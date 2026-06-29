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KVÍZ: Od pravopisu po planety. Jak obstojíte ve 100 otázkách ze základní školy?
Jak dobře si pamatujete učivo ze základky? Připravili jsme pro vás na konec školního roku velký kvíz z češtiny, matematiky, dějepisu, zeměpisu i přírodních věd. Odpovězte na 100 otázek a zjistěte,...
Čím méně látky, tím lépe. Slavné krásky ukázaly v bikinách téměř vše
Evropu sužují horka, která nemají obdoby. Nejlépe je u vody a v bikinách, které jsou co nejúspornější. A přesně takové často volí i známé krásky. Podívejte se do naší galerie na slavné ženy, které se...
Sestry Naderovy pobláznily internet. V odvážných modelech ukazují téměř vše
Sestry Naderovy – Brooks, Mary Holland, Grace Ann a Sarah Jane, jsou čtveřice mladých modelek a hvězd reality show z Louisiany. V New Yorku budují kariéru v módním průmyslu a staly se populární díky...
Sexuální scény ve filmech: Slavní herci prozradili, proč je nesnášeli
Ve filmu a v seriálech to vypadá, že si sexuální scény herci a herečky nesmírně užívají. Skutečnost je ale taková, že si to snad nikdy nikdo ze slavných hvězd neužil. Naopak to považují za vcelku...
Dřina, pot a slzy kvůli dítěti. Monika v Extrémních proměnách zhubla 57 kilo
Monika si na život s obezitou zvykla a asi by se o změnu ani nezačala snažit, kdyby neslyšela od svého lékaře šokující verdikt: pokud zásadně nezhubne, nemá šanci přirozeně otěhotnět. Jenže ...
Oči dostávají v létě stejnou dávku UV záření jako kůže. Jak je ochránit?
Sluneční záření neohrožuje jen pokožku, ale také zrak, který bývá při pobytu venku vystaven intenzivnímu UV záření, zejména v létě. Zjistěte, proč nestačí jen tmavá skla, jak funguje UV filtr, kdy...
Vyhrála soutěž krásy. O pár týdnů později jí akné změnilo tvář k nepoznání
Pětadvacetiletá Zoe Morganová z Kanady vyhrála soutěž krásy a pár týdnů na to se na jejím obličeji začaly objevovat bolestivé cysty, které ji změnily k nepoznání. Rozvinula se u ní vážná forma akné,...
Modré oči jako okno do duše. Tyto hvězdy se jimi mohou pochlubit
Máte modré oči? Pak patříte společně se známými hvězdami z naší galerie mezi zhruba 10% populace, které se jimi mohou pochlubit. Podívejte se, jestli nemáte podobnou blankytně modrou barvu očí jako...
Jak zhubnout stehna: Co skutečně funguje a proč mizí tuk nejpomaleji?
Hubnutí stehen patří mezi nejčastější cíle žen, ale zároveň mezi největší zdroje frustrace. Zatímco břicho reaguje na kalorický deficit poměrně rychle, stehna často odolávají dlouhé týdny. Na vině je...
Džíny u mě nenajdete. Na návštěvě v šatníku Lilie Khousnoutdinove
Lilia Khousnoudtinova je podnikatelka, filantropka a publicistka a v módě se pohybuje jako ryba ve vodě. Miluje šaty a zářivé barvy a nenechá se omezovat diktátem trendů ani módní policie. Jaké...
Píseň Runaway Train zachránila 21 dětí. Teď inspirovala českou policii
Když v roce 1993 odvysílala MTV videoklip k písni Runaway Train, šlo o přelomovou událost. Nejen hudební. Z několikaminutového videoklipu se stal jeden z nejúspěšnějších pátracích projektů v dějinách...
Příběh Sandry: Tchyně se nám plete do života. Manžel je vždy na její straně
Myslela jsem si, že žiju pohádkový život. Mám skvělého chlapa, který je pro rodinu a nebál se vzít si se mnou obří hypotéku, aby pro mě a děti vybudoval krásný domov. Jenže ve skutečnosti to není...
Digitální terapie: pomoc přes počítač z domova už hradí i pojišťovny
Nedostatek psychologů a psychiatrů je v České republice velký problém. Zdravotní pojišťovny se ho snaží řešit a hradí už i terapie, které podstoupíte z pohodlí domova. Nebojte se říci si o pomoc! I...
Plavky nestačí. Všechny tuto kousky potřebujete na den u vody
Jupí, je to zase tady! Možnost relaxovat někde na koupališti nebo u moře, slunit se, užívat si teplých dnů. Těšíte se? My ano! A proto se pilně chystáme!
Léto otevře červnový úplněk v Kozorohu. Přesný čas i jeho význam
Úplněk na přelomu června a července uzavře první polovinu roku. Zjistěte, proč se mu říká Jahodový měsíc, proč bude ve znamení Kozoroha a jaké další úplňky i astronomické jevy nás čekají do konce...
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Sestry Naderovy pobláznily internet. V odvážných modelech ukazují téměř vše
Sestry Naderovy – Brooks, Mary Holland, Grace Ann a Sarah Jane, jsou čtveřice mladých modelek a hvězd reality show z Louisiany. V New Yorku budují kariéru v módním průmyslu a staly se populární díky...
Jak zhubnout po 60 bez ztráty svalů: strava, bílkoviny, vitamin D a cvičení
Pustit se do formování postavy ve vyšším věku vyžaduje zcela jinou strategii než v mládí. Úspěšné hubnutí po 60 totiž není jen o tom, jak spálit tuk, ale především jak neztratit drahocennou svalovou...