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Odvážné outfity pro Cher, Tinu Turner i Zendayu. Tak tvořil Bob Mackie

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Zemřel Bob Mackie Módní a kostýmní návrhář Bob Mackie pózuje se dvěma ze svých ikonických modelů... Bob Mackie Cher šatil pro většinu významných příležitostí. Bob Mackie stojí i za dvoudílným modelem a péřovou ozdobou, které Cher vynesla... Z jeho dílny pocházela i ikonická róba, ve které si zpěvačka v roce 1988 došla... Přátelství Mackieho a Cher trvá až do dnešních dní. Módní návrhář Bob Mackie a zpěvačka Cher na premiéře dokumentu Bob Mackie:... Řada modelů, které Mackie pro Cher vytvořil, měla jedno společné: byly bohatě... Moderátorka Whoopi Goldbergová vystupuje jako královna Alžběta II. v kostýmu od... Kostýmní a módní návrhář Bob Mackie pózuje mezi předměty připomínajícími jeho... Alix Earle na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (15. března 2026) outfit Bob Mackie
V pondělí módní svět zasáhla smutná zpráva – zemřel návrhář Bob Mackie. Jeho často blyštivé, extravagantní i velmi odvážné outfity oblékalo mnoho celebrit. Proslavil se především návrhy odvážných rób pro zpěvačku Cher, jeho šaty však vynesly i další hvězdy, jako jsou Zendaya, Sabrina Carpenterová, Carol Burnettová, Tina Turnerová, Diana Rossová a mnohé další. Připomeňte si v galerii jeho tvorbu.

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