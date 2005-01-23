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Mohly by žít jako králové, ale raději volí skromný život, protože jim stačí málo. Řeč je o slavných hvězdách, které peníze nerozhazují a radují se z maličkostí. Podívejte se do naší galerie, o koho se jedná. O některých hvězdách to svět už ví léta, jiné se svou skromností nechlubí.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Keanu Reeves je v Hollywoodu známý jako „nejhodnější muž na světě“. Jeho skromnost spočívá v tom, že i přes obrovské bohatství a slávu žije stále naprosto normálním životem. Nechlubí se drahými věcmi. Místo toho jezdí městskou hromadnou dopravou, čeká ve frontách a obléká se zcela běžně. Má vlastní charitativní nadaci pro nemocné děti. Peníze však nedaruje pod svým jménem, finance dává tajně. Během natáčení filmu Matrix rozdal velkou část svého výdělku (v přepočtu to byla částka přesahující miliardu korun) lidem z technického štábu, kteří měli zásluhu na úspěchu filmu. Nikdo jiný na světě zkrátka nemá tak dobrou pověst jako právě Keanu.
Autor: Mina Kim, Reuters
Bývalý uruguayský prezident José Mujica byl známý jako „nejchudší prezident světa“. Vzdal se devadesáti procent svého platu a daroval ho charitě. Žil na obyčejné farmě a jezdil starým autem až do své smrti.
Autor: Profimedia.cz
Americký investor a obchodník Warren Buffett je jeden z nejbohatších lidí planety. Stále žije ve stejném domě, který si koupil v roce 1958 za zhruba jednatřicet tisíc dolarů, vyhýbá se okázalému utrácení a žije co nejskromněji.
Autor: AP
I přes mnohamilionové jmění si herečka Meryl Streepová raději sama nakupuje, vaří a žije běžným životem, který se podobá životu běžných lidí. Přestože získala tři Oscary, tvrdí, že její práce je jen o vcítění se do lidí a rozhodně ne o penězích. Dává přednost klidnému soukromí před večírky a nejraději je doma na zahradě, kde může pracovat.
Autor: Disney+
I když už dávno patřila Jennifer Lawrence k nejlépe placeným herečkám Hollywoodu, dlouhé roky řídila obyčejný Volkswagen Eos, nakupovala v řetězci IKEA a bydlela v běžném bytě, protože odmítala utrácet za okázalé vily. A skromnost si drží dodnes. Ráda říká, že luxusní kabelky nejsou nic pro ni a spokojí se s textilní taškou na nákup.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvák Ed Sheeran si roky drží velmi přísný měsíční rozpočet a kapesné a stále používá stejnou platební kartu z mládí, přičemž většinu svých obrovských zisků posílá na charitu a investuje. Společně s hercem Keanu Reevesem patří k nejskromnějším osobnostem všech dob.
Autor: Reuters
Představitel Batmana, herec Christian Bale, po úspěchu filmu Americké psycho dlouho žil s rodinou v jednopokojovém bytě bez mobilního telefonu a osobních strážců, protože pohrdá hollywoodským materialismem. Ani dnes nevyhledává luxus, ale raději žije ve skromnosti s rodinou.
Autor: Reuters
Úspěšná herečka Kristen Bellová je v Americe známá jako „královna slevových kuponů“. Například svatba s jejím manželem Daxem Shepardem ji v přepočtu stála pouhých 3 300 korun. Dodnes šetří, aby ukázala i svým dětem, že není potřeba žít v luxusu, aby člověk našel štěstí.
Autor: AP
Frontman kapely Foo Fighters a někdejší bubeník legendární Nirvany Dave Grohl vlastní rodinnou dodávku místo sportovních aut a žije v naprosto běžném domě na předměstí. Tvrdí, že peníze pouze ukládá pro jistotu své rodiny, ale sám peníze nepotřebuje.
Autor: Profimedia.cz
Zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg je miliardář, který se proslavil tím, že nosí stále stejné obyčejné šedé nebo černé tričko a džíny, aby neztrácel čas rozhodováním o oblečení. Jezdí v levnějších autech značek Honda nebo Volkswagen a nepotřebuje k životu luxusní věci.
Autor: ČTK
Hvězda seriálu Hra o trůny, herec Peter Dinklage, odmítl po obrovském úspěchu stěhování do Hollywoodu. Žije na venkově ve státě New York, kde si raději sám koupí motorovou pilu a opečovává stromy na zahradě, než aby si najímal zahradníky.
Autor: AP
Zakladatel nábytkářského gigantu IKEA Ingvar Kamprad (zemřel v roce 2018) byl jedním z nejbohatších lidí světa, ale desítky let jezdil starým volvem, létal výhradně ekonomickou třídou a nechodil ani jíst do luxusních restaurací.
