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KVÍZ: Od pravopisu po planety. Jak obstojíte ve 100 otázkách ze základní školy?
Jak dobře si pamatujete učivo ze základky? Připravili jsme pro vás na konec školního roku velký kvíz z češtiny, matematiky, dějepisu, zeměpisu i přírodních věd. Odpovězte na 100 otázek a zjistěte,...
Sexuální scény ve filmech: Slavní herci prozradili, proč je nesnášeli
Ve filmu a v seriálech to vypadá, že si sexuální scény herci a herečky nesmírně užívají. Skutečnost je ale taková, že si to snad nikdy nikdo ze slavných hvězd neužil. Naopak to považují za vcelku...
Dřina, pot a slzy kvůli dítěti. Monika v Extrémních proměnách zhubla 57 kilo
Monika si na život s obezitou zvykla a asi by se o změnu ani nezačala snažit, kdyby neslyšela od svého lékaře šokující verdikt: pokud zásadně nezhubne, nemá šanci přirozeně otěhotnět. Jenže ...
KVÍZ: Znáte slavné tatínky ze světových pohádek a filmů?
Otcové, tátové a tatínci slaví 21. června svůj svátek! Jak dobře je znáte? Otestujte si své znalosti v našem kvízu. Tentokrát vás potrápíme otázkami ze zahraničních pohádek a filmů.
Proměny Olivie Wilde: Jak dnes vypadá kráska ze seriálu Dr. House?
Herečka Olivia Wilde na sebe upozornila jako třiadvacetiletá sexy doktorka v seriálu Dr. House. Její uhrančivý pohled mnohé muže dostával do kolen. Podívejte se v naší galerii, jak se během let...
Neměli téměř nic. Slavné osobnosti prozradily, jaké bylo jejich dětství
Nejen v dospělosti slavné hvězdy zažívají bláznivé chvíle. Často vzpomínají na své dětství, které prožily ve velmi skromných podmínkách. Právě takové poměry podle nich mohly za to, že se jim v životě...
Hlídejte pití a chlaďte, klidně pistolkou. Jak chránit děti v horkém počasí
Vedra snášejí děti hůř než dospělí a některé „osvědčené“ triky jim spíš ublíží – třeba oblíbená plena přehozená přes kočárek. Jejich tělo totiž ještě neumí hospodařit s teplem jako to vaše, takže...
Vysnila si proměnu po porodech, operace však ženu stála život
Kenly Millan Aponte v pětatřiceti letech odcestovala z Kentucky do Miami, kde měla podstoupit plastiku jako odměnu za dva porody. Přestože měla klinika skvělé reference, dvojnásobná maminka tam během...
Černá už by měla být v českých ulicích na blacklistu, míní osobní stylistka
Že naše nálada ovlivňuje náš šatník, respektive to, co si ráno vezmeme na sebe, je obecně známé. Ale může náš šatník ovlivnit naši náladu? A proč se v českých ulicích tak málo oblékáme do výrazných...
Chcete chodit nahá? Zkuste nude líčení, už je zase trendy
Jak letní počasí nabírá na síle, uchylujeme se pomalu k lehčím a jednodušším způsobům líčení a necháváme vyniknout svou přirozenost. Ke slovu přichází takzvané nahé líčení, chcete-li nude make-up.
Slunce dávkujte po kapkách. Prospěje, ale všeho moc škodí
Sluneční paprsky jsou pro nás nepostradatelné. Vytvářejí vhodné podmínky pro život na naší planetě, pohánějí přírodní koloběhy. Blahodárné účinky mají i na naše zdraví a psychiku. Přesto všechno je...
Robotická láska i výchova dětí. Jak umělá inteligence promění naše vztahy?
Umělá inteligence se plíživě stává součástí našich každodenních životů. Používáme ji čím dál častěji i místo standardního „googlování“. Radíme se s ní ohledně formulace e-mailů, sestavování rodinných...
KVÍZ: Od pravopisu po planety. Jak obstojíte ve 100 otázkách ze základní školy?
Jak dobře si pamatujete učivo ze základky? Připravili jsme pro vás na konec školního roku velký kvíz z češtiny, matematiky, dějepisu, zeměpisu i přírodních věd. Odpovězte na 100 otázek a zjistěte,...
Sexuální scény ve filmech: Slavní herci prozradili, proč je nesnášeli
Ve filmu a v seriálech to vypadá, že si sexuální scény herci a herečky nesmírně užívají. Skutečnost je ale taková, že si to snad nikdy nikdo ze slavných hvězd neužil. Naopak to považují za vcelku...
Plastika víček: Kdy pomůže vzhledu a kdy už řeší zdravotní potíže
„Operace očních víček, odborně nazývaná blefaroplastika, patří celosvětově k nejčastěji prováděným procedurám. Přesto kolem ní stále koluje řada mýtů a obav. Kdy může skutečně pomoci a proč někdy...
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
Červnový úplněk 2026 v Kozorohu: jaký má vliv a jak ho využít ve svůj prospěch
V úterý 30. června 2026 v 1:56 SELČ nastane úplněk ve znamení Kozoroha. Měsíční fáze spojená s odpovědností, životními cíli a hledáním pevné půdy pod nohama.
Ryby najdou směr, Raci klid, Panny se odvážou. Horoskop na léto a prázdniny
Prázdniny jsou skoro tady a vy se určitě těšíte na to, co pěkného zažijete. Je to čas, kdy svět na chvíli vypadne z běžné rutiny a děje se něco zajímavého. Pojďte se podívat na svůj prázdninový...