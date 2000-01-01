náhledy
Čtyřiačtyřicetiletá Carla Bellucci z Velké Británie ví, co dělat, aby se o ní psalo. Naposledy šokovala, že hubne místo ve fitku doma v ložnici. A to díky sexu dvakrát denně. Posuďte v galerii sami, jak se jí podařilo dát do formy po čtyřech porodech. „Nikdy nebudu modelka, ale udržuji se ve formě,“ říká.
V roce 2020 naštvala veřejnost i fanoušky, když přiznala, že si na Vánoce pořídila dárky sama pro sebe v hodnotě v přepočtu zhruba 230 tisíc korun. Co se týče dárků pro děti naopak šetřil. Chtěla přitom alespoň jednou myslet víc sama na sebe.
„Když máte skvělý sex, nemusíte vůbec chodit do fitness centra,“ uvedla pro Daily Star jen o pár let později modelka. A opět se o ní mluvilo víc, než bylo zdrávo.
„Nechápu všechny ty matky, které utrácejí tisíce za členství ve fitku. Prostě si zasoulož dvakrát denně a bude ti to jako tělocvik stačit. Přísahám, že čím víc chodí do posiloven, tím tlustší jsou. Asi tam prodávají dobrá kafíčka a zákusky,“ dodala.
„Vzhledem k tomu, že zkrátka miluji sex, proč neposilovat v ložnici? Můžete dělat dřepy v nejrůznějších polohách, a navíc je dokázané, že je sex skvělý pro tělo, duši i mysl,“ míní.
Dříve mívala velikost oblečení L. Dnes má prý S a upravila jídelníček tak, aby obsahoval co nejméně sacharidů a doplňuje bílkoviny.
„Nevyhovovalo mi to, byla jsem příliš velká. Jsem si jistá, že to na některých ženách vypadá dobře, ale já mám drobnou postavu,“ podotkla.
„Zhubla jsem v obličeji a celkově se cítím zdravější. Pro život je lepší být fit,“ vzkázala.
Po čtyřech porodech vypadá dobře. Takto ji paparazzi zachytili na dovolené u bazénu.
„Ženy mají tendenci pomlouvat druhé ženy. Místo aby je podpořily, často za jejich zády šíří pomluvy. Já raději ženám doporučím, co dělat, aby se cítily dobře. Ale nepomůže jim ležet u televize a vypít celé víno a u toho pomlouvat lidi na sociálních sítích,“ podotkla.
Carla má na Instagramu dvě stě sledujících, ale mnohem víc lidí její profil jen navštěvuje, aniž by ji opravdu sledovalo. „Nevím, jestli jsou to stalkeři nebo jen ženy, které se stydí za to, že mě sledují. Nerozumím tomu,“ přemýšlela.
Dříve se živila jako modelka a díky sociálním sítím se k původní profesi i vrátila.
V minulosti si nechala upravit nos a přemýšlela i nad dalšími zákroky. Nakonec však uznala, že přirozenost bude lepším řešením.
Nikdy neměla problém říkat to, co si doopravdy myslí. Její výroky jsou třaskavé, ale ubírat prý nehodlá.
Fanoušci ji několikrát nařkli, že si fotografie upravuje ve photoshopu a zeštíhluje si pas.
