Už by nikdy nemuseli pracovat a přesto by si žili jako v pohádce. I tak ale stále vydělávají a peníze si rozhodně nenechávají jen pro sebe. Řeč je o slavných osobnostech, které velkou část výdělků pravidelně dávají charitě a rozhodně to plánují dělat i v budoucnu. Patří sem herci, zpěváci i sportovci.
Herec Leonardo DiCaprio nevydává fixní částku na charitu každý rok, ale prostřednictvím své nadace a iniciativ jako je například Earth Alliance věnuje opakovaně miliony dolarů na environmentální projekty, ochranu biodiverzity a boj proti klimatickým změnám. V roce 2019 se například zavázal věnovat 5 milionů dolarů (tehdy zhruba v přepočtu 116 milionů korun) na záchranu amazonského pralesa přes organizaci Earth Alliance.
Moderátorka Oprah Winfrey je považována za jednu z nejštědřejších afroamerických filantropek všech dob. Ročně věnuje různým charitativním organizacím miliony korun. „Nemám vlastní děti. Mám ale dost peněz, které někomu mohu dát a jednou je vážně nebudu potřebovat. Zajistila jsem finančně svou rodinu a peníze dávám s radostí tam, kde jsou opravdu potřeba,“ uvedla.
Hudebnice Dolly Partonová se ráda označuje za filantropku a rozhodně na to má plné právo, protože díky dostává potřebné peníze i pomoc spousta lidí. Prostřednictvím její nadace Dollywood Foundation například podporuje vzdělání dětí a každý rok do škol dává zhruba dvacet milionů korun.
Hollywoodská hvězda Angelina Jolie každý rok věnuje charitě několik milionů. Částka se vždy mění, ale v roce 2019 to bylo například dvanáct milionů korun. Kromě toho také cestuje po celém světě a snaží se pomoct v zemích, kde je extrémní chudoba.
Hudebník Elton John podle médií za svůj život věnoval na charitu přes 320 milionů dolarů. A to je opravdu velmi slušná částka.
Herec George Clooney spolu se svou manželkou Amal dávají peníze těm, kteří je opravdu potřebují. A netroškaří. Každý rok jsou to miliony dolarů. George navíc před pár lety světu ukázal, že je opravdu dobrý člověk, když svým čtrnácti přátelům daroval každému po jednom milionu korun. Nikdo z nich se nepohybuje ve světě šoubyznysu a jednalo se například o přátele ze školy nebo rodného města.
I jedna z nejúspěšnějších světových zpěvaček Taylor Swiftová nezapomíná na charitu a pomoc druhým. V roce 2024 například dala obrovské prémie řidičům kamionů, kteří jí zajišťovali přepravu veškerých potřebných věcí, které potřebovala na turné. Rozdala jim celkem milion dolarů.
Zpěvačka Beyoncé pravidelně podporuje studenty, kteří si nemohou dovolit platit školné. Dává peníze i na stavby nových škol a podporuje děti po celém světě. Chce, aby se vzdělání dostalo všem bez rozdílu. Společně s manželem Jay-Z pak dávají peníze i organizacím, které se starají o opuštěné děti.
Herec a wrestler John Cena pravidelně podporuje například organizaci, která má v péči onkologicky nemocné pacienty. Ročně jim přispívá milion dolarů.
Herec Gary Sinise založil Gary Sinise Foundation. Jeho nadace věnuje miliony dolarů ročně na projekty, jako je stavba speciálně upravených inteligentních domů pro těžce zraněné veterány, poskytování grantů a pořádání akcí pro rodiny padlých vojáků
Fotbalista Sadio Mané je známý svou štědrostí a velkými investicemi do své rodné vesnice Bambali v Senegalu. Na charitu věnoval v přepočtu už desítky milionů korun.
Herečka a zpěvačka Jennifer Lopezová společně se svou sestrou založila Lopez Family Foundation (nyní součást The Lopez Family Foundation), která se zaměřuje na zlepšení zdravotní péče pro ženy a děti. Zejména v komunitách s omezeným přístupem k lékařské péči. Ročně přispívá v řádu milionů dolarů.
Herečka Emma Watsonová je známá svým angažmá v oblasti lidských práv, rovnosti žen a mužů (jako ambasadorka OSN pro ženy) a podporou udržitelných značek. A na charitu přispívá v přepočtu miliony korun ročně.
Málokdo je v Hollywoodu tak skromný jako herec Keanu Reeves. Nemusel by pracovat, ale točí filmy, protože ho to baví, má rád své fanoušky a navíc podporuje charitu. Sám uvedl, že na majetku nelpí a nepotřebuje luxus, který si oblíbili někteří jeho herečtí kolegové. Raději peníze investuje tam, kde jsou opravdu potřeba.
