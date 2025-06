bib Bibiana Martina Hykl Autor:

8:16

Podívejte se do naší galerie na slavné ženy, které za sebou mají bizarní porody. Některé to nestihly do porodnice a dítě se jim narodilo doma. Jiné měly zvláštní požadavky u porodu. A své si u toho užili i jejich partneři. Vyprávět by mohli herci Orlando Bloom nebo Jeffrey Dean Morgan.