těl. Sexuální scény měla například ve filmu Vražedná práva.
Autor: AP
Herečka Emma Stone považuje natáčení intimních scén za součást herecké práce a vyžaduje, aby byly autentické vůči příběhu. Vzhledem k tomu, že tyto scény vnímá jako prostředek vyjádření vývoje postavy, byly pro ni díky přítomnosti koordinátorů intimity na place snadnější a bezpečnější, než se mohlo zdát. Sexuální scény měla ve snímcích Chudáčci nebo Favoritka.
Autor: AP
Herec Jon Hamm vnímá natáčení sexuálních scén před kamerou jako absurdní, ale profesionální zážitek. Svůj přístup k natáčení intimních scén s herečkami přirovnal k situaci, kdy člověk zmokne v dešti – v určitém bodě si prostě uvědomí, že je mokrý, a nemá smysl se stresovat, takže nezbývá než si to užít. Zmínil také, že pohybovat se před štábem ve speciálním tělovém prádle není žádná velká zábava, ale s kolegy se vždy snaží najít humor, aby situaci odlehčili. Blýskl se polonahý například v seriálu Fargo.
Autor: AP
Herečka Rosamund Pike měla velice odvážné sexuální scény ve filmu Zmizelá. „Nějaký čas jsem měla před očima, jak je můj kolega od hlavy k patě potřísněný červenou barvou a chvíli mi z toho bylo zle. Myslím, že to můj mozek nechápal,“ smála sp ozději v rozhovoru s Jimmy Fallonem.
Autor: Reuters
Herec Ryan Reynolds o natáčení sexuálních scén před kamerou řekl, že ve skutečnosti nejsou vůbec sexy a jsou velmi nepohodlné. Vysvětlil, že když herci předstírají intimitu, stojí přímo za nimi desítky unavených a hladových členů štábu. Ukázal se odhalený zejména ve filmu Deadpol.
Autor: AP
Herečka Amanda Seyfriedová uvedla, že natáčení intimních scén je často technické, ale zpočátku se kvůli absenci koordinátorů intimity cítila pod tlakem a nepříjemně. Ve své kariéře ztvárnila řadu odvážných rolí, včetně proslulé pornohvězdy ve filmu Lovelace: Pravdivá zpověď královny porna a svůdnice v dramatech Chloe nebo Svědectví o Ann Lee.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Mila Kunis označila natáčení sexuálních scén za „nepříjemné a divné“, protože se odehrávají před velkým štábem, a zdůraznila, že na nich není nic erotického. Jako problém také vnímala, že v reálném životě je velmi stydlivá a má obavy o své tělo. Sexuální scény měla například ve filmu Kamarád taky rád.
Autor: AP
Herečka Natalie Portmanová uvedla, že natáčení sexuálních scén je pro herce vždy nepříjemné, protože jde o technický proces bez jakéhokoliv soukromí. Ocenila však přínos koordinátorů intimity, kteří zajišťují bezpečné a profesionální prostředí. Před kamerou se takto ukázala zejména ve filmu Černá labuť, kde ztvárnila intimní scénu s Milou Kunisovou a ve snímku Hotel Chevalier.
Autor: Profimedia.cz
Herec Henry Cavill označuje sexuální scény ve filmech za často nadužívané a uvedl, že jim nerozumí. Věří, že divácká představivost funguje často lépe než vizuální zobrazení, a považuje natáčení intimních scén za extrémně nekomfortní a nepřirozené, pokud přímo nerozvíjejí samotný příběh. Sexuálních scén se dočkal hlavně v historickém seriálu Tudorovci (kde hrál vévodu Charlese Brandona) a ve svém prvním filmu Laguna.
Autor: AP
Herečka Shailene Woodley uvedla, že při natáčení preferuje „realismus před cudností“ a považuje za nerealistické, když mají herečky během sexuálních scén na sobě podprsenku. S režiséry a herci otevřeně komunikuje o hranicích a intimních choreografiích, aby se nikdy necítila nekomfortně. Před kamerou se takto intimně ukázala především ve filmu Endings, Beginnings nebo ve snímku Kouzlo přítomného okamžiku.
