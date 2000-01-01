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V pondělí módní svět zasáhla smutná zpráva – zemřel návrhář Bob Mackie. Jeho často blyštivé, extravagantní i velmi odvážné outfity oblékalo mnoho celebrit. Proslavil se především návrhy odvážných rób pro zpěvačku Cher, jeho šaty však vynesly i další hvězdy, jako jsou Zendaya, Sabrina Carpenterová, Carol Burnettová, Tina Turnerová, Diana Rossová a mnohé další. Připomeňte si v galerii jeho tvorbu.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Zpráva o úmrtí významného návrháře se v pondělí objevila na Mackieho instagrovaném profilu: „S těžkým srdcem oznamujeme, že dnes zemřel pan Bob Mackie. Svých 87 let prožil naplno a splnil si sen stát se módním a kostýmním návrhářem – což bylo to jediné, čemu se kdy chtěl věnovat. Jeho genialita a mimořádné návrhy tu zůstanou navždy a budou i nadále přinášet tomuto světu krásu.“
Autor: AP
Zpěvačka Cher milovala outfity Boba Mackieho dlouhá desetiletí. Byl jejím dvorním návrhářem.
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Bob Mackie stojí i za dvoudílným modelem a péřovou ozdobou, které Cher vynesla na předávání Oscarů v roce 1986.
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Z jeho dílny pocházela i ikonická róba, ve které si zpěvačka v roce 1988 došla pro Oscara.
Autor: ČTK
Přátelství Mackieho a Cher trvalo až do jeho smrti. byli nerozlučná dvojka, dobří přátelé.
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Módní návrhář Bob Mackie a zpěvačka Cher na premiéře dokumentu Bob Mackie: Naked Illusion v Los Angeles. I na tuto akci si Cher vzala outfit z jeho dílny.
Autor: Reuters
Řada modelů, které Mackie pro Cher vytvořil, měla jedno společné: byly bohatě zdobené a především průhledné.
Autor: ČTK
Moderátorka Whoopi Goldbergová vystupuje jako královna Alžběta II. v kostýmu od Boba Mackieho během 71. ročníku udílení Oscarů v Los Angeles 21. března 1999.
Autor: AP
Kostýmní a módní návrhář Bob Mackie pózuje na fotografii z roku 2021 mezi předměty připomínajícími jeho dlouholetou kariéru ve svém domě v Palm Springs v Kalifornii.
Autor: ČTK
Influencerka Alix Earle milovala stejně jako řada dalších celebrit outfity od Boba Mackieho.
Autor: AP
Jeho šaty byly dokonalé a propracované do všech detailů. Mackieho rodiče se rozešli, když mu byly dva roky. Vyrůstal především u prarodičů, kteří v něm rozvíjeli lásku k umění. Skutečnou inspiraci však nacházel v kině. „Seděl jsem v sále a naprosto uchváceně sledoval Betty Grableovou a Ritu Hayworthovou,“ vzpomínal v rozhovoru pro časopis People z roku 1994. „Pak jsem přišel domů a kreslil to, co jsem viděl.“
Autor: Profimedia.cz
Mackie se narodil v roce 1939 na předměstí Los Angeles. „Vždycky jsem věděl, co chci dělat,“ řekl v roce 2021 časopisu People. „Ale věděl jsem, že mám problém, když mi rodiče k Vánocům dali baseballovou rukavici pro chytače. Pak mi moje hodná teta darovala sadu na výrobu šperků. Vyrobil jsem pár náušnic – a bylo rozhodnuto,“ doplnil. A stal se z něj hvězdný návrhář. Na fotografii je s herečkou Teri Hatcherovou v jeho outfitu.
Autor: Profimedia.cz
Bernadette Petersová a outfit Bob Mackie. I tato herečka byla jednou z návrhářových múz a zároveň jedna z jeho nejlepších přítelkyň.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Diana Rossová na své koncerty vynesla nejeden outfit Boba. I v tomto případě si na sebe vzala fialové šaty z jeho dílny. Mackie miloval lesk a peří.
Autor: ČTK
Herečka Kahmora Hallová v šatech od Boba Mackieho, které připomínaly dobu, kdy Hollywood vzkvétal.
Autor: ČTK
Blyštivé modely si vybírala sama pro sebe i herečka a zpěvačka Sabrina Carpenterová.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Mitzi Gaynorová v outfitu Boba Mackieho se zdobným peřím. Díky svým schopnostem kreslení získal Mackie práci v zábavním průmyslu, kde vytvářel návrhy pro kostýmní výtvarníky. K zásadnímu kariérnímu průlomu však došlo ve chvíli, kdy si ho herečka a zpěvačka Mitzi Gaynorová najala, aby navrhl kostýmy pro její revue v Las Vegas. Později navrhoval kostýmy i pro její televizní speciály a za pořady z let 1976 a 1978 získal ceny Emmy.
Autor: ČTK
Sabrina Carpenterová v dalším z odvážných modelů, který pocházel z dílny známého návrháře.
Autor: Profimedia.cz
Bob Mackie miloval korálky, vyšívání a zdobení, které sice dalo práci, ale okouzlilo na první pohled.
Autor: Profimedia.cz
Bob Mackie a herečka Joan Collinsová. I tato dáma mnohokrát vynesla jeho outfity.
Autor: Profimedia.cz