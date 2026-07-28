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Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....
KVÍZ: 40 otázek, které by měl znát každý táborník. Kolik bodů získáte vy?
Pamatujete si ještě Morseovu abecedu, umíte určit sever podle buzoly nebo víte, jak správně uhasit táborový oheň? Připravili jsme velký tábornický kvíz plný otázek z přírody, orientace, první pomoci...
Slavné hvězdy ukázaly vyrýsovaná břicha. Kdo má nejlepší pekáč buchet?
Podívejte se do naší galerie, které slavné hvězdy si v posilovně léta pěstují pořádný pekáč buchet. Stojí je to hodně dřiny a odříkání, ale rozhodně to stojí za to. Dokonalé svaly na břiše mají nejen...
Po melounu můžete skončit i v nemocnici. Přednosta kliniky varuje
Meloun patří mezi nejoblíbenější letní pochoutku a většina lidí ho považuje za ideální osvěžení. Jenže pokud ho člověk sní příliš mnoho, může zároveň přijmout velké množství tekutin. Zatímco zdravý...
Tyto slavné hvězdy se netají bisexualitou. Některé vás možná překvapí
Přiznat sexualitu není vždy jednoduché pro „obyčejné“ smrtelníky, natož pro hvězdy, které jsou pod drobnohledem celého světa. Přesto jsou tací, kteří se hrdě vyjádřili právě na toto téma. Podívejte...
Sedmdesát slavných hvězd promluvilo o děsivém dětství. Jejich osudy šokují
Podívejte se do naší galerie na sedmdesát slavných osobností, které se svěřily s otřesnými zážitky, které prožily v dětství. Jedná se o vzpomínky, které by nejraději tyto hvězdy zapomněly, ale těžko...
Kvalitu vody pro plzeňské pivo hlídají i pstruzi, líčí oceněná výčepní
Klára Brodecká je první ženou, která zvítězila v soutěži Pilsner Urquell Master Bartender. Pivo čepovala v Grandhotelu Pupp i na festivalu, kde za odpoledne naplnila skoro sedm stovek půllitrů....
Dnes v 16:35 vrcholí Bouřkový úplněk. Vodnář postrčí ke změně i váhavé
Ve středu 29. července 2026 v 16:35 SELČ nastane červencový úplněk ve znamení Vodnáře. Podle astrologie bývá spojován se svobodou, změnou a přehodnocením životního směřování. Říká se mu také Bouřkový...
Historie královských svatebních šatů: od středověku po Dianu a Beatrice
Svatba prince Charlese s lady Dianou Spencerovou byla označována za svatbu století a tomu odpovídala i mediální propagace, okázalost i nezapomenutelný „šlehačkový“ model se sedmimetrovou vlečkou....
Právo na děti mají mít i single ženy, lesby a jednou i gayové, říká sexuolog
Asistovaná reprodukce pro ženy bez partnera by podle primáře Sexuologického ústavu VFN v Praze Libora Zámečníka pouze legalizovala praxi, která se v Česku už řadu let děje. V Rozstřelu vysvětluje,...
Slavní muži, kteří milují adrenalin. Věk jim v dobrodružství nebrání
Podívejte se do naší galerie na výběr šedesáti slavných mužů, kteří milují adrenalin a mnohdy i v pokročilejším věku dokazují světu, že ještě nepatří do starého železa. Někdy se vrhají do tak akčních...
Tmavé skvrny na pleti? Dermatolog vysvětluje, proč vznikají a jak je zmírnit
Sluneční paprsky sice dokážou dodat tělu potřebný vitamin D i bronzový odstín. Zároveň však představují riziko v podobě pigmentových skvrn. Proč vznikají a co na ně pomáhá?
Co jíst a pít v létě? Nejde jen o množství, ale i o kvalitu
Základem je dostatečná hydratace a pravidelný pitný režim. Ale nepřehánějte to s ledem a zmrzlinou, ve vedru vám lepší službu udělá vlažný čaj než ledová limonáda.
Léto je období stvořené pro šaty. Vyberte si dokonalý střih i trendy vzory
A my je s potěšením nosíme též. Ty letošní letní šaty jsou ženské, hravé, v zajímavých barevných kombinacích a s efektně rafinovanými detaily. Které budou vaše nejoblíbenější?
Velké i pokecané. Devět zajímavostí o svatebních šatech princezny Diany
Ony záběry známe možná lépe než své vlastní svatební video: mladičká Diana kráčející po schodech katedrály. Polibek s Charlesem na balkoně. A především ohromná sukně a dlouhá vlečka. Dnes, 29....
Poslední jídlo do 17. hodiny? Není dobré jít spát hladový, vysvětluje profesor Praško
Naše biologické hodiny se během života mění. Děti vstávají brzy ráno, v dospívání se posouvají k večernímu typu a ve vyšším věku se většina znovu vrací ke „skřivanům“. Přední český psychiatr Ján...
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Bouřkový úplněk ve Vodnáři nastane 29. července. Co znamená a jak ho využít?
Ve středu 29. července 2026 v 16:35 SELČ nastane úplněk ve znamení Vodnáře. Letní lunární vrchol, kterému se tradičně říká také Bouřkový měsíc nebo Jelení úplněk (Buck Moon), bývá spojován se...
Rychlý konec trendu zdravých ženských těl? Na mola se vrátily vychrtlé modelky
Kolumbijská módní značka Santísimas představila v rámci prestižní události Colombiamoda svou nejnovější kolekci luxusního spodního prádla. Místo oslavy zdravých ženských těl se akce stala rozbuškou...