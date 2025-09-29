|
Hvězdy, které se stáhly z Hollywoodu a vybraly si soukromí
VIP a proměny. Přehnali to s plastikami a přestávají si být podobní
Touha po věčném mládí někdy může přerůst v posedlost. A své o tom vědí i některé slavné hvězdy. Snaží se za každou cenu udržet mladistvý vzhled nebo se zbavit zdánlivých nedokonalostí. Volí botox,...
Jak se jmenují doopravdy? Skutečná jména známých hvězd
Známe je pod nějakým jménem, ale jejich rodiče jim dali jména jiná. Podívejte se do galerie, kterým hvězdám bylo doporučeno změnit si rodné jméno a rázem se z nich stal někdo jiný. Patří sem Marilyn...
Někteří opustili herectví napořád, jiní jen na pár let a zase se k němu vrátili. Podívejte se do naší galerie, kteří herci potřebovali pauzu, aby se dostali do lepší duševní pohody, a chtěli si...
Lidé mající negativní postoj ke stárnutí umírají až o sedm let dřív, říká socioložka
Vnímáte stáří jako krutou nevyhnutelnost? Nebo jako požehnání, kterého se můžete jednou dožít? Pokud vnímáte budoucnost spíše jako optimistický scénář, jste ve výhodě. Lidé mající negativní postoj ke...
Herec Jude Law může být pyšný táta. Dcera Iris září krásou i úspěchem
Čtyřiadvacetiletá modelka Iris Law díky svému slavnému tatínkovi, herci Jude Lawovi, vplula do světa šoubyznysu s naprostou lehkostí. V tomto světě se cítí jako ryba ve vodě a na přehlídkových molech...
Slavní, kteří potvrdili zničené partnerské vztahy kvůli vlastní chybě
Ani slavné tváře nejsou bez chyby a mnohdy umí i veřejně přiznat, že něco přehnaly. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které mají za sebou podvádění svých partnerů a veřejně uznávají, že to...
Bolest, brnění, zakopávání? Co je polyneuropatie a jak ji poznat
Brnění nohou, pálení či časté zakopávání. Polyneuropatie trápí miliony lidí a může výrazně ovlivnit kvalitu života. Vzniká nejčastěji u diabetiků, ale i při nadměrném užívání alkoholu nebo po...
Zhubněte podle horoskopu. Jaká dieta je ideální pro vaše znamení?
Chcete zhubnout s dietou, která vám bude šitá na míru? Hvězdy vám napoví. Každé znamení má jiné předpoklady i slabiny, proto stojí za to zjistit, co vašemu tělu prospívá a čemu se raději vyhnout....
Pštros, hruška nebo skořice. Víte, co obsahuje vaše kosmetika?
Prokousat se malými písmenky na etiketách a obalech kosmetických přípravků není vždycky snadné. Některé obsažené složky znáte, u jiných možná nemáte ani ponětí, oč jde. Ale vědět, co a proč vaše...
Černá móda není smutná. Udělejte si ji svěží a elegantní
Trendy barvy přicházejí a odcházejí, ale černá zůstává. Nicméně neškodí kombinovat ji s dalšími odstíny – a které jiné spojení je klasičtější a oblíbenější než černo-bílé?
Na podzim vytáhněte šaty po babičce. Žádný vzor není moc ošklivý
Květinové vzory už nepřekvapí ani na podzim. Letos ovšem designéři sáhli hluboko do babiččiny garderoby. Žhavým trendem se staly retro střihy šatů, krajkové límečky, dlouhé rukávy, maxisukně,...
Chia pudink s ovocem
Střední
20 min
Chia pudink se hodí na snídani nebo jako zdravá svačinka do práce.
Co umějí chytré umělé klouby a proč jít před výměnou k zubaři. Ortoped vypráví
Čím je člověk starší, tím je opotřebení a posléze ubývání kloubní chrupavky, tedy artróza, častější. S tím narůstá i počet výměn kyčelních a kolenních kloubů za umělé. Zároveň jsou umělé klouby stále...
Učíme lidi nekoukat na ceny, ale brát věci dle užitku, líčí zakladatelky Swap Prague
Nenakupujte, vyměňujte. A když už si chcete něco nového pořídit, vybírejte s rozmyslem. K tomu nabádají zakladatelky organizace Swap Prague, které lidem pomohly vyměnit už téměř tři sta tun věcí....
Když vlasy řídnou. Kofein jako vědecky ověřený pomocník proti vypadávání vlasů
Řídnutí vlasů je běžný problém, který postihuje muže i ženy. Genetika, hormonální změny nebo životní styl ovlivňují jejich hustotu a pevnost. Řešení existují – od zdravého životního stylu až po...
Horoskop na poslední zářijový týden. Ryby čeká nová láska, Lvy potrápí výdaje
Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoci k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?