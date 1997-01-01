náhledy
Někteří opustili herectví napořád, jiní jen na pár let a zase se k němu vrátili. Podívejte se do naší galerie, kteří herci potřebovali pauzu, aby se dostali do lepší duševní pohody, a chtěli si užívat života místo pózování před paparazzi. Mnoho z nich se vrhlo na úplně jiné pracovní odvětví.
Herečka Cameron Diazová se před lety rozhodla dát si od herectví pauzu, protože si chtěla užívat rodinného života. Nakonec si ale po letech přece jen ve filmu zahrála, a to v hollywoodském akčním snímku Návrat do akce. Nyní se ale opět věnuje svým dvěma dcerkám, které mají s manželem díky náhradnímu mateřství.
Herec Michael Douglas přestal hrát, protože cítil, že to potřebuje. „Od roku 2022 jsem nepracoval cíleně, protože jsem si uvědomil, že musím přestat. Téměř šedesát let jsem tvrdě pracoval a nechtěl jsem být jedním z těch lidí, kteří na place padnou mrtví. Nemám v úmyslu se tam vracet. Říkám, že nejsem v důchodu, protože kdyby se stalo něco zvláštního, vrátil bych se, ale jinak ne,“ uvedl na tiskové konferenci na filmovém festivalu v Karlových Varech v roce 2025.
„Dnes jsem naplněna radostí a spokojeností, když žiji svou vizi. Chvála bohu, jsem tak vděčná za svá požehnání. Odstoupit od toho, co se zdá být zřejmou volbou (bohatství a sláva), může být občas děsivé, ale vstoupit do své dharmy nahradí strach naplněním,“ uvedla herečka Evangeline Lilly a trochu tím vyděsila své fanoušky, protože mají obavy, zda není součástí nějaké nebezpečné sekty. Odstěhovala se mimo Hollywood a žije na farmě s větší skupinou lidí.
„Odešel jsem od herectví, abych se mohl věnovat své ženě a dětem a dělat něco smysluplnějšího. Buduji firmy a snažím se žít takový život, za který se nemusím stydět a mohu na něj být hrdý, uvedl herec Ian Somerhalder pro People.
„Jsem v pořadu Dva a půl chlapa a nechci v něm hrát. Prosím, přestaňte se na to dívat a plnit si hlavu špínou… Pokud někomu škodím, nechci tu být. Nechci přispívat k Satanovu plánu. Nemůžete být opravdový bohabojný člověk a zároveň hrát v takovém televizním pořadu. Vím, že nemůžu. Nejsem v pohodě s tím, co se učím, co říká Bible a s tím, že jsem v tom televizním pořadu,“ řekl herec Angus T. Jones ve videu na YouTube natočeném pro křesťanskou církev Forerunner. Od herectví si tak dal pauzu. Pak se znovu před kameru vrátil v seriálu Bookie.
„Neexistuje šance, že bych se k filmu vrátila. Žije se mi až moc dobře na to, abych se opět vrátila do Hollywoodu a přišla o tak cenný čas s rodinou. Žádný honorář vám něco takového nenahradí,“ uvedla herečka Bridget Fonda pro Daily Mail.
„Rozhodla jsem se, že chci v životě dělat jiné věci, než jen čekat na záběry a natáčení a žít v přívěsu. Chci opravdový život, který mě bude naplňovat,“ uvedla herečka Mia Wasikowska a jasně tak odpověděla na otázky fanoušků, proč se rozhodla dát si od herectví pauzu. Naposledy si zahrála ve filmu Club zero z roku 2023.
Herec Brendan Fraser se stáhl z hereckého světa, když začal mít zdravotní obtíže. Tehdy si uvědomil, že je pro něj cennější vlastní život a zdraví než peníze. Nakonec se k hraní vrátil o několik let později. A to když zazářil ve filmu Velryba.
