Podívejte se do naší galerie na slavné zahraniční hvězdy, které excelují před kamerou, ale mají super dovednosti i mimo ni. Do některých známých tváří by asi málokdo řekl, že mají v malíku pilotování letadla, plivání ohně, krocení tygrů nebo tvorbu tetování.
Herečka Margot Robbie tetuje. Přes padesát jejích výtvorů mají na kůži její hollywoodští kolegové a přátelé. „Dělám to pro radost. Ne pro peníze. Ale možná si jednou založím tetovací studio na stará kolena,“ smála se herečka v rozhovoru s Jimmy Fallonem.
Herec Nick Offerman to umí se dřevem. Dokáže vyrobit nábytek, cokoli vyřezat ze dřeva a dokonce se tím aktuálně i živí. Má firmu Offerman Woodshop, kde si můžete i přes internet pořídit cokoli z jeho nabídky.
Herec Daniel Day-Lewis si v minulosti dal pauzu od hraní a živil se výrobou kožené obuvi v Itálii.
Herečka Angelina Jolie by si mohla vzít menší letadlo a kamkoli si zaletět, má totiž pilotní zkoušky a jako pilotka je vážně dobrá. „Nikdy jsem nepochopila, proč z toho lidé tolik nadělají. Nevidím velký rozdíl v tom, když pilotuje žena a když muž,“ uvedla herečka, která je pro, aby bylo ve světě více pilotek.
I herec Harrison Ford je skvělým pilotem. Bez problémů si zaletí kamkoli chce. „Přál bych každému zažít ten pocit, kdy se s vámi vznese letadlo. Vy víte, že je to ve vašich rukách, koukáte se, jak se před vámi vynořují mraky a najednou máte pocit, že jste v jiném světě,“ uvedl herec pro People.
Muzikant a skladatel Jack White je vyučeným čalouníkem a dříve se tím normálně živil. Měl i vlastní obchod s nábytkem.
Herec Keanu Reeves má zajímavý koníček. Kromě jízdy na motorce také miluje střílení. Původně se ho učil kvůli herectví, ale nakonec mu propadl. A je v tom vážně dobrý. Málokdy se stane, že by minul cíl.
Herečka Geena Davisová je nadprůměrně inteligentní. Má IQ 140 a je dokonce členkou Mensy, která sdružuje nadprůměrně inteligentní lidi. Vystudovala prestižní New England College a bravurně ovládá hru na flétnu, klavír a varhany.
Nadprůměrně inteligentní je i herec Steve Martin. Jeho IQ je 142 a stejně jako Geena Davisová je členem Mensy.
Herec Rowan Atkinson má magisterský titul v oboru elektrotechniky z Oxfordské univerzity.
Herec Henry Cavill má velký talent na jazyky. Kromě rodné angličtiny plynně mluví francouzsky, domluví se italsky a německy. Dokonce si umí česky i objednat pivo. „Naučil jsem se objednávat pivo v mnoha jazycích. Baví mě, když to mohu říct správně,“ smál se herec. Kromě toho je také počítačový nadšenec, který si sám sestavuje počítače, aby na nich mohl hrát své oblíbené hry.
Raper Snoop Dogg je všeobecně známý svými vysoce kvalitními herními streamy Madden NFL. „Jsem typický nerd. Lidé si myslí, že jsem jen hulič, co nic neumí. Nikomu to nevymlouvám,“ smál se v rozhovoru s Marthou Stewartovou.
Herec Christopher Walken má hned několik neobvyklých a zajímavých dovedností. Mezi jeho nejznámější schopnosti patří profesionální tanec a to, že v mládí pracoval jako krotitel lvů.
Pierce Brosnan je známý především jako představitel Jamese Bonda, ale mezi jeho nejzajímavější a nejméně očekávané dovednosti patří polykání a plivání ohně. Trik se naučil v pouliční divadelní společnosti v 60. letech a několik let s ním vystupoval v cirkuse
Herec Aaron Paul, známý především jako Jesse Pinkman ze seriálu Perníkový táta, má velmi neobvyklou a bizarní dovednost z dětství. Tvrdí, že dokáže určit pohlaví psa pouhým hlazením po hřbetě.
Hudebník Bob Dylan ve svém studiu v Kalifornii již od 90. věnuje svařování a práci s kovem. Vytváří unikátní, často masivní železné brány, ploty a dekorativní předměty ze starého, vyřazeného kovového šrotu, jako jsou staré farmářské nástroje, řetězy, ozubená kola a starožitné zbraně.
Herečka Sandra Bullocková mluví plynně německy, a navíc umí řídit autobus. Málokdo by asi do této křehké brunetky řekl, že je navíc vážně dobrá v karate.
Mezi nejzajímavější mimohudební dovednosti zpěváka Justina Biebera patří schopnost rychle a bezchybně vyřešit Rubikovu kostku. Tento hlavolam dokáže poskládat za méně než dvě minuty, což několikrát předvedl v různých televizních show i zábavných pořadech.
Boxer Mike Tyson má zálibu v holubech. Chová je a trénuje. Je to jeho celoživotní vášeň. Vlastní stovky těchto ptáků a věnuje se jejich náročnému tréninku a závodění.
Mezi nejzajímavější praktické dovednosti herce Jamese McAvoye patří to, že dokáže brečet na povel, a dokonce vyvolat zvracení během okamžiku. Na plátně také naplno předvádí svou fyzickou zdatnost a ovládá základy šermu či akrobacie.
Neil Patrick Harris, známý především jako Barney Stinson ze seriálu Jak jsem poznal vaši matku, je náruživý a velmi talentovaný poloprofesionální kouzelník. Jeho záliba přesahuje pouhé koníčky a sahá od karetních triků až po mentalismus.
Herec Taylor Lautner je bývalý juniorský mistr světa v karate. S bojovými uměními začal už v dětství a v pouhých dvanácti letech dosáhl titulu šampiona. Tyto atletické a akrobatické schopnosti později zúročil ve svých akčních filmech a jako vlkodlak Jacob v populární sáze Stmívání.
Herečka Kaley Cuoco má hned několik zajímavých dovedností. Během natáčení seriálu Teorie velkého třesku ohromovala své kolegy schopností zapamatovat si své repliky po jediném přečtení. Často jí stačilo zběžně projít scénář jen jednou. Od tří let se navíc aktivně věnovala tenisu a v dětství a raném dospívání patřila k amatérským hráčům na vysoké úrovni v jižní Kalifornii. Slibnou sportovní kariéru opustila až v šestnácti letech, aby se naplno věnovala herectví.
Herec Hugh Laurie skvěle ovládá hru na klavír, akustickou i elektrickou kytaru, bicí, harmoniku a saxofon.
Herec Jeremy Renner je známý tím, že před začátkem své herecké kariéry úspěšně pracoval jako profesionální maskér. Živil se tím přibližně 8 let, aby si v Los Angeles vydělal na živobytí, než prorazil ve filmu. Je navíc také zkušeným stavitelem a investorem do nemovitostí.
Creed Bratton, známý především jako bizarní postava ze seriálu Kancl, je ve skutečnosti velmi talentovaný profesionální hudebník a kytarista.
Legendární americký televizní moderátor Bob Barker byl držitelem černého pásu v karate a červeného pásu v korejském bojovém umění Tang Soo Do.
