|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Tak to sluší ženě, která „vytočila“ Británii. Bellucci jako sexy máma
Odhalená těla i oslnivé kostýmy. Rio de Janeiro ožilo karnevalem
Brazilské Rio de Janeiro opět hýří barvami a městem se nese hudba. Karneval přináší obnažená těla, dokonalé kostýmy a radost. Podívejte se do naší galerie na výběr masek, které na sebe letos...
Slavní, kterým manželství vydrželo jen krátkou dobu
Někdy láska nevydrží a pár si jde raději po svých. A ač se dva snaží sebevíc, nemá smysl ve vztahu přetrvávat. Mnohé slavné hvězdy spolu vydržely jen pár hodin, jiné týdny, další měsíce. Každopádně...
Supermodelka Cindy Crawfordová slaví šedesát, stárne s grácií
Herečka a bývalá topmodelka Cindy Crawfordová už patří mezi šedesátnice. Žena s podmanivým pohledem, dokonalým úsměvem i něžnou pihou na tváři pobláznila v mládí celý svět. Byla vdaná za Richarda...
Za nadbytečná kila mohlo před mnoha lety zlomené srdce, říká Andrea po proměně
Jednačtyřicetiletá Andrea Kupková se po porodech dvou dětí do zdravého životního stylu opřela ještě víc než v minulosti. Jako mladá holka milovala párty, kde si dopřávala koktejly – a váha šla...
Už to zase není trapas. Vrací se úzké džíny, boho i tenisky na klínku
Rok 2026 přináší snad ještě víc módní nostalgie než ty předchozí. Celebrity, influenceři a nejmladší generace se navracejí k ikonickým kouskům z nultých a desátých let – od úzkých bokovek a culottes...
Devět dětí a postavu má jako modelka. Žena vzhledem šokuje
Pětačtyřicetiletá Vesna Milićevićová ze Srbska už je devítinásobnou mámou. A stále vypadá skvěle. Má štíhlou postavu a za vším stojí úplně jednoduchý recept. Podle ženy je nejdůležitější pohoda a...
Nenechte strach mařit své sny. Známe techniky, jak ho překonat
Každý z nás má sny, které by chtěl žít, a cíle, které by rád naplnil. Přesto se často zastavíme dřív, než vůbec vykročíme. Strach z neúspěchu je tichý hlas, který nás paralyzuje – a nenápadně...
Horoskop pro každé znamení na 9. týden roku 2026
Valentýn za námi, jaro ještě daleko před námi. Co nám hvězdy slibují pro následující únorový týden? Blíženci, budete mít pocit, že zvládnete cokoli. Dýchejte a zvažujte momentální síly - pak to dáte....
Jacob Elordi kraluje Hollywoodu. Jak se ze zakřiknutého chlapečka stala hvězda
Herec Jacob Elordi je nepřehlédnutelný. Na plátně válí, a navíc měří bez čtyř centimetrů dva metry. Z dříve zakřiknutého chlapečka je hvězda první velikosti a ta největší sláva ho zřejmě ještě čeká....
Citlivé a romantické. Jaké jsou slavné Ryby Daniel Craig nebo Drew Barrymore
Ryby jsou bytosti velmi romantické, senzitivní, často žijící v iluzích a s velkou vnitřní potřebou se pro něco nebo někoho obětovat. Jak toto znamení ovlivňuje životy a kariéry známých osobností,...
Emoce působí na tělo i mysl. Objevte rychlé způsoby, jak uvolnit napětí
Ano, život občas přináší různé situace, které se vás můžou „dotknout“, ať už v dobrém či ve zlém. Někdy je spustí myšlenka, jindy zas událost či písnička. Proto je dobré se naučit je včas rozklíčovat...
Pragmatická jedničkářka z chudé rodiny. Crawfordová byla jiná než ostatní modelky
Jak se z nadějné chemičky stala supermodelka, před níž se červenal i princ William? Nebo také jinak: Jaká je daň za úspěch? Na prahu šedesátky vypráví Cindy Crawfordová.
Tak to sluší ženě, která „vytočila“ Británii. Bellucci jako sexy máma
Čtyřiačtyřicetiletá Carla Bellucci z Velké Británie ví, co dělat, aby se o ní psalo. Naposledy šokovala, že hubne místo ve fitku doma v ložnici. A to díky sexu dvakrát denně. Posuďte v galerii sami,...
Supermodelka Cindy Crawfordová slaví šedesát, stárne s grácií
Herečka a bývalá topmodelka Cindy Crawfordová už patří mezi šedesátnice. Žena s podmanivým pohledem, dokonalým úsměvem i něžnou pihou na tváři pobláznila v mládí celý svět. Byla vdaná za Richarda...
Největší mýtus? Sólo rodiče si svou situaci vybrali a vysávají dávky
Rodičovství může být někdy velmi náročné. O to víc, když jsme na výchovu dítěte sami. „Stále zde přetrvává narativ, že sólo rodiče si za svou situaci mohou sami a jen vysávají dávky. Přetížení rodiče...
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ
Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
Za nadbytečná kila mohlo před mnoha lety zlomené srdce, říká Andrea po proměně
Jednačtyřicetiletá Andrea Kupková se po porodech dvou dětí do zdravého životního stylu opřela ještě víc než v minulosti. Jako mladá holka milovala párty, kde si dopřávala koktejly – a váha šla...
Zima se nevzdává. Přizpůsobte jí svůj šatník a navrstvěte se
Trvá to už moc dlouho – zima si pořád drží nadvládu a jaro je v nedohlednu. Na pleti se to zákonitě muselo podepsat, málokoho taky baví soukat se do několika vrstev oblečení. Ale nezoufejte, s našimi...