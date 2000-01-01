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Kolumbijská módní značka Santísimas představila v rámci prestižní události Colombiamoda svou nejnovější kolekci luxusního spodního prádla. Místo oslavy zdravých ženských těl se akce stala rozbuškou pro vášnivou debatu o návratu k nezdravému ideálu krásy. Na molo se totiž vrátily vyhublé modelky s viditelnými žebry.
Autor: Far Fou, Profimedia.cz
Za novou kolekcí s názvem Monolitos stojí kreativní ředitelka Kely Velásquezová. Sotva se po molu v medellínském planetáriu prošly první modelky, pozornost publika se od samotného spodního prádla rychle přesunula k postavám, které ho oblékaly.
Autor: Far Fou, Profimedia.cz
Kdo v publiku čekal podporu přirozených zdravých ženských tvarů, odcházel zklamaný.
Autor: Far Fou, Profimedia.cz
Předvádějící modelky se prezentovaly postavami, které připomínaly ty nejpřísnější ideály z přelomu tisíciletí.
Autor: Far Fou / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Znovu se objevily vystouplé klíční kosti a zřetelně viditelná žebra.
Autor: Far Fou / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Podle řady módních kritiků nejde jen o ojedinělý úlet jedné kolumbijské přehlídky.
Autor: Far Fou, Profimedia.cz
Událost podle nich vyslala jasný signál a naznačuje spíše definitivní ústup od trendu takzvané body positivity, který ještě donedávna ovládal sociální sítě i přehlídková mola po celém světě.
Autor: Far Fou / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Trend posledních let, kdy se módní průmysl snažil prezentovat širší spektrum ženských tvarů jako běžnou, zdravou a přijímanou normu, zjevně ustupuje.
Autor: Far Fou, Profimedia.cz
Proč k tomuto ostrému obratu dochází právě teď? Odpověď možná neleží v hlavách samotných návrhářů, ale spíše v medicíně. Odborníci poukazují na to, že návrat k vizuálnímu diktátu vyhublosti úzce souvisí s masovým rozmachem moderních léků na hubnutí.
Autor: Far Fou, Profimedia.cz
Ty v posledních měsících zaplavily nejen svět celebrit a modelingu.
Autor: Far Fou / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Zázračné injekce slibující rychlou a bezstarostnou ztrátu hmotnosti zjevně mění pravidla hry. Tento zdánlivý zázrak si ale vybírá svou daň v podobě nepříjemných vedlejších účinků.
Autor: Far Fou, Profimedia.cz
Kromě zažívacích potíží, jako jsou nevolnosti, průjmy či zácpa, uživatelé stále častěji hlásí i nečekané psychické změny. Od výkyvů nálad, úzkostí či panických atak až po narušené libido. Strašákem zůstává i neúprosný jojo efekt. Jakmile se tyto přípravky vysadí, shozená kila letí strmě vzhůru, což z populární zkratky k hubenosti dělá spíše celoživotní závazek.
Autor: Far Fou / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Přehlídka v Kolumbii tak nechává ve vzduchu viset zásadní otázku: Podléhají návrháři trendu zázračných injekcí na hubnutí natolik, že v tichosti mažou roky snah o zdravější vnímání ženského těla?
Autor: Far Fou, Profimedia.cz
Zatímco jedni mluví o umělecké svobodě návrhářů, druzí varují před dopadem podobných přehlídek na vnímání ženského těla, zejména u mladých dívek.
Autor: Far Fou / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
Kolekce luxusního spodního prádla se nakonec stala spíše tématem společenské diskuse než módní událostí samotnou.
Autor: Far Fou / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz