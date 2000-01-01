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Sestry Naderovy – Brooks, Mary Holland, Grace Ann a Sarah Jane, jsou čtveřice mladých modelek a hvězd reality show z Louisiany. V New Yorku budují kariéru v módním průmyslu a staly se populární díky své otevřenosti a autenticitě. Podívejte se do galerie, jak umějí být sexy.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Brooks Naderová je průkopnicí sester Naderových. V roce 2019 vyhrála soutěž Swim Search pro magazín Sports Illustrated a v roce 2023 se objevila na hlavní obálce. Zviditelnila se také účastí v taneční show Dancing With The Stars v roce 2024.
Autor: AP
Sestry Naderovy často přirovnávají ke klanu Kardashianů. Ačkoli se do jejich kariéry aktivně nezapojuje širší rodina, je za vůdce sester považována právě modelka Brooks Naderová, díky které sestry začaly mít ve světě úspěch.
Autor: Profimedia.cz
Na rozdíl od jiných celebrit staví na „surové realitě“ a otevřenosti. Sestry se nebojí ukazovat běžné rodinné hádky, finanční starosti nebo nezdary a jejich humor je spontánní.
Autor: AP
Oproti jiným slavným rodinám působí sestry Naderovy velmi přístupně a diváci oceňují, že si i v New Yorku udržují své jižanské kořeny.
Autor: AP
Bývalá studentka veřejného zdravotnictví a modelka Grace Ann Naderová je třetí nejstarší sestrou. Je známá svou nespoutanou energií a vzdorem vůči rodině.
Autor: Reuters
Předtím, než se Brooks Naderová vydala na dráhu modelky, studovala finančnictví na Tulane University. Během stáže ve finančním sektoru v New Yorku ji však objevila modelingová agentura, čímž její kariérní plány nabraly zcela jiný směr
Autor: Instagram @brooksnader
Sestry se proslavily tím, že pro marketingové kampaně dělají bizarní kousky. Například v New Yorku šokovaly kolemjdoucí, když se po Manhattanu promenádovaly v průhledných „bublinových“ šatech plných mýdlových bublin, čímž propagovaly značku tělové kosmetiky.
Autor: Profimedia.cz
Osobní životy sester Naderových, především pak nejstarší devětadvacetileté Brooks, jsou plné dramatických rozchodů, tajností a mediálních skandálů.
Autor: Instagram @brooksnader
Sestry vyrostly v malém městečku Maringouin v Louisianě . Brooks v rozhovorech s nadsázkou vzpomíná, že městečko leželo mezi dvěma bažinami, všude byli komáři, a když byly malé, neměla rodina téměř žádné peníze. To si dnes sestry vynahrazují životem v luxusu.
Autor: Instagram @brooksnader
Každá je jiná, ale přesto mají něco společného. Milují svět modelingu, šoubyznysu a chtějí být bohaté a slavné.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Vyrostly ve velmi tradiční a striktní křesťanské domácnosti plné pravidel. Nejvíc protipólů vzniká, když se moderní život v New Yorku střetne s názory jejich rodičů. Hlavní rodinné motto, které jim rodiče vštěpovali, ale zní: „Vždycky se postarej o své sestry.“
Autor: Profimedia.cz
Matka sester Naderových stála na začátku kariéry Brooks. Když šla Brooks v roce 2018 na svůj první přelomový casting pro Sports Illustrated, matka s ní jela do Miami a probrečela celé dny v lobby napětím, zda dcera postoupí. Dnes s dcerami objíždí focení po celém světě. Ale přeje si být co nejvíc v anonymitě.
Autor: Profimedia.cz
Mary Holland Naderová řeší dilema, zda se plně věnovat modelingu, nebo rozjeté kariéře ve financích. Z dlouhodobého hlediska je druhá varianta jistě zajímavější, ale těžko se dá odolávat tak velkému zájmu médií. „Když si vás šoubyznys jednou všimne, těžko se pak odolává. Jsem ještě mladá a chci si užívat života, zároveň však myslím na budoucnost. A faktem je, že modelingu se nechci věnovat po celý život,“ uvedla Mary Holland Naderová.
Autor: Profimedia.cz
Jeden z nejvážnějších momentů mezi sestrami nastal, když mladší sestry našly u Brooks schovanou krabičku s injekcemi – léky na hubnutí Ozempic. Sestry se spojily a uspořádaly pro Brooks tvrdou rodinnou intervenci, protože měly strach o její zdraví a drastický úbytek hmotnosti.
Autor: Profimedia.cz
Všechny čtyři sestry se po přestěhování do New Yorku sestěhovaly do společného loftu ve čtvrti Soho. „Chceme si být na blízku, dokud to jde. Až si najdeme muže snů, založíme rodiny a rozutečeme se po světě, budeme na to vzpomínat,“ míní Brooks.
Autor: Profimedia.cz
Sarah Jane Naderová je nejmladší ze sester. Je absolventkou Fordham University a živí se také jako modelka. Často veřejně otevírá témata týkající se své sexuality a obhajoby práv LGBTQ+.
Autor: Profimedia.cz
Jejich život mapuje dokumentární reality show s názvem S láskou sestry Naderovy (v originále Love Thy Nader), kterou vysílá streamovací služba Disney+.
Autor: Profimedia.cz
Každá sestra si zakládá na dokonalosti a preciznosti. Všechny sestry se shodují na tom, že za to vděčí tvrdé výchově jejich matky.
Autor: Profimedia.cz
Sestry už nefungují jen samy za sebe. Vystupují jako balíček pod značkou „The Nader Sisters“ a vydávají společné kolekce oblečení, plavek nebo slunečních brýlí.
Autor: ČTK
Blonďatá Brooks se od modelingu posouvá k herectví. Získala roli v připravovaném rebootu kultovního seriálu Pobřežní hlídka.
Autor: Profimedia.cz
Sarah platí za největší divošku. Užívá si života a nemá v plánu se v nejbližších letech usadit.
Autor: Profimedia.cz
Sestry dokázaly, že fungují nejlépe jako „balíček“. Jejich dosud největším komerčním úspěchem mimo showbyznys je globální kampaň a vlastní kolekce slunečních brýlí pro prestižní značku QUAY. Velkolepý launch této kolekce v růžovém hotelu Beverly Hills patřil k největším influencerským událostem roku 2026 v Los Angeles.
Autor: Profimedia.cz
Málokdo ví, že za celým projektem a úspěchem jejich reality show stojí jako hlavní výkonný producent slavný americký moderátor Jimmy Kimmel a jeho produkční společnost Kimmelot. Právě on vycítil v sestrách potenciál „nových Kardashianek“.
Autor: Profimedia.cz