Herečka Nicole Kidmanová je co se práce pro charitu týče opravdu velmi pilná. Poskytla dary organizaci OSN pro ženy, ale také se snažila získat finanční prostředky pro Rozvojový fond OSN pro ženy a sbírala podpisy na podporu této filantropické organizace. Kidman také pomohla založit Fond pro prevenci rodinného násilí. V roce 2014 navíc sama navrhla sochu medvídka Paddingtona, která byla vydražena, aby se získaly peníze pro Národní společnost pro prevenci krutosti na dětech.
Herečka Barbra Streisandová s čistým jměním přibližně 390 milionů dolarů darovala na charitativní účely téměř 16 milionů dolarů ze svého čistého jmění. V roce 1986 založila nadaci Streisand Foundation, která podporuje řadu projektů, včetně ženských otázek, ochrany životního prostředí, vzdělávání voličů, lidských práv a mnoha dalších. Údajně bylo prostřednictvím její nadace věnováno charitativním organizacím přes 27 milionů dolarů.
V roce 2014 založila zpěvačka Miley Cyrusová nadaci Happy Hippy Foundation na pomoc bezdomovcům, LGBTQ mládeži a dalším zranitelným skupinám. Během galavečera amfAR v roce 2015 zpěvačka vybrala 69 tisíc dolarů vydražením tří vlastních obrazů inspirovaných obálkou časopisu Vanity Fair od Caitlyn Jennerové. Nebo během aukce na galavečeru Vanguard Awards v Los Angeles LGBTQ+ Center v roce 2015 olízla klavír na pódiu, což pomohlo k jeho prodeji za 50 tisíc dolarů.
Hudebník John Legend založil v roce 2007 kampaň Show Me, jejímž cílem bylo prolomit nekonečný cyklus chudoby. Chtěl pomoci dát každému dítěti přístup ke kvalitnímu vzdělání. A stejně charitu podporuje i jeho manželky modelka Chrissy Teigenová, která například vybrala deset svých fanoušků a zaplatila jim školné na prestižních univerzitách. Kromě toho podporuje milionovými částky organizaci, která se zaměřuje na týrání žen a dětí.
Herečka Meryl Streepová uvedla, že dává na charitativní organizace pravidelně už několik let částku 2,1 milionu korun. Ačkoli má širokou rodinu a peníze by jistě byly potřeba i jinde, nikdy nezapomíná. „Rodina je zabezpečená. Široká rodina ví, že se na mě může spolehnout. Ale také další lidé potřebují pomoc,“ myslí si herečka.
Na charitu přispívá velmi aktivně i herec Mark Wahlberg. Celý život se snaží odčinit hříchy, které provedl v mládí. „Víra v boha a pomoc druhým mě dělá šťastným člověkem,“ podotkl.
Herec Mel Gibson má tolik peněz, že si mohl například koupit rovnou celý ostrov, který se nachází u Fidži. A peněz má stále i tak dost, že ročně dává navíc na charitu i deset milionů dolarů.
Režisér George Lucas také podporuje charitativní organizace a za posledních pět let jim věnoval zhruba čtyři miliony dolarů.
Charita je samozřejmostí i pro hollywoodského fešáka herce Matthewa McConaugheyho. Pravidelně podporuje komunitní školy v los Angeles i v Texasu. A mnohokrát podpořil i konkrétní nadané studenty, kteří neměli peníze na školné.
Modelka Gisele Bündchenová například věnovala necelé dva miliony dolarů na záchranu korálových ostrovů.
Modelka Heidi Klumová podporuje matky samoživitelky i vzdělávání. Nezapomíná na rodné město ale i USA.
Podnikatelka a modelka Kim Kardashianová se rozhodla každý rok pravidelně darovat pět milionů dolarů na vybrané charitativní organizace, které jí doporučí její tým.
Stejně na tom je i její sestra podnikatelka a modelka Kylie Jennereová. I ta pečlivě vybírá charitativní organizace, které podporuje. Ale rozhodně s penězi nešetří. A inspirovala už i svého partnera.
Moderátor Jimmy Fallon se rozpovídal během jednoho z rozhovorů o tom, jak je pro něj charita v životě zásadní. Především podporuje léčbu neplodnosti s ohledem na jeho vlastní zkušenost, kterou si prošel s manželkou v cestě za vytouženými potomky.
Herec Alec Baldwin je známý svou podporou různých neziskových organizací a uměleckých nadací, zejména v oblasti divadla a vzdělávání. Společně s manželkou Hilarií ročně přispívají až půl milionem dolarů.
