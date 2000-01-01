náhledy
Na obrazovkách se objevily už jako malé děti a slavily velký úspěch. Některé ze slavných dětských hvězd u hraní zůstaly, jiné se vrhly úplně jiným směrem. Podívejte se do naší galerie, jak vypadaly v dětství a jak vypadají dnes.
Autor: koláž iDNES.cz
Zpěvačka a herečka Michaela Tomešová byla velmi činorodá už jako malá holčička. Zahrála si například v seriálu O ztracené lásce.
Autor: koláž iNDES.cz
Marian Beník si jako dítě zahrál v seriálu Ranč u zelené sedmy. Později hrál ve filmech dál, byly to ovšem snímky pro dospělé. Nakonec i na ně zanevřel a dnes není jasné, čemu přesně se věnuje.
Autor: koláž iDNES.cz
Veronika Týblová byla hvězdou seriálu Arabela. V dospělosti se věnuje kariéře učitelky.
Autor: koláž iDNES.cz
Yvetta Kornová se jako dítě blýskla ve snímku Přijela k nám pouť. Nyní pomáhá v domě pro seniory.
Autor: Koláž iDNES.cz
Zpěvačka a herečka Lucie Vondráčková se před kamerou objevila už jako malá holčička. Zahrála si například ve filmu Království květin a moderovala pořad Marmeláda. Dnes je úspěšnou filmovou i divadelní herečkou a věnuje se dabingu i zpěvu. A je také hrdou mámou dvou kluků.
Autor: koláž iDNES.cz
Lukáš Bech se proslavil rolí Čestmíra v seriálu Létající Čestmír. V dospělosti začal pracovat jako lokátor, tedy člověk, který vyhledává místa vhodná k natáčení.
Autor: archiv České televize/Lenka Hatašová
Bývalá dětská filmová hvězda Žaneta Fuchsová zazářila například ve filmu Lucie, postrach ulice. Dnes se věnuje především produkční činnosti.
Autor: Koláž iDNES.cz
Patricie Pagáčová se jako dítě blýskla v seriálu Ranč u zelené sedmy i v seriálu Ulice. A herectví se plně věnuje i nadále.
Autor: koláž iDNES.cz
Nikol Leitgeb zazářila v seriálu Pojišťovna štěstí. Dnes je dvojnásobnou maminkou a jako influencerka a filantropka se snaží pomáhat ve všech oblastech. Založila Nadační fond Radovan.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Antonín Navrátil zazářil v seriálu Kamarádi. Před kameru se od poloviny 90. let vrací jen sporadicky, hrál například v komedii Byl jednou jeden polda (1995). Začal se věnovat také dabingu a posléze založil vlastní dabingové studio Dial a dnes působí i jako režisér.
Autor: koláž iDNES.cz
Ondřej Kepka se jako dítě dostal do povědomí diváků díky roli v seriálu Arabela. Dnes se věnuje především režii a moderování.
Autor: koláž iDNES.cz
Vojtěch Kotek zazářil v dětství v seriálu Pojišťovna štěstí nebo filmu Snowboarďáci. Dnes se věnuje především moderování, hraje se svou kapelou TH!S a samozřejmě je věrný i herectví.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Marek Eben je dnes všem moc dobře známý. Jako moderátor i hudebník má velký úspěch. Jako dítě si zahrál například v seriálu Kamarádi.
Autor: koláž iDNES.cz
Adam Novák byl jako dítě mimo jiné hvězdou seriálu Bylo nás pět. Dnes se věnuje výtvarnému umění a scénografii a také své ženě a třem dětem.
Autor: koláž iDNES.cz
Michaela Kudláčková byla jako dítě velkou hvězdou. Zahrála si například ve filmu Veronika, prostě Nika nebo seriálu My všichni školou povinní. Dnes se věnuje výkladu karet. Propadla naplno svému zájmu o čarodějnictví, astrologii a záhady spojené s magií.
Autor: koláž iDNES.cz
Matouš Rajmont hrál jako dítě ve snímku Pětka s hvězdičkou. Herectví se věnuje i nadále.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Mahulena Bočanová je před kamerou jako „doma“. V dětství si například zahrála ve filmech A zase ta Lucie nebo Lucie, postrach ulice.
Autor: koláž iDNES.cz
Klára Trojanová je známou herečkou a herectví okusila už jako malá holka. Blýskla se například v seriálu Návštěvníci.
Autor: koláž iDNES.cz
Jiří Procházka se blýskl ve filmu Ať žijí duchové. U hraní ale nezůstal, věnuje se hudbě a své kapele. A působí i jako zvukař.
Autor: koláž iDNES.cz