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Móda z Hradu. Dámy vsadily na výrazné barvy, pánové porušovali dress code
Po roce jsme se opět dočkali předávání státních vyznamenání. Příležitosti, pro kterou (nejen) politici nahodí to nejlepší ze svých šatníků. To „nejlepší“ u většiny včetně prezidenta a premiéra opět...
KVÍZ: Pravda, nebo lež? 50 překvapivých tvrzení, která vám pořádně zamotají hlavu
Co když některé věci, které jste celý život považovali za pravdivé, vůbec neplatí? A co když jsou naopak skutečností informace, které znějí jako naprostý nesmysl? Svět kolem nás je plný překvapivých...
KVÍZ: Otíka zná každý. Poznáte ale i další postavy z českých filmů?
Známé filmy možná poznáte během několika sekund, ale co jména jejich hrdinů a vedlejších postav? Otestujte si, jak dobře se orientujete v české a československé kinematografii. O voucher na Chytrý...
Násilníci z řad slavných. Těchto 50 známých mužů se dopustilo násilí na ženách
Podívejte se, kteří slavní muži ze zahraničí udělali životní chybu, když se dopustili násilí na ženách. Někdy šlo o zdánlivě nevinnou rodinnou potyčku, jindy měly jejich útoky fatální následky. Zcela...
Slavné mužské páry spojuje láska. Některé vztahy trvají už desítky let
Podívejte se do galerie na páry, které jsou důkazem, že pravá láska zkrátka i „hory přenáší“. Slavným mužům to báječně klape a mnozí z nich už založili i rodiny a společně vychovávají potomky. Patří...
KVÍZ: Jak dobře znáte halloweenské a dušičkové tradice?
Dýně, strašidelné kostýmy, pavouci a hlavně neskutečné množství dekorací a sladkostí – to je nejen Halloween, ale i další svátky, které lidé na celém světě slaví, když jednou za rok vzpomínají na své...
Vaječníky pracují i po menopauze. Vědci našli nečekanou souvislost s rakovinou
Menopauzou končí plodné období v životě ženy, nikoli však veškerá činnost vaječníků. Potvrzuje to studie, kterou nyní publikovali američtí vědci. Ukazuje, že tkáň vaječníků se dál výrazně mění, a to...
Horoskop pro každé znamení na 45. týden roku 2026
Přicházející dny nabídnou prostor pro hlubší sebezpytování, ujasnění si hodnot a rozumné nakládání s vlastními silami. Zatímco někteří pocítí vlnu vnitřního klidu a intuice, jiné čeká upevňování...
Bolí vás záda, svaly nebo klouby? Kdy pomůže pohyb a kdy raději odpočívat
Bolest zad, svalů nebo kloubů dokáže pořádně znepříjemnit život. Nemusí za ní ale stát jen přibývající věk nebo zdravotní problémy. Často souvisí s dlouhým sezením, jednostrannou zátěží či nezvyklou...
Nejen muži bývají násilníci. Slavné ženy, které napadly své partnery
Podívejte se do naší galerie, které slavné ženy se chovaly agresivně vůči mužům a dostaly se kvůli tomu do problémů se zákonem. Většinou se jednalo o domácí násilí a drobné potyčky. A většina těchto...
Projděte podzimem šik a v teple. Kabáty jsou aktuální must have kousek
Chladné dny nemusejí znamenat kompromis mezi pohodlím a stylem. Stačí sáhnout po správném kabátu, který vás příjemně zahřeje a zároveň se stane elegantní součástí vašeho podzimního šatníku.
Hoří, má panenko! Soutěže krásy před desítkami let měly svůj osobitý půvab
Kdo by si nepamatoval na legendární volbu královny krásy na hasičském bálu ve Formanově snímku Hoří, má panenko!, kde se snoubila dívčí upejpavost s lačnými pohledy venkovských porotců. Ale i mnohem...
V sebeobraně si nacvičte i temnou stranu, pochopíte dynamiku a postup útočníka
Když se řekne sebeobrana, většina z nás si představí dobře mířený úder, kop nebo chvat. Šéfredaktorka Zuzana Zbořilová však po absolvování kurzu Moderní sebeobrana zjistila, že vše začíná mnohem dřív...
Eva Pavlová na Hradě opustila minimalismus. Její šaty nesly skrytý odkaz
Jednou z největších pozoruhodností na předávání státních vyznamenání 28. října byly šaty Evy Pavlové. Jejich střih, brokátové detaily i výrazná lila byly nepřehlédnutelné. Šlo o poměrně odvážnou...
Z nadějné sportovkyně sexy modelkou. Aleksandra předvádí dokonalé křivky
Dvaatřicetiletá Aleksandra Bogdanska je populární bulharská supermodelka, televizní moderátorka, herečka a jedna z nejvlivnějších digitálních tvůrkyň v Bulharsku. Z nadějné sportovkyně se stala...
Prodej čerstvě zkolaudovaného RD 4+kk s prostornou garáží a zahradou, Praha 9 Újezd nad Lesy
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Jak zhubnout břicho po čtyřicítce? Samotný kalorický deficit na to nestačí
Všimli jste si, že vám po čtyřicítce roste břicho, přestože jíte pořád stejně? Na vině přitom většinou není zpomalený metabolismus, jak se často traduje. Tělo po čtyřicátém roce mění poměr svalů a...
Nalaďte se na odstíny kávy, vína a lesa. Budete královnou podzimu
Podzimní šatník letos hraje všemi odstíny kávy, vína i lesa. Do ulic se vracejí měkké kardigany, tvídová saka, manšestr i satén a dokazují, že pohodlí může mít stejný šmrnc jako elegance. Stačí...