OBRAZEM: Rebelka Cara Delevingne a její sexy pózy

Jednatřicetiletá modelka a herečka Cara Delevingne je občas přirovnávána k topmodelce Kate Mossové. Je podobně „střelená“, je to rebelka a má styl. Podívejte se do galerie na její žhavé snímky. Ačkoli v osobním životě si na módu nepotrpí, před objektivy to dokáže roztočit.