Autor: Reuters
Herečka Gwyneth Paltrowová označila používání koordinátorů intimity v Hollywoodu za omezující a řekla: „Pocházím z éry, kdy se člověk svlékl, vlezl do postele a kamera běžela.“ Odmítla striktní choreografii dotyků a uvedla, že by jí to jako umělkyni připadalo příliš svazující. Sexuální scény měla například ve snímku Marty Supreme.
Autor: AP
Herec Brad Pitt se v souvislosti se svými filmovými intimními scénami vyjádřil, že pro něho byly často zvláštní či „trapné“, ale postupem času se jim začal vyhýbat. Sám se ukázal v několika slavných milostných scénách – nejvíce vyčnívají jeho počátky kariéry, například film Thelma a Louisa s Geenou Davisovou.
Autor: Reuters
Herečka Olivia Wilde vnímá natáčení filmových sexuálních scén jako nepřirozené a podle ní dlouho postrádaly realističnost. Při režírování filmu To nic, drahá se proto rozhodla pro intimní scény zajistit profesionální koordinátory a zaměřila je výhradně na ženské potěšení. Sama se před kamerou odvážně ukázala například ve snímku I Want Your Sex či v komedii Absolventka.
Autor: Profimedia.cz
Herec Justin Timberlake popsal natáčení sexuálních scén jako extrémně vyčerpávající, únavné a v mnoha ohledech otravné. Podle jeho vyjádření trvají takové scény i 12 hodin, jsou plné technických detailů, opakovaného dialogu a fyzických nároků. Herec se také nechal slyšet, že kvůli ztrátě soukromí a neustálé přítomnosti štábu je těžké působit přirozeně. Sexuální scény měl například ve filmu Kamarád taky rád.
Autor: AP
Herec Matt Damon uvedl, že natáčení intimních scén je pro herce často spíše nepříjemné a bolestivé než vzrušující. Dále se vyjádřil, že intimita musí být předem detailně choreograficky naplánována, a v některých případech herci kvůli autenticitě podstupují i fyzické nepohodlí. Blýskl se během sexuální scény ve filmu Suburbicon.
Autor: Reuters
Herečka Anne Hathaway uvedla, že natáčení sexuálních scén bylo v minulosti mimo její komfortní zónu a připadala si při něm zranitelná. V novějších projektech klade důraz na to, aby scény vyjadřovaly ženské potěšení a energii. Sexuální scény měla například ve snímku Láska a jiné závislosti.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Megan Foxová označila natáčení intimních scén před kamerou za náročné a technické, přičemž zdůraznila, že pro herce bývají tyto momenty často nepohodlné a postrádají jakoukoli romantiku, kterou vidí divák ve výsledném filmu. Podle jejích slov je náročné koordinovat pohyby a emoce s kolegy v prostředí plném štábu a kamer. Sexuální scény měla například ve filmu Přátelé s dětmi.
Autor: Getty Images
Herec George Clooney se natáčení intimních scén vyhýbá, protože je považuje za nepříjemné. Sám se proto v takových rolích příliš neukazuje. Výjimku udělal ve filmu Američan z roku 2010, kde hrál nájemného vraha a natočil zde poměrně odvážnou milostnou scénu s herečkou Violante Placido.
Autor: Reuters
Natáčení milostných scén považuje herec Colin Farrell za stresující, přičemž nejvíce nervózní byl při své vůbec první filmové scéně ve snímku Tábor tygrů, kde musel žádat režiséra Joela Schumachera o radu kvůli úpravě ochlupení. Později natáčel odvážné či intimní scény například v dramatu Zabití posvátného jelena s Nicole Kidmanovou, které popsal jako čistě „obchodní záležitost“.
Autor: Reuters
Herec Alec Baldwin se v souvislosti se sexuálními scénami nejvíce vyjadřoval ke svému filmu Prvorozená z roku 2006. V něm ztvárnil postavu, která má poměr se svou nevlastní dcerou. „Bylo to děsivé,“ uvedl.
Autor: AP
Herečka Gillian Andersonová označila natáčení sexuálních scén před kamerou za „nikdy radostnou“ a vyčerpávající záležitost, často probíhající ve stísněných prostorách. Přestože sama hrála sexuální koučku v seriálu Sexuální výchova, intimní koordinátory velmi oceňuje, protože hercům zajišťují bezpečné prostředí a komfort.
Autor: AP