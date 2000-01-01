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Dvaatřicetiletá Aleksandra Bogdanska je populární bulharská supermodelka, televizní moderátorka, herečka a jedna z nejvlivnějších digitálních tvůrkyň v Bulharsku. Z nadějné sportovkyně se stala modelka, kterou miluje celá její rodná země. Podívejte se do galerie na její sexy snímky.
Autor: koláž iDNES.cz
Ještě předtím, než vstoupila do světa šoubyznysu, se Aleksandra aktivně věnovala sportu. Hrála basketbal za bulharský národní tým. Se svou výškou 185 centimetrů byla pro tento sport přímo stvořena.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2012 pak vyhrála soutěž Miss National Team a stala se oficiálním maskotem bulharské basketbalové reprezentace pro následující dva roky.
Autor: Profimedia.cz
Díky své vysoké postavě a fotogeničnosti se prosadila jako úspěšná modelka. Spolupracuje s řadou prestižních bulharských i mezinárodních agentur. Její tvář se objevila v reklamních kampaních po celém světě (např. v Německu, Španělsku, Turecku, Kataru či Singapuru) pro značky jako Nivea, Maserati, Guerlain nebo Pantene.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2023 ji prestižní magazín Vogue France zařadil mezi nejlépe oblékané osobnosti na filmovém festivalu v Benátkách.
Autor: Profimedia.cz
V Bulharsku je velmi populární jako televizní tvář. Moderovala například hudební show Glasat na Bulgaria (Hlas Bulharska) a po obnovení reality show Big Brother Bulgaria se stala její spolumoderátorkou.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2017 byla jednou z hlavních hvězd bulharské verze VIP Brother, kde skončila jako finalistka.
Autor: Profimedia.cz
Objevila se i v menší, neakreditované roli prodavačky obrazů v hollywoodském akčním hitu The Expendables: Postradatelní 3 (2014), který se natáčel v Bulharsku. Hrála také v bulharském seriálu The Showroom (2021).
Autor: Profimedia.cz
Dnes působí především jako úspěšná influencerka. Na svém Instagramu @aleksandra_petkanova má přes 640 tisíc sledujících a silnou základnu fanoušků má i na TikToku a YouTube, kam pravidelně přidává vlogy o cestování, módě, sportu a kosmetice. Propaguje globální technologické i módní značky.
Autor: Profimedia.cz
Její soukromý život byl v Bulharsku pod drobnohledem médií. V roce 2017 se během účinkování v show VIP Brother provdala za bulharskou mediální osobnost Daniela Petkanova. Společně mají syna Gabriela (narozeného v roce 2019). Pár však v roce 2022 prošel sledovaným rozvodem. Aleksandra nyní žije v Sofii a prezentuje se jako hrdá svobodná matka a podnikatelka.
Autor: Profimedia.cz
Jako modelka, kterou zastupuje přední bulharská agentura Key Academy, sklízí úspěchy na prestižních módních událostech.
Autor: Profimedia.cz
Na filmovém festivalu v Benátkách v roce 2023 zaujala módní kritiky natolik, že ji Vogue France zařadil na seznam nejlépe oblékaných osobností (Best Dressed).
Autor: Profimedia.cz
Pravidelně předvádí na mezinárodních akcích, včetně přehlídek v rámci Pařížského týdne módy (Paris Fashion Week).
Autor: Profimedia.cz
Je dlouhodobou tváří kampaní pro Samsung (např. propagace vlajkových lodí řady Galaxy) a automobilové značky Volkswagen či luxusní asijské vozy Hongqi.
Autor: Profimedia.cz
Spolupracuje s brandy jako Calvin Klein, Liu Jo, PINKO, Bogner a je globální ambasadorkou fitness značky Myprotein.
Autor: Profimedia.cz
Pravidelně na Instagram natáčí videa ze svých exotických cest, jako byla například série z týdenní plavby na katamaránu.
Autor: Profimedia.cz
Aktuálně má jednoho syna, kterému je sedm let, ale ráda by měla v budoucnu další potomky. Po prvním porodu si nechala zvětšit ňadra a nebrání se ani dalším plastickým operacím, pokud v budoucnu se svým tělem nebude spokojená.
Autor: Profimedia.cz
V bulharských médiích a bulvárním tisku se pravidelně objevují spekulace spojující ji s různými muži (včetně spekulací o novém příteli během jejích cest do zahraničí), avšak ona sama žádný nový vztah oficiálně nepotvrdila a prezentuje se aktuálně jako nezávislá single žena.
Autor: Profimedia.cz
„Od mala mi říkali, že bych se měla spolehnout sama na sebe. A to je moje mantra. Jsem silná žena, která nepotřebuje vedle sebe muže, aby mohla přežít,“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz
Málokdo ví, že Aleksandra propůjčila svůj hlas postavám v hollywoodských animovaných filmech. V bulharských verzích populárních rodinných snímků pracovala pro studio Aleksandra Audio. Dabovala například film Grinch.
Autor: Profimedia.cz
Na rozdíl od mnoha jiných celebrit Aleksandra nikdy netajila své estetické úpravy a mluví o nich s fanoušky naprosto na rovinu. Dokonce z jedné z nich udělala mediální událost. Se svým bývalým manželem Danielem společně podstoupili společnou plastiku nosu (rinoplastiku) u stejného chirurga ve stejný den, což tehdy detailně dokumentovali. Přiznala také augmentaci prsou a specifickou estetickou proceduru – aplikaci vlastního tuku do oblasti čela (fat injection), čímž chtěla dosáhnout dokonale symetrického profilu.
Autor: Profimedia.cz
Aby zvládala své extrémní pracovní tempo a udržela se ve špičkové formě, nedá dopustit na tzv. měsíční detoxy (lunar diets). Pravidelně drží čtyřiadvacetihodinové úplné půsty, během kterých pije pouze čistou vodu a čaj s citronem.
Autor: Profimedia.cz
Při natáčení akčního trháku Expendables 3 v Bulharsku, kde získala roli prodavačky obrazů, se na place potkala s těmi největšími ikonami Hollywoodu. Scény sice natáčela primárně po boku Mela Gibsona, ale v zákulisí se osobně setkala a vyfotografovala také se Sylvesterem Stallonem či Harrisonem Fordem.
Autor: Profimedia.cz
Aleksandra neustále rozšiřuje své obzory a v poslední době pronikla do světa rychlých kol. Stala se tváří a partnerkou německého závodního týmu DBM Motorsport pro nadcházející sezonu. Spojuje v sobě vášeň pro adrenalin, luxusní auta (dlouhodobě spolupracuje také s automobilkou Hongqi) a mezinárodní modeling.
Autor: Profimedia.cz
Ačkoliv je zvyklá na červené koberce v Benátkách a luxusní resorty, Aleksandra miluje extrémní cestovatelské výzvy. Velkou pozornost vzbudila její nedávná dobrodružná expedice na Island, kam vyrazila objevovat divokou a nehostinnou přírodu. Z této cesty sdílela úspěšnou sérii surových, netypických vlogů, které měly u jejích fanoušků obrovský ohlas.
Autor: Profimedia.cz
Její status módní ikony potvrzuje i to, že se stala hlavní tváří exkluzivní kolekce ZarenaBags. Kromě toho dlouhodobě drží pozici jedné z nejlépe placených influencerek na Balkáně, přičemž má podepsané exkluzivní kontrakty s giganty jako About You či jednou z největších bulharských bank Dsk Bank.
Autor: Profimedia.cz
Na svých platformách se Aleksandra nesoustředí jen na povrchní krásu, ale snaží se předávat i praktické rady do života.
Autor: ČTK