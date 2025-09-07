|
Jak se změnily dětské herecké hvězdy. Poznali byste je dnes?
KVÍZ: Dějepisná výzva pro mistry historie. Zvládnete všech 30 otázek?
Od starověkých hliněných tabulek po klíčové okamžiky 20. století. Tento kvíz prověří vaše znalosti dějin napříč tisíciletími. Připravte se na 30 otázek, které dají zabrat i opravdovým milovníkům...
Školní fotky slavných. Jak vypadaly celebrity, když zasedly do lavic
Po prázdninách je tu první školní den a děti školou povinné se rozeběhly vstříc dalšímu studijnímu dobrodružství. Podívejte se do galerie, jak vypadaly slavné hvězdy, když ještě do školy musely...
Sexy Elsie Hewittová a její dokonalá postava dráždí fanoušky
Devětadvacetiletá modelka a herečka Elsie Hewittová je v současnosti v požehnaném stavu a s partnerem se těší na narození prvního potomka. Podívejte se do naší galerie na její fotografie ještě před...
Ofinka podle hrnce a učebnice na lavici. Jak začínal školní rok za socialismu
Nervozita, ofinka, kšandy, nové učebnice a pastelky, aktovka, ruce za zády ve školní lavici, nová paní učitelka (vlastně tehdy soudružka učitelka)... Zažili jste první školní den v dobách před rokem...
Nejčastější je bazaliom, nejagresivnější melanom. Jak poznat rakovinu kůže?
Na sklonku léta je důležité zkontrolovat, co ostré slunce provedlo s pokožkou. Správnou péčí lze předejít vzniku rakoviny kůže. Nejčastějším typem je bazaliom a nejagresivnější melanom. Nebezpečné...
Elegance, styl i odvaha. Celebrity, které zazářily na festivalu v Benátkách
Festival v Benátkách skončil v sobotu 6. září. Na jedné z největších filmových, ale i módních událostí roku se celebrity jako obvykle předháněly, která vynese stylovější model. A že se bylo na co...
Léčivá moc včel. Odpočinek nad úlem navodí klid a zkvalitní výkon mužů
Ležím na pohodlné matraci, vdechuju vůni připomínající čerstvě pečený chleba a poslouchám šum včelích křídel. Myslím, že je otázkou minut, než terapeuticky usnu. Redaktorka magazínu DNES+TV...
Pro svěží dech i na unavené nohy. Kouzelná máta má plno využití
„Paní má se má, voní mátou,“ zpívá se v jedné písni. A co všechno tato příjemně voňavá bylina dokáže? Je toho více, než byste čekali: užitečná je od hlavy až k patě.
Na seznamkách buďte na pozoru. Nespěchejte, nápadníky prověřujte
Propojují obrovské množství lidí, kteří kvůli nalezení vhodného protějšku ani nemusí vytáhnout paty z domova. Ale mají svá úskalí. Umíte používat internetové seznamky?
Úplněk v Rybách vám ukáže směr. Využijte jeho sílu
Každý úplněk má svou jedinečnou energii, ale ten, který nastane 7. září 2025, bude úplně jiný. Letošní úplněk v Rybách totiž bude doprovázen zatměním Měsíce, což je astrologický jev s mimořádnou...
Co se stane, když neléčíte cukrovku. Hrozí slepota, infarkt i dialýza
Cukrovka nemusí bolet, a právě proto ji někteří lidé podceňují. Jenže vysoký cukr v krvi pomalu a nenápadně ničí celé tělo. A když se nemoc neřeší, mohou být následky vážné.
Borečci, čisté dívky, skejťáci. Nahlédněte do encyklopedie dnešních teenagerů
Jó, to byly časy, kdy jsme byly romantické folkařky, brácha byl pankáč a anarchista a spolu jsme se posmívali umaštěným metalistům! Dnešní doba je jinde a my dospělí se často těžko orientujeme ve...
Na obrazovkách se objevily už jako malé děti a slavily velký úspěch. Některé ze slavných dětských hvězd u hraní zůstaly, jiné se vrhly úplně jiným směrem. Podívejte se do naší galerie, jak vypadaly v...
Lívance s ostružinovým džemem
Lehké
60 min
Opékané na máslíčku chutnají ještě lépe.
Že je každá zpracovaná potravina špatná? Ideologie. Odborník o moderní stravě
Kde končí běžné zpracování potravin a začíná „to nebezpečné“? Které ultrazpracované jsou nejhorší a jak to poznat? Proč je domácí zavařování často méně „čisté“ než průmyslová výroba? Jak se pozná...
Prodej RD Dalečín, Vysočina
Dalečín, okres Žďár nad Sázavou
4 200 000 Kč
Liza Minneli zářila v muzikálech a stala se „gay ikonou“. Léta však bojovala s drogami
Slavnou píseň z muzikálu Kabaret si u nás do repertoáru zařadily Eva Pilarová a Laďka Kozderková, ale světový hit z ní na filmovém plátně udělala Liza Minnelli. Za roli Sally Bowles získala Oscara,...
Pod hotelovou postelí našla neznámého muže, žena měla šok
Influencerka Natálie Taksisová byla na dovolené v Japonsku. Užívala si příjemný pobyt a pak se rozhodla ulehnout ke spánku. Rušil ji však zvláštní zápach, který se rozhodla identifikovat. Když se...