Rodák z Anglie, herec Daniel Day-Lewis měl za sebou skvělou kariéru v Hollywoodu s rolemi ve filmech jako Moje levá noha, Až na krev nebo Lincoln. V roce 2017 vzkázal fanouškům, že už dál nebude hercem, a prosil o respektování soukromí. Podle jeho manažera už měl dost Hollywoodu a chtěl mít po letech klid. Definitivně se od své profese ale neodstřihl. Zahrál si nyní hlavní roli v dramatu Anemone, který napsal a natočil jeho syn Ronan. Premiéru bude mít v říjnu 2025 na filmovém festivalu v New Yorku.
Phoebe Catesová se dřív živila jako herečka. Na svém hereckém kontě má snímky jako Gremlins, Miluji tě k smrti nebo Nepovedený večírek. Herecké kariéry se vzdala a začala se věnovat něčemu jinému. Dnes vlastní v Los Angeles butik s luxusním zbožím, který pojmenovala Blue Tree.
Herec Teddy Dunn se proslavil rolí Duncana Kanea v seriálu Veronica Mars. Rozhodl se ale, že se stane právníkem. Dnes má vlastní advokátní kancelář a věnuje se především rodině.
Rodačka z Texasu, bývalá herečka Jennifer Stone je nejvíc známá svou rolí Harper Finkle v seriálu Disney Channel Wizards of Waverly Place. V roce 2017 se ale rozhodla, že by chtěla být psycholožkou, a vrhla se na studia na vysoké škole. Nyní se tedy věnuje této činnosti a herectví už je minulostí.
Herec Rick Moranis na vrcholu své herecké kariéry získal role ve filmech Spaceballs, Parenthood, Flintstoneovi a Honey I Shrunk the Kids. Po smrti své manželky, která zesnula v pouhých pětatřiceti letech, opustil kanadský rodák Hollywood, aby se mohl starat o své děti.
Rodačka z Kalifornie, herečka Karyn Parsonsová se stala oblíbenou hvězdou díky rolím ve snímcích jako Čerstvý princ z Bel-Air, Major Payne a The Job. Později se rozhodla, že bude raději za kamerou a přidá se k filmovému štábu. Nakonec se vrhla na charitu a podporu černošských dětí a také vydala několik knih určených právě dětem.
Herec Michael Schoeffling se proslavil rolí Jakea Ryana po boku Molly Ringwaldové ve filmu Šestnáct svíček z 80. let. Získal také role ve filmech Divoká srdce se nedají zlomit, Výprava za vizí a Mořské panny. Nakonec se rozhodl ukončit hereckou kariéru, přestěhoval se s rodinou zpět do Pensylvánie a založil si firmu na zpracování dřeva.
Bývalá herečka Eliza Dushku v rozhovoru pro Boston Magazine, publikovaném v září 2024, prozradila, že získala certifikaci v psychedelické terapii a pracuje na získání magisterského titulu v oboru poradenství a klinického duševního zdraví. Kromě toho ona a její manžel Peter Palandjian financují klinické studie a výzkum terapeutického využití psychedelik pro péči o pacienty bojující s posttraumatickou poruchou.
Herečka Amanda Bynesová byla hvězdou filmů pro náctileté a měla našlápnuto na velmi úspěšnou kariéru. Pak ale propadla drogám a hollywoodská hvězda byla ta tam. Dnes už nemá zájem se k herectví vracet, působí jako umělkyně.
Mara Wilsonová zazářila jako dítě ve filmu Matylda. Nyní pracuje jako spisovatelka, dabérka a příležitostně i jako divadelní herečka. Namluvila také audioknihy a věnuje se psaní divadelních her. Kromě své tvůrčí práce je také aktivistkou, zejména v oblasti povědomí o duševním zdraví a pro osoby s chronickými onemocněními, jako je dysautonomie.
Herec Jack Gleeson si dal několik let od herectví pauzu a znovu zazářil v seriálu Hra o trůny. Ačkoli původně se k herectví vracet nechtěl, dnes říká, že si ho opět užívá.
Herečka Portia de Rossi odešla od herectví, protože si chtěla založit vlastní podnikání a věnovat se jiným zájmům, včetně psaní. V minulosti si zahrála ve filmech Stigmata z roku 1999 nebo Vřískot 2 z roku 1997 a také byla hvězdou seriálu Ally McBealová.