Autor: Dan Materna, MAFRA
Úspěšná country zpěvačka a držitelka cen Grammy Carrie Underwoodová stále chodí prát prádlo do veřejné prádelny, když má během koncertního turné volno. Také si sama dělá běžné nákupy potravin a odmítá luxusní oblečení, které jí zadarmo nabízejí světoví návrháři. Raději je prosí, aby místo toho přispěli na charitu.
Autor: Reuters
Dvojnásobná držitelka Oscara herečka Hilary Swanková vyrostla v chudých poměrech v obytném přívěsu. I jako bohatá hollywoodská hvězda pokračovala ve vystřihování slevových kuponů z novin, protože to má v sobě hluboce zakořeněné a chce ke skromnosti vést i děti. Zbytečně neutrácí a peníze ukládá do banky, aby byly její děti případně v budoucnosti zajištěné po dokončení vysoké školy.
Autor: AP
Představitel Spider-Mana, herec Tobey Maguire, zažil v dětství finanční nejistotu, což ho ovlivnilo na celý život. Extrémně si hlídá své výdaje, neutrácí za drahé šperky ani luxusní auta, protože chce mít jistotu, že jeho rodina už nikdy nebude strádat.
Autor: AP
Představitel Froda z Pána prstenů herec Elijah Wood tvrdí, že jeho nejdražším nákupem v životě bylo audio zařízení do bytu. Luxusní zboží ho nezajímá, protože se raději soustředí na hudbu a umění.
Autor: AP
Hvězda seriálu Mad Men, herec Vincent Kartheiser, se na vrcholu slávy vzdal auta. V Los Angeles chodil pěšky nebo jezdil MHD. Navíc se přestěhoval do dřevěného domku o velikosti garáže bez toalety, kterou měl na chodbě. Když se dal dohromady se svou současnou ženou, už musel myslet i na její pohodlí. Přesto si ani jeden z nich stále na luxus nepotrpí.
Autor: ČTK
Miliardář a bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg nosil po dobu deseti let pouze dva páry pracovních bot. Raději investoval do kvalitního podražení starých bot, než aby utrácel za nové luxusní kousky. Nikdy nechtěl zbytečně vyhazovat peníze.
Autor: AP
Šéf technologického gigantu Apple Tim Cook žije v relativně skromném domě v Silicon Valley, který koupil za zlomek svého jmění. Tvrdí, že mu skromné prostředí pomáhá neztratit kontakt s realitou a být sám sebou.
Autor: Reuters
Senegalský fotbalista Sadio Mané vydělával miliony v Premier League, ale proslul výrokem: „K čemu by mi bylo 10 ferrari, dvacatery diamantové hodinky nebo dvě letadla?“ Místo luxusu raději ve své rodné vesnici postavil školu, nemocnici a stadion.
Autor: AP
Hvězda filmů Oppenheimer a seriálu Peaky Blinders, herec Cillian Murphy, žije se svou rodinou v Irsku bez manažerů, bodyguardů a luxusního personálu. Nemá sociální sítě, nerad chodí na večírky a žije jako naprosto běžný člověk.
Autor: Reuters
Herečka Shailene Woodley ze série Divergence žila dlouhou dobu tak, že se celý její majetek vešel do jednoho kufru. Nevlastnila dům ani auto, oblečení si kupovala výhradně z druhé ruky a spala na gaučích u přátel. Skromnost si drží i dnes. „Nepotřebuji luxusní věci, abych se cítila šťastná,“ uvedla.
Autor: Reuters
Představitel Anakina Skywalkera ze Star Wars, herec Hayden Christensen, na vrcholu své slávy opustil Hollywood. Koupil si obyčejnou farmu v Kanadě, kde se sám stará o zvířata, pěstuje plodiny a učí se ovládat zemědělské stroje.
Autor: AP
Úspěšná americká komička a herečka Tiffany Haddishová zažila v mládí bezdomovectví, což zcela změnilo její pohled na peníze. I jako bohatá celebrita nosí opakovaně šaty na červený koberec a odmítá nakupovat drahé značkové kabelky, protože luxus považuje za zbytečné plýtvání penězi.
Autor: Reuters
Bill Watterson, autor komiksu Calvin a Hobbes, je známý tím, že odmítl slávu i pohádkové bohatství. Místo peněz a moci si vybral soukromí. Nechtěl, aby se z kreslených postav staly levné hračky, hrnky nebo trička. Odmítl i nabídky na filmy od slavných režisérů, jako byl Steven Spielberg.
Autor: ČTK