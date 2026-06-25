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Sexuální scény ve filmech: Slavní herci prozradili, proč je nesnášeli

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  8:35
Slavní a sexuální scény Dakota Johnsonová jako hvězda reklamní kampaně značky Calvin Klein (březen 2026) Sydney Sweeney v seriálu Euforie (2026) Jennifer Lawrence na Governors Awards v Los Angeles (17. listopadu 2024) Něžnou róbu herečka Florence Pughová zbytečně „zkazila“ odhalenými bradavkami. Keira Knightley (Zlaté glóby, Beverly Hills, 5. ledna 2025) Nicole Kidmanová na Met Gala v New Yorku (4. května 2026) Alexander Skarsgard v New Yorku (2. února 2026) Zac Efron na Instagramu Kate Winsletová v Londýně (3. prosince 2025) Emma Thompsonová ve filmu Hodně štěstí, pane Veliký (2022) Emilia Clarke na cenách Emmy (Los Angeles, 22. září 2019)
Ve filmu a v seriálech to vypadá, že si sexuální scény herci a herečky nesmírně užívají. Skutečnost je ale taková, že si to snad nikdy nikdo ze slavných hvězd neužil. Naopak to považují za vcelku otřesné zkušenosti a raději by se takovým scénám už vyhnuly. Přečtěte si v galerii, co na ně říkají.

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