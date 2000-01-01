náhledy
Na světě existuje jen málo lidí, kteří nemají žádná tajemství a nic neskrývají. Výjimkou nejsou ani slavné hvězdy, které mnohdy mají tajnosti, které by jim mohly zničit kariéru. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které hrdě odhalily své tajnosti v memoárech nebo na Instagramu.
Herečka Kerry Washingtonová odhalila, že její otec není jejím biologickým otcem jen náhodou. „Když jsem chtěla zjistit, jaké jsme měli předky a použít k tomu metodu DNA, můj otec mi řekl, že bych měla něco vědět. Šokovalo mě, že ve skutečnosti není mým biologickým tátou. Ale na druhou stranu jsem alespoň věděla, kde je tedy pravda,“ sdělila ve své biografii.
Herečka Brooke Shieldsová ve své knize pro změnu odhalila, že jí plastický chirurg udělal omlazení vagíny bez jejího svolení, zatímco byla v anestezii kvůli jinému zákroku. „No, neměla jsem ambice stát se herečkou ve filmech pro dospělé, takže si myslím, že jsem takový zákrok opravdu nepotřebovala,“ vtipkovala později. Po zákroku se ale podle vlastních slov cítila hrozně a velmi ji to psychicky poznamenalo.
Zpěvačka Britney Spearsová ve své knize odhalila, že byla nucena jít na potrat, ačkoli si to sama nepřála. Její tehdejší partner a otec dítěte Justin Timberlake prý ještě nebyl připraven na roli otce a ona musela na ukončení těhotenství. Měla údajně čekat holčičku a psychicky ji to zdrtilo.
Modelka Christie Brinkleyová v memoárech odhalila, že v minulosti přebrala partnera své kamarádce a kolegyni modelce Elle MacPhersonové.
Herečka Rebel Wilsonová ve své knize popsala věci, které se dotkly mnoha lidí a především jejích kolegů. Mimo jiné uvedla, že ji mnohokrát vypekli s honorářem. Za roli ve filmu Družičky například dostala v přepočtu pouze sedmdesát tisíc korun. „Rozhodně jsem si to neměla nechat líbit,“ uvedla pro People.
Herec Josh Brolin ve své autobiografii popisoval zážitky během užívání drog. Jednou měl třináct hodin v kuse děsivé vidiny, které ho málem dohnaly k sebevraždě. „Nakonec to pro mě byl ale zážitek, kdy jsem prozřel a uvědomil si, že drogy už do mého života patřit nesmí,“ sdělil.
Herec John Stamos ve své knize uvedl traumatizující zážitek, kdy našel ve své vlastní posteli svou partnerku Teri během intimních hrátek s dobrým kamarádem. „Cítíte se podvedeni, změní vás to. Od té doby už máte problém s důvěrou,“ uvedl.
Herečka Demi Moore ve své knize sdělila, že během vztahu s herce, Ashtonem Kutcherem byla v jiném stavu, ale bohužel o miminko přišla. Byl to pro ni jeden z nejhorších životních zážitků.
Dědička hotelového impéria Paris Hiltonová ve své knize uvedla šokující přiznání. Sdělila, že měla poměr s vlastním učitelem, když byly náctiletá.
Herečka Jada Pinkett Smithová šokovala svět, když ve své knize popsala, jak v minulosti prodávala drogy. Za své činy se dodnes stydí.
Herečka Jennette McCurdy se ve své knize přiznala, že měla radost ze smrti vlastní matky. Měla s ní velmi špatný vztah a jako dítě s ní zažila spoustu bolesti. „Když zemřela, byla to úleva. A radost. Nevím, jak přesně to popsat. Už jsem nebyla v poutech, byla jsem volná,“ sdělila.
Herečka Pamela Andersonová se pro změnu svěřila, že nachytala herce Jacka Nicholsona, jak si v koupelně Hugha Hefnera užívá v koupelně intimní hrátky s dvěma pohlednými ženami. „Snažila jsem se v tu chvíli koukat někam jinam, ale nemohla jsem odtrhnout oči a viděla všechny tři. Ten pohled už z hlavy nevytěsním,“ uvedla.
Herec Al Pacino se svěřil, že chtěl po Jackie Onassisové políbit ruku. „Nastavil jsem tu ruku a čekal, že ji políbí. Nevím, co jsem si myslel. Možná jsem měl za to, že mám halucinace. Ale opravdu jsem to udělal. Byl jsem asi blázen,“ sdělil ve své knize.
Herec Taylor Kitsch uvedl, že se mu stala velmi nepříjemná a trapná nehoda, za kterou se dlouhou dobu styděl a nedokázal o tom mluvit. „Před jedním představení jsem potřeboval na toaletu, ale už mě volali na pódium a já jsem vykonal velkou potřebu do kalhot. A s tím jsem tam přišel. Už se nedalo nic dělat,“ uvedl.
Herec Damson Idris se svěřil, že když natáčel s hercem Bradem Pittem, omylem na něj plivl. „Měl to všude. Bylo to tak trapné, celý jsem se orosil a bylo mi zle od žaludku, že jsem si tím zničil kariéru. Poplival jsem jednu z největších filmových hvězd,“ sdělil. Nakonec z toho průšvih nebyl a oba scénku se smíchem vyprávějí.
Herečka Kate Hudsonová fanouškům sdělila podle ní největší chybu ve své kariéře. Odmítla totiž hlavní roli ve filmu Ďábel nosí Pradu. „Mohlo mě to vynést do nebe a já řekla ne. Vlastně toho lituji. Ale na druhou stranu své kolegyni úspěch přeji,“ doplnila nakonec.
Herečka Laura Dernová odhalila největší ponížení, které zažila. „Chodila jsem s Billy Bob Thorntonem. Myslela jsem si, že jsme šťastní. Zrovna jsem něco natáčela, pak se vrátila domů a z médií se dozvěděla, že můj kluk si ve Vegas vzal herečku Agelinu Jolie,“ uvedla.
Herec a moderátor Mike Sorrentino ve své autobiografii odhalil, jak pašoval drogy. Světu sdělil, že si dělal díry do podrážek a tam si strkal miniaturní krabičky s práškem. „Nejsem na to pyšný. A nechápu, jak jsem mohl být tak šílený,“ podotkl.
Herečka Scheana Shay se ve své knize přiznala k románku s hercem Eddiem Cibrianem, který v té době měl stálou přítelkyni.