Herečka Sandra Bullocková je dlouholetou podporovatelkou Amerického červeného kříže, kterému opakovaně věnovala dary ve výši 1 milionu dolarů. Například po zemětřesení na Haiti, tsunami v Japonsku nebo hurikánu Harvey.
Herečka Jennifer Anistonová podporuje organizace jako Friends of El Faro (pomoc sirotčincům v Mexiku), St. Jude Children’s Research Hospital, Stand Up to Cancer a Avon Foundation. A také podporuje útulky pro psy a kočky nebo domovy důchodců. Přesné částky nejsou známé, ale hovoří se celkem o milionech dolarů.
Herec Will Smith dlouhou dobu neuváděl, že charitě pomáhá. Dělal to neokázale a až díky jeho manželce vyšlo najevo, jak často přispívá. Společně darovali miliony dolarů.
Basketbalista Carmelo Anthony založil vlastní nadaci, která podporuje komunity prostřednictvím různých projektů, včetně pomoci mládeži a vzdělávání. A je velmi štědrý, daroval za svou kariéru už miliony dolarů.
Bývalý cyklista Lance Armstrong založil nadaci pro boj s rakovinou (původně Lance Armstrong Foundation, později Livestrong), která získala stovky milionů dolarů, ale po vypuknutí dopingového skandálu a jeho odchodu z vedení v roce 2012 se od něj nadace distancovala. Přesto dál podporuje menší charitativní organizace.
Přesná roční částka, kterou golfista Tiger Woods daruje na charitu, není veřejně konstantní a těžko se určuje, protože mnoho darů probíhá soukromě. Nicméně, prostřednictvím své nadace TGR Foundation, kterou založil v roce 1996, investoval do vzdělávacích programů pro děti znevýhodněných komunit desítky milionů dolarů.
Herec Arnold Schwarzenegger je velkým filantropem. V roce 2021 například daroval 25 malých domků v hodnotě přes 250 000 dolarů (cca 5,5 milionu Kč) neziskové organizaci Village For Vets pro veterány bez domova.
Hudebník Herb Alpert a jeho nadace (Herb Alpert Foundation) se zaměřují na podporu vzdělávání v oblasti umění, jazzu a filantropie, přičemž ročně darují miliony dolarů. Nadace například v minulosti darovala 10,1 milionu dolarů na podporu studentů umění na UCLA a pravidelně přispívá vysokými částkami na stipendia a vzdělávací programy.
Sportovec Ndamukong Suh se věnuje charitě dlouhá léta. V roce 2013 daroval například 250 000 dolarů své střední škole (Grant High School) v Portlandu na vylepšení sportovního vybavení.
Sportovec Lance Berkman podporuje hlavně sportovní kluby pro mladé a snaží se je co nejvíc motivovat ke sportu. Jedná se o stovky tisíc dolarů.
Herec Tyler Perry se zaměřuje na okamžitou pomoc lidem v nouzi. V minulosti například daroval tisíce dolarů na nákupy pro seniory a zranitelné osoby během pandemie COVID-19, daroval 100 000 dolarů na kauce pro lidi, kteří si nemohli dovolit propuštění z vazby, a podporoval rodiny obětí policejního násilí.
Herec Tom Cruise se rád účastní charitativních akcí, kde se například draží večeře s ním. Sám se zapojuje také a ročně přispívá nemalými částkami. Nikdy ale nechtěl veřejně přiznat, kolik už na charitu dal, protože podle něj tato informace nemá význam.
Herec Ryan Reynolds a jeho manželka Blake Lively jsou známí svou štědrostí a filantropií, přičemž jejich dary jdou často do milionů dolarů.
Konkrétní celková částka, kterou Dwayne „The Rock“ Johnson každoročně dává na charitu, není veřejně přesně vyčíslena. Je však známý svou rozsáhlou charitativní činností.
Herec Adam Sandler daroval peníze například na projekty Boys & Girls Clubs of America, které podporují mládež, nebo na výzkum rakoviny. Podporuje i další organizace a vždy jde minimálně o částku milion dolarů.
Herečka Reese Witherspoonová podpořila během let milionovými částkami organizace, které se zabývají pomocí ženám v nouzi.
Herec Robert De Niro dlouhá léta podporuje organizace, které se zabývají vzděláním mladých lidí a děrtí.
Herec Jackie Chan uvedl, že po své smrti celé své jmění daruje charitě. Aktuálně se hovoří o částce zhruba 400 milionů dolarů.
Herečka Liv Tylerová podporuje svobodné matky, opuštěné děti i lidi, kteří nemají peníze na vzdělání.
Herec Matt Damon podporuje organizace, které pomáhají lidem v rozvojových zemích získat přístup k bezpečné vodě a hygieně.
